25% ковидных коек в НСО остаются свободными: в регионе фиксируют снижение случаев заболеваемости

В Новосибирской области оказалась свободной четверть коек, предназначенных для ковидных больных. Об этом сегодня, 4 января, сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова во время проверки инфекционного госпиталя в Краснообске. Также она отметила снижение случаев заболеваемости как в этой больнице, так и в целом по региону.



Госпиталь на 250 коек открыт в четвертую волну в ноябре 2021 года в Новосибирской клинической центральной районной больнице. Он принимает пациентов по скорой 24 часа 7 дней в неделю.