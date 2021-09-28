Прокуратура начала проверку после публикации НГС о смерти онкобольных детей в Новосибирской области

Прокуратура Новосибирской области начала проверку после публикации НГС жалоб на лечение в отделении детской онкогематологии в больнице Краснообска. Родители заявляли, что их дети умирали не от рака, а от внутрибольничных инфекций, которыми заразились в отделении.

О том, что началась проверка, журналисту НГС сообщили родители, которые рассказывали о проблемах в лечении детей с онкологическими заболеваниями.

Старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин подтвердил эту информацию: прокурор Новосибирской области Яков Хорошев назначил проверку после публикации. Она будет касаться проблем в лечении в целом, в том числе обеспечения детей лекарствами.