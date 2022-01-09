Вирусологи ждут волну «омикрона» в Новосибирске в конце января — новый штамм более заразный

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области стабилизировалась, в конце 2021 года даже обратно перепрофилировали несколько больниц. Но по стране уже распространяется «омикрон», а значит, не исключено и его появление в регионе, и начало пятой волны. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у вирусологов, как, по их мнению, будет развиваться ситуация дальше, что на это повлияет и какими будут зима, весна и в целом 2022 год.
Какой будет эта зима
Вирусолог Сергей Нетёсов считает, что заболеваемость зимой будет зависеть от того, как люди вакцинируются и носят маски:
— Те, кто этого не делает, повышают свой риск заболеть, особенно в нынешних условиях, когда у нас циркулируют и «дельта»-вариант, и его российские разновидности, и вариант «омикрон». Если люди не вакцинируются, то фактически становятся той самой средой, в которой могут возникнуть и размножиться новые варианты коронавируса: ведь неслучайно «дельта» и «омикрон» возникли в странах с очень низким охватом вакцинацией.
Сергей Нетёсов говорит, что про «омикрон» уже известно, что у него меньше инкубационный период — в среднем три дня. По его словам, он вызывает более легкое заболевание, но у людей из группы риска, особенно 60+, вероятность смертности почти та же самая, что и при старых вариантах.
— Уже есть первые данные о том, защищает ли вакцинация от «омикрона»: защищает, но в меньшей степени — процентов на 60–70 вместо 90. И при этом смертность среди вакцинированных людей почти нулевая. Единой статистики по «омикрону» в России почему-то по-прежнему нет, но есть отдельные данные по заболеваемости и смертности после вакцинации по разным регионам. Сейчас, судя по статистике, в целом по стране умирают пожилые люди, 90% из умерших не вакцинированы, — добавляет вирусолог.
Сергей Нетёсов дополняет, что, судя по косвенным данным, «омикрон» распространился в России уже до 20% в некоторых регионах:
— Но массового распространения он пока не получил. А это означает, что новая, вызванная им волна еще впереди. Некоторые эпидемиологи (и я в том числе) ожидают его массового прихода в конце января — феврале.
Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев также считает, что в остающиеся зимние месяцы ситуация будет определяться динамикой распространения «омикрона» — то, что мы сейчас наблюдаем по ряду стран: Великобритания, США, Канада.
— Они в какой-то мере близки к нам по модели защиты от коронавируса, возрастному составу населения. Можно предполагать, что Россия повторит путь, который они проделали, то есть можно ожидать активного и быстрого распространения «омикрона» в первой половине января. С очень быстрым увеличением новых случаев заболеваемости, независимо от того, вакцинирован человек ранее или нет. Предварительно можно говорить о том, что такого уровня госпитализаций и тяжести заболевания, который мы наблюдали в третью и четвертую волны с «дельтой», мы не увидим в России.
Сейчас, добавляет Александр Соловьев, появляется всё больше данных об относительной мягкости «омикрона» — это связано в том числе с изменившимися свойствами вируса: он стал более заразным, лучше уклоняется от защиты антител.
Но при этом, подчеркивает Александр Соловьев, лабораторные и эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что в меньшей степени он повреждает легкие и приводит к развитию дыхательной недостаточности. Соответственно, меньшее количество пациентов нуждается в кислородной поддержке.
— Люди, у которых есть антитела, — как после болезни, так и вакцинальные — будут легче переносить заболеваемость. Но будет увеличена нагрузка на первичное звено медицины: поликлиники, скорую помощь — это неизбежно. Пики нагрузки на здравоохранение можно ожидать начиная со второй половины января, в феврале и, возможно, в начале марта. Вероятно увеличение госпитализаций детей, которые менее защищены. При этом может быть быстрое достижение плато — через 4–6 недель после резкого подъема заболеваемости.
Каким будет 2022 год
В целом в 2022 году, думает Александр Соловьев, «омикрон» инфицирует большое количество людей, но к середине весны или к началу лета с учетом заболеваемости предыдущих волн и вакцинации в России сформируется достаточно высокий уровень коллективного иммунитета. И он будет в дальнейшем влиять на ситуацию в здравоохранении.
— Конечно, в 2022 году могут появиться новые варианты коронавируса — в этом есть некая неизбежность. Поэтому следует ждать новых волн, но есть надежда, что это будут не такие высокие подъемы заболеваемости, которые не будут приводить к такой перегрузке здравоохранения, как сейчас. Относительного ухудшения можно ожидать к осени 2022 года — вместе с сезоном ОРВИ, — уверен Александр Соловьев.
По его словам, варианты могут появиться, потому что коронавирус расширил круг хозяев, ареалов, в которых он может существовать и меняться: это не только летучие мыши и люди, как это было изначально. Сейчас это большой круг животных: норки, от которых происходило обратное инфицирование людей, белые олени. Кроме того, с появлением «омикрона» появились данные о том, что коронавирус может вполне успешно инфицировать грызунов — мышей, которые очень близки к человеку по среде обитания. Эти скачки от человека к животному и обратно непредсказуемы, уверен эксперт.
— Еще одна неопределенность связана с тем, что у нас одновременно сейчас существуют несколько вариантов коронавируса: продолжает распространяться «дельта», она тоже меняется. Могут быть взаимодействия между «омикроном» и «дельтой», которые могут пойти по пути возврата патогенных свойств коронавируса. Такие неожиданности могут быть. Но в целом человечество лучше готово к встрече с коронавирусом в 2022 году. Скорее всего, в этом году появятся интраназальные вакцины, кроме того, может быть изменен состав препаратов. Кроме того, появились эффективные противовирусные лекарства от коронавируса. Ряд этих позитивных новостей позволяет более оптимистично смотреть на год, — подытожил Александр Соловьев.
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