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Новосибирцы продолжают ездить на летней резине по снегу и морозу

Автомобилисты массово начали менять колеса, только когда пошел настоящий снегопад

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В Новосибирск пришла настоящая морозная зима

В Новосибирск пришла настоящая морозная зима

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Часть новосибирцев еще не успела заменить летние шины на зимние, шиномонтажки по-прежнему работают в усиленном режиме. 31 октября, когда начались снегопады, очереди в сервисы достигали десятков машин, люди стояли и ждали по 4 часа.

Сегодня уже плотный снежный покров и температура -10 градусов, которая к ночи упадет до -20 градусов. Но даже сейчас есть и живые очереди, и очереди на СТО по записи.

— Безусловно, еще до сих пор есть люди, которые не переобулись. У нас процентов на 50 сейчас загрузка по шиномонтажу. До сих пор непонимание, почему надо переобуваться, они считают, что это надо делать, когда снег. А переобуваться надо не когда снег, а когда среднедневная температура падает ниже +5... +7 градусов. Ниже этой температуры летняя резина хуже выполняет свои свойства, она начинает дубеть, — говорит Данил Соловьев, директор федеральной сети автосервисов FIT SERVICE.

Сотрудники СТО работают даже поздно вечером.

— Еще пока есть очереди, у нас расписано еще на два дня вперед, потом уже попроще. Я обращал внимание вчера вечером, ехал пол-одиннадцатого, 4–5 машин на обычных монтажках стоят, процесс идет. Странное явление, сезон был нестандартный, он был сначала холодный в конце сентября, потом в середине октября потеплело, люди расслабились, все отложили до последнего. И вот на выходных и сейчас ажиотаж серьезный, — объясняет руководитель отдела продаж шинной компании «Колесити» Николай Пшеничников.

Ранее мы сообщали, что цены на шиномонтаж в этом сезоне выросли по сравнению с апрелем на 100–300 рублей.

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резинашиномонтажшины
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