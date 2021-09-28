Прокуратура начала проверку после публикации НГС о смерти онкобольных детей в Новосибирской области

После публикации НГС прокуратура начала проверку по проблемам детской онкологии
Прокуратура Новосибирской области начала проверку после публикации НГС жалоб на лечение в отделении детской онкогематологии в больнице Краснообска. Родители заявляли, что их дети умирали не от рака, а от внутрибольничных инфекций, которыми заразились в отделении.
О том, что началась проверка, журналисту НГС сообщили родители, которые рассказывали о проблемах в лечении детей с онкологическими заболеваниями.
Старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин подтвердил эту информацию: прокурор Новосибирской области Яков Хорошев назначил проверку после публикации. Она будет касаться проблем в лечении в целом, в том числе обеспечения детей лекарствами.
Ранее мы писали, что с 15 по 20 сентября в Новосибирске умерли два пациента онкогематологического отделения — мальчик и девочка. Основное их заболевание — это рак, но родители, которые объединились в сообщество под названием «Самое Светлое Самое Родное», считают, что всё дело во внутрибольничной инфекции. Кроме того, есть пациенты с инфекцией, состояние которых от нее ухудшилось.
Резонанс получила история многодетной мамы Оксаны Усовой: у ее 3-летней дочери Любы, которая борется с онкологическим заболеванием, ухудшилось состояние. У нее диагностировали параректальный абсцесс, виной которому, по словам мамы, стала внутрибольничная инфекция. Сейчас за ее жизнь борются врачи Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи.
После того как Оксана Усова подняла вопрос о состоянии отделения на приеме у первого заместителя губернатора НСО Юрия Петухова, было принято решение, что всех детей переведут в областную больницу на три месяца, чтобы начать ремонт и помывку отделения в Краснообске. Минздрав региона проводит свою проверку.
Мама умершей в Новосибирске 15 сентября 2021 года Эвелины Гурьяновой рассказала НГС, почему считает, что ее дочь можно было спасти и виноваты упущенное время и халатность.