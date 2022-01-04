25% ковидных коек в НСО остаются свободными: в регионе фиксируют снижение случаев заболеваемости

В Новосибирской области оказалась свободной четверть коек, предназначенных для ковидных больных. Об этом сегодня, 4 января, сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова во время проверки инфекционного госпиталя в Краснообске. Также она отметила снижение случаев заболеваемости как в этой больнице, так и в целом по региону.
Госпиталь на 250 коек открыт в четвертую волну в ноябре 2021 года в Новосибирской клинической центральной районной больнице. Он принимает пациентов по скорой 24 часа 7 дней в неделю.
— В настоящий момент мы видим ежедневную тенденцию к снижению случаев заболевания. Мы видим снижение обращаемости в поликлиники, по скорой помощи и в стационары, — сказала Елена Аксенова.
Она отметила, что 20–25% коечного фонда в регионе остаются свободными. При этом в праздничные дни учреждения работают в режиме повышенной готовности. Аксенова не уточнила точное количество мест в больницах.
Месяц назад, 4 декабря, Елена Аксенова сообщала, что в регионе 15% свободных мест, в то время также абсолютная цифра не называлась.
Елена Аксенова напоминала, что сейчас сворачивают свою работу такие ковидные госпитали, как городская больница
Главный врач больницы Дмитрий Батунин также отметил снижение количества новых пациентов. 21 декабря 2021 года, когда он вступал в должность, поступали 24 человека в день, потом шло снижение. Например, сегодня — 14 человек за сутки. Среди пациентов много тех, кто относится к категории 60 лет и выше.