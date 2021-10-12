Резина пробила дно. Цены на зимние колеса подскочили на 25%, но мы нашли дешевые шины — смотрите

В Новосибирске цены на зимние шины подорожали на 25%
Сезон очередей в шиномонтажках не за горами — морозы до -10 градусов, по прогнозу синоптиков, придут в Новосибирскую область в первой половине октября. И ближайшие недели — самое подходящее время, чтобы подобрать и купить резину. Как сильно изменились цены и где найти приличные шины, которые вопреки инфляции подешевели? Подробнее читайте в нашем обзоре.
В начале октября РИА «Новости» со ссылкой на сервис «Дром» сообщило, что цены на покрышки в среднем выросли на 25%. «Основные причины удорожания шин — рост цен на сырье, издержки производства, инфляция и система маркировки. Притом падение объемов выпуска еще не компенсировано, и нас может ожидать банальный дефицит», — цитирует агентство причины роста цен.
Приводится пример средней стоимости комплекта из 4 колес по России: подержанные — 14 429 рублей, новые — 44 070 рублей. А что в Новосибирске? Для начала обратимся к статистике «Росстата», который мониторит потребительские цены.
Небольшое лирическое отступление — данные по такому многогранному товару, как шины, с их множеством типов и размеров, у «Росстата» могут не совсем соответствовать действительности, это не простая гречка. Вообще, всегда было интересно, как они считают эти цены — идет женщина из статотдела в магазин и следит за одной и той же шиной? Статистика этого ведомства, конечно, сильно застряла в советских временах, у них даже названия еще старинные, в стиле СССР: «телевизор цветного изображения», «переносной персональный компьютер» (это про ноутбук), «телефонный аппарат сотовой связи в комплекте», «легковой автомобиль иностранной марки новый».
Ну да ладно, что там с «шиной для легкового автомобиля»? С декабря 2020 года стоимость этой усредненной шины (тут всё в одной куче — и «лето», и «зима», и шипы, и фрикционки) выросла с 3276 рублей до 3821. Цифры, конечно, виртуальные, но тенденция видна: цены росли каждый месяц, прирост — 16,6%.
А что с реальными ценами на конкретные колеса? Например, НГС в 2017 году зафиксировал цены на 5 популярных моделей (ходовой размер 205/55/R16). Давайте посмотрим, что произошло за 4 года, сверимся с актуальными ценами крупнейших шинных компаний «Сибирь колесо», «Колесити», «Вианор». Шина Nokian Nordman 5 подорожала с 4370 рублей до 5050, Nokian Nordman 7 — с 4880 рублей до 5600, Bridgestone Ice Cruiser 7000 — с 4560 рублей до 6040. Как видим, прирост от 14,8 до 32,5%. А как оценивают рост цен и его причины участники рынка?
— Процентов 20–25 по разным брендам по сравнению с прошлым зимним сезоном. Цены сильно подскочили, причем менялись они очень динамично, в сентябре два раза менялись, в октябре тоже уже было повышение. Очень большой дефицит товара образовался из-за того, что был ковид, многие заводы отгружали товар на экспорт, а внутри в России образовался определенный дефицит. По зимним шинам у ряда типоразмеров отсутствует товар полностью. Это, естественно, подстегнуло цены вверх, — объясняет руководитель отдела продаж шинной компании «Колесити» Николай Пшеничников.
Но есть и хорошие новости. Некоторые шины, причем весьма приличные, подешевели! Есть такая премиальная модель — Nokian Hakkapeliitta, в народе именуемая как «нокия». Это своего рода дорогущий айфон в мире шин с явно завышенной ценой. Так вот, когда выходит новое поколение модели, предыдущее дешевеет. Вот посмотрите, как «нокии» подешевели за 4 года: Nokian Hakkapeliitta 8 — с 6290 рублей до 6060, Nokian Hakkapeliitta 9 — с 8340 рублей до 7490 (эти шины есть в наличии в вышеуказанных компаниях).
— Сменилась сегментация рынка, в тот момент «девятка» была топовой в линейке шин Nokian, сейчас есть 10-я модель, она занимает топовое место, она самый дорогой вариант. «Девятка» ушла на второй план, цена стала ниже. Это как айфон, именно так. То, что эти шины стоят много, — это надо принять как должное, — объясняет систему ценообразования Николай Пшеничников.
Ну и напоследок извечный вопрос: когда менять колеса. Погодные сервисы обещают нам вялый октябрь с пляской температуры около нуля: от +8 днем до -2 ночью. В начале ноября «Гисметео» вроде пророчит устойчивые -2 ... -7, однако «Яндекс.Погода» обещает пока еще плюсовые температуры. Так что массовый шиномонтажный сезон может немного сдвинуться.
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