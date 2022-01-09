Вирусологи ждут волну «омикрона» в Новосибирске в конце января — новый штамм более заразный

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области стабилизировалась, в конце 2021 года даже обратно перепрофилировали несколько больниц. Но по стране уже распространяется «омикрон», а значит, не исключено и его появление в регионе, и начало пятой волны. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у вирусологов, как, по их мнению, будет развиваться ситуация дальше, что на это повлияет и какими будут зима, весна и в целом 2022 год.



Какой будет эта зима

Вирусолог Сергей Нетёсов считает, что заболеваемость зимой будет зависеть от того, как люди вакцинируются и носят маски:

