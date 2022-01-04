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25% ковидных коек в НСО остаются свободными: в регионе фиксируют снижение случаев заболеваемости

Замминистра Минздрава НСО Елена Аксенова проверила сегодня работу инфекционного госпиталя под Новосибирском

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Больница принимает пациентов с положительным ПЦР

Больница принимает пациентов с положительным ПЦР

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В Новосибирской области оказалась свободной четверть коек, предназначенных для ковидных больных. Об этом сегодня, 4 января, сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова во время проверки инфекционного госпиталя в Краснообске. Также она отметила снижение случаев заболеваемости как в этой больнице, так и в целом по региону.

Госпиталь на 250 коек открыт в четвертую волну в ноябре 2021 года в Новосибирской клинической центральной районной больнице. Он принимает пациентов по скорой 24 часа 7 дней в неделю.

Ковидный госпиталь в Краснообске работает с 1 ноября 2021 года

Ковидный госпиталь в Краснообске работает с 1 ноября 2021 года

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Сейчас в больнице лежат 154 пациента, 7 из которых находятся в реанимации

Сейчас в больнице лежат 154 пациента, 7 из которых находятся в реанимации

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— В настоящий момент мы видим ежедневную тенденцию к снижению случаев заболевания. Мы видим снижение обращаемости в поликлиники, по скорой помощи и в стационары, — сказала Елена Аксенова.

Среди 7 пациентов реанимации нет вакцинированных

Среди 7 пациентов реанимации нет вакцинированных

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Она отметила, что 20–25% коечного фонда в регионе остаются свободными. При этом в праздничные дни учреждения работают в режиме повышенной готовности. Аксенова не уточнила точное количество мест в больницах.

Месяц назад, 4 декабря, Елена Аксенова сообщала, что в регионе 15% свободных мест, в то время также абсолютная цифра не называлась.

Елена Аксенова отметила, что в больнице есть всё необходимое оборудование

Елена Аксенова отметила, что в больнице есть всё необходимое оборудование

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Елена Аксенова напоминала, что сейчас сворачивают свою работу такие ковидные госпитали, как городская больница № 3 и Обская центральная городская больница. Они должны вернуться к своему основному профилю работы 10–11 января. Она уточнила, что если тенденция на снижение заболеваемости сохранится, то и другие ковидные госпитали перепрофилируют обратно.

Дмитрий Батунин сказал, что среди пациентов в основном находятся люди с хроническими заболеваниями, в частности с ожирением, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

Дмитрий Батунин сказал, что среди пациентов в основном находятся люди с хроническими заболеваниями, в частности с ожирением, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

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На праздниках в больницу поступают в среднем 10–14 человек в день

На праздниках в больницу поступают в среднем 10–14 человек в день

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Главный врач больницы Дмитрий Батунин также отметил снижение количества новых пациентов. 21 декабря 2021 года, когда он вступал в должность, поступали 24 человека в день, потом шло снижение. Например, сегодня — 14 человек за сутки. Среди пациентов много тех, кто относится к категории 60 лет и выше.

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