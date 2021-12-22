Назначен новый главврач Новосибирской клинической центральной районной больницы

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов 21 декабря представил коллективу Новосибирской клинической центральной районной больницы в Краснообске нового руководителя — Дмитрия Батунина.
Константин Хальзов отметил, что новый главный врач зарекомендовал себя как специалист, в котором опыт и талант организатора сочетаются с отличной базой медицинских знаний. Министр подчеркнул, что перед больницей Краснообска сегодня стоят амбициозные задачи, для решения которых нужен новый взгляд и много энергии.
Предшественник Батунина Алексей Бухтияров освобожден от должности главного врача НКЦРБ по собственному желанию. Губернатор Новосибирской области направил ему благодарственное письмо. Константин Хальзов поблагодарил бывшего главного врача больницы за многолетнюю работу.
В конце сентября НГС писал о том, как в отделении детской онкологии умирают не от рака. Родители погибших уверяют, что потеряли детей из-за инфекций в краснообской больнице. Вскоре нагрянули столичные следователи, и в отделении детской онкогематологии сменился заведующий.
Ранее мы рассказывали, что Минздрав НСО назвал число умерших детей в онкогематологии Краснообска за 2021 год.