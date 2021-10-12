Резина пробила дно. Цены на зимние колеса подскочили на 25%, но мы нашли дешевые шины — смотрите

Приводится пример средней стоимости комплекта из 4 колес по России: подержанные — 14 429 рублей, новые — 44 070 рублей. А что в Новосибирске? Для начала обратимся к статистике «Росстата», который мониторит потребительские цены.

Небольшое лирическое отступление — данные по такому многогранному товару, как шины, с их множеством типов и размеров, у «Росстата» могут не совсем соответствовать действительности, это не простая гречка. Вообще, всегда было интересно, как они считают эти цены — идет женщина из статотдела в магазин и следит за одной и той же шиной? Статистика этого ведомства, конечно, сильно застряла в советских временах, у них даже названия еще старинные, в стиле СССР: «телевизор цветного изображения», «переносной персональный компьютер» (это про ноутбук), «телефонный аппарат сотовой связи в комплекте», «легковой автомобиль иностранной марки новый».