Минздрав НСО назвал число умерших детей в онкогематологии Краснообска за 2021 год

Минздрав НСО рассказал, сколько детей умерло в отделении детской онкологии и гематологии в Новосибирской клинической центральной районной больнице Краснообска.

— За 9 месяцев 2021 гoдa зарегистрировано 8 летальных исходов; в том числе в период с мая по сентябрь — 5 летальных исходов, — сообщили журналисту НГС в Минздраве.

Именно на этот период жаловались родители умерших и болеющих детей: они утверждали, что пациенты отделения умирают не от рака, а от внутрибольничных инфекций. После публикации НГС на эту тему прокуратура региона начала проверку.