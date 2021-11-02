Новосибирцы продолжают ездить на летней резине по снегу и морозу

Часть новосибирцев еще не успела заменить летние шины на зимние, шиномонтажки по-прежнему работают в усиленном режиме. 31 октября, когда начались снегопады, очереди в сервисы достигали десятков машин, люди стояли и ждали по 4 часа.
Сегодня уже плотный снежный покров и температура -10 градусов, которая к ночи упадет до -20 градусов. Но даже сейчас есть и живые очереди, и очереди на СТО по записи.
— Безусловно, еще до сих пор есть люди, которые не переобулись. У нас процентов на 50 сейчас загрузка по шиномонтажу. До сих пор непонимание, почему надо переобуваться, они считают, что это надо делать, когда снег. А переобуваться надо не когда снег, а когда среднедневная температура падает ниже
Сотрудники СТО работают даже поздно вечером.
— Еще пока есть очереди, у нас расписано еще на два дня вперед, потом уже попроще. Я обращал внимание вчера вечером, ехал пол-одиннадцатого, 4–5 машин на обычных монтажках стоят, процесс идет. Странное явление, сезон был нестандартный, он был сначала холодный в конце сентября, потом в середине октября потеплело, люди расслабились, все отложили до последнего. И вот на выходных и сейчас ажиотаж серьезный, — объясняет руководитель отдела продаж шинной компании «Колесити» Николай Пшеничников.
Ранее мы сообщали, что цены на шиномонтаж в этом сезоне выросли по сравнению с апрелем на 100–300 рублей.