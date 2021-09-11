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Состояние 3-летней Любаши ухудшилось — у нее начался абсцесс. Малышка продолжает бороться с раком

Девочке необходимо переливание крови

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Маленькая Люба Усова стойко переносит все испытания

Маленькая Люба Усова стойко переносит все испытания

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Состояние 3-летней Любы Усовой, которая сейчас борется с онкологическим заболеванием, ухудшилось. У малышки диагностировали параректальный абсцесс — виной стала внутрибольничная инфекция. Состояние девочки ухудшилось накануне. Сейчас ей необходимо переливание крови. Об этом рассказала НГС мама девочки.

— Понадобилась детская хирургия. Ее перевели в реанимацию. Кровь для Любаши можно сдавать любую. Нам дадут нужную. В Центре крови на Серафимовича. Нужна кровь, группа I (+), но можно и другой. Для Усовой Любови Сергеевны, — говорит Оксана.

Такую трогательную сторис разместила Оксана Усова в соцсетях

Такую трогательную сторис разместила Оксана Усова в соцсетях

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17 августа Оксана сообщила в своем инстаграме, что они вернулись в больницу.

— Полпути лечения в стационаре пройдено, и начали третий блок химии. Начался обратный отсчет дней до выписки. Нам остается два последних блока здесь, а потом на поддержку домой. Я молюсь, чтобы всё прошло дальше хорошо. Любаша меня в очередной раз поразила своей стойкостью и принятием обстоятельств. Не было ни слез, ни истерик по поводу того, что нужно возвращаться в больницу. Всё спокойно — надо так надо. Куда ты, мама, туда и я, — писала тогда мама Любаши.

О страшном диагнозе дочери семья Оксаны узнала весной этого года. Сначала девочка заболела простудой, но вскоре у нее начал падать гемоглобин. Сибирячка рассказала, как изменилась ее жизнь с того момента.

Оксана воспитывает 10 детей. Блог о ее жизни известен далеко за пределами Новосибирска.

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борьба с ракоммногодетная мама
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