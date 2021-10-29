Готовим машину к зиме. Насколько выросли цены на шиномонтаж и что полезно купить (есть даже чудо-гараж против снега)

Можно, конечно, найти маленькие шиномонтажки, где с вас попросят 1200-1400 рублей за этот размер, но на сумму меньше уже вряд ли стоит рассчитывать. Это еще немного по сравнению с тем, сколько платят владельцы больших джипов с какими-нибудь колесами 22-го размера с низким профилем, например, на том же FIT SERVICE — 3560 рублей.

Покрышками дело не ограничивается: к зиме нужно хотя бы осмотреть подвеску, состояние днища — если появилась ржавчина, лучше ее удалить и сделать антикор перед нашей зимой с реагентами. Диагностика ходовой части обойдется в 500-700 рублей, заодно вам посмотрят днище. Объем работ по антикору зависит уже от масштабов коррозии.

— А я тебя предупреждал, со старым аккумулятором — это не жизнь! — говаривал Юрий Деточкин в фильме «Берегись автомобиля». Не жизнь будет не только со старым, но и с новым недозаряженным или изношенным аккумулятором. Обязательно стоит хотя бы продиагностировать батарею в ближайшем аккумуляторном магазине — вам скажут, в норме ли напряжение, как держит нагрузку, каков процент износа, степень разрядки. Если что-то не так, оставьте на сутки батарею, вам ее правильно зарядят на профессиональном оборудовании, а пока взамен вы получите подменный аккумулятор. Стоимость услуги — 300 рублей за зарядку, плюс 150 рублей за подменную батарею. Вот у меня аккумулятор Bosch 2017 года, его подзарядили, сказали, что износ всего 10% — я знаю, что обстановка под контролем.