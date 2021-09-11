Состояние 3-летней Любаши ухудшилось — у нее начался абсцесс. Малышка продолжает бороться с раком

Состояние 3-летней Любы Усовой, которая сейчас борется с онкологическим заболеванием, ухудшилось. У малышки диагностировали параректальный абсцесс — виной стала внутрибольничная инфекция. Состояние девочки ухудшилось накануне. Сейчас ей необходимо переливание крови. Об этом рассказала НГС мама девочки.

— Понадобилась детская хирургия. Ее перевели в реанимацию. Кровь для Любаши можно сдавать любую. Нам дадут нужную. В Центре крови на Серафимовича. Нужна кровь, группа I (+) , но можно и другой. Для Усовой Любови Сергеевны, — говорит Оксана.