В Краснообске закрывают отделение для онкобольных детей после случая с 3-летней Любашей

— После встречи принято решение, что всех детей из отделения планируется перевести в областную больницу на три месяца, чтобы начать ремонт и помывку, решать вопрос с протеканием крыши. Хотелось бы, чтобы дети остались там до открытия нового корпуса. С этим должно разбираться министерство, — говорит Оксана Усова. — Какую именно бактерию подцепила Люба — пока непонятно, взяты посевы. Но эта ситуация идентична нескольким другим, которые произошли до Любаши.

Оксана Усова добавила, что ей известно, как минимум о двух подобных заражениях у других детей отделения:

— Сейчас у нас сепсис. Врачи и медсестры все соблюдают, но зданию требуется ремонт или помывка — какая-то обработка. Я со своей стороны все возможное сделала. Стоит также крайне остро вопрос и с обеспечением отделения диагностическим оборудованием.

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области подтвердили информацию о закрытии отделения.

— В связи с необходимостью проведения в детском отделении гематологии и онкологии капитального ремонта кровли, а также с учетом иммунологического статуса пациентов этого отделения, особенностей их лечения и необходимостью соблюдения санитарно-бытовых условий, было принято решение о временном, до окончания ремонта, размещении отделения детской гематологи и онкологии на площадях областной клинической больницы, — говорится в ответе ведомства на запрос НГС. — Деньги на ремонт кровли из бюджета Новосибирской области были выделены в июне 2021 года. До настоящего времени проводились работы по проектированию и экспертиза. В связи с обращением матери ребёнка, находящегося на лечении в этом отделении, Минздрав Новосибирской области проведет в больнице Краснообска контроль качества и безопасности медицинской деятельности.