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Готовим машину к зиме. Насколько выросли цены на шиномонтаж и что полезно купить (есть даже чудо-гараж против снега)

Обзор цен на зимние услуги и товары для автомобилей

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В Новосибирске подскочили цены на шиномонтаж

В Новосибирске подскочили цены на шиномонтаж

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Вот-вот тепло аномального октября окончательно уйдет и начнутся минусовые температуры со снегом уже до весны. В среду обещают даже -10... -15 градусов, а это значит, что нужно готовить автомобиль к зиме (тем, кто этого не сделал): поменять шины, обслужить аккумулятор, может быть, приобрести полезные зимние аксессуары. Подробнее об ассортименте «зимних услуг» и ценах — в обзоре Дмитрия Косенко.

Начнем, конечно, с резины, ранее мы уже писали о рынке покрышек и росте цен на этот товар. Теперь поговорим о шиномонтаже — именно этой услугой в ближайшее время воспользуются тысячи новосибирцев, кто еще этого не сделал. Вы будете смеяться, но шиномонтаж тоже подорожал: еще этой весной замена шин ходового 16-го размера в крупных компаниях «Колесити» и FIT SERVICE составляла 1500–1760 рублей. Сейчас в «Колесити» вы отдадите 1600 рублей, а в FIT SERVICE — все 1960 рублей. На станции «7 ключей» в прошлом году за 16-й размер нужно было отдать 1700 рублей, теперь — 1800.

На шиномонтажках работа кипит

На шиномонтажках работа кипит

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Можно, конечно, найти маленькие шиномонтажки, где с вас попросят 1200-1400 рублей за этот размер, но на сумму меньше уже вряд ли стоит рассчитывать. Это еще немного по сравнению с тем, сколько платят владельцы больших джипов с какими-нибудь колесами 22-го размера с низким профилем, например, на том же FIT SERVICE — 3560 рублей.

Покрышками дело не ограничивается: к зиме нужно хотя бы осмотреть подвеску, состояние днища — если появилась ржавчина, лучше ее удалить и сделать антикор перед нашей зимой с реагентами. Диагностика ходовой части обойдется в 500-700 рублей, заодно вам посмотрят днище. Объем работ по антикору зависит уже от масштабов коррозии.

— А я тебя предупреждал, со старым аккумулятором — это не жизнь! — говаривал Юрий Деточкин в фильме «Берегись автомобиля». Не жизнь будет не только со старым, но и с новым недозаряженным или изношенным аккумулятором. Обязательно стоит хотя бы продиагностировать батарею в ближайшем аккумуляторном магазине — вам скажут, в норме ли напряжение, как держит нагрузку, каков процент износа, степень разрядки. Если что-то не так, оставьте на сутки батарею, вам ее правильно зарядят на профессиональном оборудовании, а пока взамен вы получите подменный аккумулятор. Стоимость услуги — 300 рублей за зарядку, плюс 150 рублей за подменную батарею. Вот у меня аккумулятор Bosch 2017 года, его подзарядили, сказали, что износ всего 10% — я знаю, что обстановка под контролем.

Теперь поговорим о полезных зимних штуковинах для автомобилей — каких только вещей ни придумывают китайские умельцы с каждым новым сезоном. Смотрите, до чего техника дошла.

Чехол ставится на крышу и раскладывается электроприводом

Чехол ставится на крышу и раскладывается электроприводом

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Пожалуй, все автомобилисты ненавидят снег, каждую зиму продолжаются эти мучения с чисткой машины по утрам от этой белой гадости. Может, вам поможет это изобретение — автоматический мобильный чехол. В складном виде это такой здоровенный зонтик — вечером достаете его из машины, примагничиваете основанием к крыше, нажимаете кнопку на пульте — чехол раскрывается. Дополнительно цепляете крепежные лямки за дверные ручки и зеркала. Полностью он, конечно, машину не защитит, но хотя бы уменьшит количество снега, особенно на стеклах, где эта подлая субстанция имеет привычку сначала подтаивать, а к утру замерзать толстой коркой. Цена игрушки — 15 718 рублей.

Этот чехол крепится за зеркала

Этот чехол крепится за зеркала

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Если жалко таких денег, можно защитить хотя бы лобовое и боковые стекла, чтобы потом не мучиться со скребком. Цена — всего 1 тысяча рублей.

Регулярно надо проверять давление

Регулярно надо проверять давление

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В условиях зимних перепадов температур колеса могут периодически спускать, нужно постоянно контролировать давление. Если в машине нет системы контроля давления, поможет маленький дешевый манометр. Вышел, быстренько померил, если сдулось — поехал на шиномонтажку, надул. Цена — 250 рублей.

А вас машина бьет током?

А вас машина бьет током?

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Зимой мы ходим в объемных одеждах, не редкость, когда людей бьет статическим электричеством в момент посадки/высадки из авто. Минибрелок, устраняющий статическое электричество: нужно просто коснуться им кузова в любом месте, брелок мигнет в момент разряда. Стоимость — 600 рублей.

Треки не помешают снежной зимой

Треки не помешают снежной зимой

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Простейшее приспособление на случай, если где-то слегка застрял в снегу, — пластиковые треки под колеса. Позволят тронуться с критического места. Цена — 666 рублей.

Чистим клеммы аккумулятора для лучшего контакта

Чистим клеммы аккумулятора для лучшего контакта

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В суровых зимних условиях важна бесперебойная работа аккумулятора, для этого клеммы должны поддерживаться в идеальном состоянии. Эта щеточка позволит очищать окислившиеся клеммы и контакты. Внутренней частью щетка накручивается на клеммы батареи, а внешней можно чистить контакты проводки машины. Всего 206 рублей.

Почитайте подробнее, как подорожала зимняя резина и где купить приличные колеса по сниженным ценам.

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резинашиномонтажшиныавтотовары
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