На трассе в НСО перевернулся микроавтобус с людьми — трое человек пострадали и находятся в больнице

— Не доезжая двух километров до села Кочки, в результате заноса на гололеде, который возник из-за моросящего снега с дождем, микроавтобус опрокинулся на крышу. Причем с полными оборотами в воздухе и на земле. Людей везли из Новосибирска до границы с Казахстаном. Предположительно, кроме водителя, в салоне еще находились трое молодых парней, три молодые девушки (студенты) и мужчина 40–45 лет. Минут через 5–10 после звонка на 112 подъехали скорая и ГИБДД (минут через 30 подъехала пожарная машина). Скорая помощь забрала девушку (сильно ударилась лицом) и мужчину с переломом руки. Еще одну девушку довезли вслед на попутной машине до Кочкинской больницы, у нее сильно болела спина, на лице была ссадина от стекла, — рассказал Михаил.