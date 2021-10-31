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Тема дняАсфальт кладут в снег
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В шиномонтажки Новосибирска выстроились очереди машин — ждать приходится по четыре часа

Сегодня выпал снег, к вечеру на дорогах образовалась наледь

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Как всегда, зима наступила неожиданно

Как всегда, зима наступила неожиданно

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В Новосибирской области резко похолодало. Сегодня в городе пошел снег с дождем, на улицах образовалась слякоть, которая с приходом вечера стала переходить в наледь. Дорожники стали усиленно класть асфальт, а водители поехали в шиномонтажные сервисы менять шины на зимние. Там новосибирцы проводят в очередях по несколько часов.

— Сегодня провела четыре часа в очереди на Гаранина, — рассказывает Ольга.

В других автомастерских корреспонденту сообщили, что тоже придется подождать. Время ожидания в среднем составит два часа. Как уверяют работники шиномонтажных мастерских, ажиотаж на стоимость услуги не повлиял.

На следующей неделе будет еще холоднее — в Новосибирск придут морозы до -24 градусов. В ближайшие дни на дорогах будет гололедица, ветер усилится до 20 метров в секунду. Утром прогнозируют туман и изморозь.

Сегодня утром из-за погодных условий на трассе в НСО перевернулся микроавтобус с людьми — трое человек пострадали и находятся в больнице.

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