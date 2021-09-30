Минздрав НСО назвал число умерших детей в онкогематологии Краснообска за 2021 год

Минздрав НСО рассказал, сколько детей умерло в отделении детской онкологии и гематологии в Новосибирской клинической центральной районной больнице Краснообска.
— За 9 месяцев 2021 гoдa зарегистрировано 8 летальных исходов; в том числе в период с мая по сентябрь — 5 летальных исходов, — сообщили журналисту НГС в Минздраве.
Именно на этот период жаловались родители умерших и болеющих детей: они утверждали, что пациенты отделения умирают не от рака, а от внутрибольничных инфекций. После публикации НГС на эту тему прокуратура региона начала проверку.
Минздрав указал, что причины летальных исходов в 2021 году следующие: прогрессирование основного онкологического или онкогематологического заболевания, синдром полиорганной недостаточности на фоне неуправляемой опухолевой прогрессии и инфекционные осложнения на фоне иммуносупрессии.
— Летальные исходы в 2021 году, среди причин которых — инфекционные осложнения, — 2 случая. Обращаем ваше внимание, что, согласно медицинской научной литературе, во всем мире среди непосредственных причин смерти детей с онкологическими заболеваниями, получающих полихимиотерапию, на первом месте — инфекционные осложнения. Поскольку закономерным последствием полихимиотерапии является иммуносупрессия и постхимиотерапевтический миелотоксический агранулоцитоз (патологическое состояние, при котором наблюдается снижение уровня лейкоцитов, а восприимчивость организма к бактериальным и грибковым инфекциям повышается. — Прим. ред.), — добавили в Минздраве.
А за 2020 год, по данным ведомства, в отделении детской онкологии и гематологии зарегистрировано 16 летальных исходов, за 2019 год — 13.
Ранее мы публиковали мнение известного детского онколога Георгия Менткевича о проблемах новосибирской больницы и о том, как с внутрибольничными инфекциями борются в других учреждениях.