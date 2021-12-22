Назначен новый главврач Новосибирской клинической центральной районной больницы

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов 21 декабря представил коллективу Новосибирской клинической центральной районной больницы в Краснообске нового руководителя — Дмитрия Батунина.



Константин Хальзов отметил, что новый главный врач зарекомендовал себя как специалист, в котором опыт и талант организатора сочетаются с отличной базой медицинских знаний. Министр подчеркнул, что перед больницей Краснообска сегодня стоят амбициозные задачи, для решения которых нужен новый взгляд и много энергии.

