Новосибирцы продолжают ездить на летней резине по снегу и морозу

Часть новосибирцев еще не успела заменить летние шины на зимние, шиномонтажки по-прежнему работают в усиленном режиме. 31 октября, когда начались снегопады, очереди в сервисы достигали десятков машин, люди стояли и ждали по 4 часа.



Сегодня уже плотный снежный покров и температура -10 градусов, которая к ночи упадет до -20 градусов. Но даже сейчас есть и живые очереди, и очереди на СТО по записи.