В шиномонтажки Новосибирска выстроились очереди машин — ждать приходится по четыре часа

В Новосибирской области резко похолодало. Сегодня в городе пошел снег с дождем, на улицах образовалась слякоть, которая с приходом вечера стала переходить в наледь. Дорожники стали усиленно класть асфальт, а водители поехали в шиномонтажные сервисы менять шины на зимние. Там новосибирцы проводят в очередях по несколько часов.
— Сегодня провела четыре часа в очереди на Гаранина, — рассказывает Ольга.
В других автомастерских корреспонденту сообщили, что тоже придется подождать. Время ожидания в среднем составит два часа. Как уверяют работники шиномонтажных мастерских, ажиотаж на стоимость услуги не повлиял.
На следующей неделе будет еще холоднее — в Новосибирск придут морозы до -24 градусов. В ближайшие дни на дорогах будет гололедица, ветер усилится до 20 метров в секунду. Утром прогнозируют туман и изморозь.
Сегодня утром из-за погодных условий на трассе в НСО перевернулся микроавтобус с людьми — трое человек пострадали и находятся в больнице.