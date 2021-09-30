Синоптики ждут морозы до -10 градусов в первой декаде октября в Новосибирске

Синоптики спрогнозировали холодное начало октября и рассказали об осадках. В Новосибирске ожидаются температуры ниже нормы.
— Первая декада октября ожидается ниже нормы на 2–4 градуса. Преобладающий фон температуры ночью — от -2 до +3 градусов, при прояснениях до -10, а днем —
Именно в
— В целом осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в большинстве дней декады. Мокрый снег начнет падать совсем скоро.
Чего ждать от октября, и накроет ли нас снегом — в этом обзоре популярных погодных сервисов.