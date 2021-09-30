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Синоптики ждут морозы до -10 градусов в первой декаде октября в Новосибирске

Жителям города стоит приготовиться к мокрому снегу

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Потепления в ближайшие дни не предвидится

Потепления в ближайшие дни не предвидится

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Синоптики спрогнозировали холодное начало октября и рассказали об осадках. В Новосибирске ожидаются температуры ниже нормы.

— Первая декада октября ожидается ниже нормы на 2–4 градуса. Преобладающий фон температуры ночью — от -2 до +3 градусов, при прояснениях до -10, а днем — 0… +6 градусов. В конце декады ожидается небольшое повышение температур, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Именно в 10-х числах октября, по словам синоптика, нас ожидает уменьшение числа осадков:

— В целом осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в большинстве дней декады. Мокрый снег начнет падать совсем скоро.

Чего ждать от октября, и накроет ли нас снегом — в этом обзоре популярных погодных сервисов.

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