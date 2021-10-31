На трассе в НСО перевернулся микроавтобус с людьми — трое человек пострадали и находятся в больнице

На трассе в НСО перевернулся микроавтобус с людьми
В Новосибирской области на трассе в сторону Карасука перевернулся микроавтобус и остался на крыше в кювете. В ДТП пострадали три человека.
— В 10:30 30 октября водитель автомобиля «Тойота-Хайс» двигался со стороны Новосибирска в сторону Карасука и на 200 км «К-17р» совершил съезд в левый кювет по ходу движения. Он опрокинулся. В результате ДТП три пассажира пострадали — девушки 18 и 20 лет и мужчина 39 лет, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Читатель НГС Михаил стал свидетелем ДТП. Он ехал сзади микроавтобуса. По его словам, проезжавшие мимо водители бросились помогать пострадавшим, а потом поставили машину на колеса.
— Не доезжая двух километров до села Кочки, в результате заноса на гололеде, который возник из-за моросящего снега с дождем, микроавтобус опрокинулся на крышу. Причем с полными оборотами в воздухе и на земле. Людей везли из Новосибирска до границы с Казахстаном. Предположительно, кроме водителя, в салоне еще находились трое молодых парней, три молодые девушки (студенты) и мужчина 40–45 лет. Минут через 5–10 после звонка на 112 подъехали скорая и ГИБДД (минут через 30 подъехала пожарная машина). Скорая помощь забрала девушку (сильно ударилась лицом) и мужчину с переломом руки. Еще одну девушку довезли вслед на попутной машине до Кочкинской больницы, у нее сильно болела спина, на лице была ссадина от стекла, — рассказал Михаил.
В начале сентября в Черепановском районе Новосибирской области также перевернулся микроавтобус с людьми.