«Люди проскакивают жизнь»: мама 10 детей — о том, как изменилась ее реальность после страшного диагноза дочери

После того как мы узнали о диагнозе Любаши, жизнь перевернулась с ног на голову. Болезнь ребенка, а еще и такая страшная, как онкология, — это колоссальное эмоциональное потрясение.

Я точно знаю: всё, что нам дается свыше, — это какой-то шаг вперед, а все испытания делают нас духовно сильнее, крепче и терпимее. В руки я взяла себя буквально за пару дней после диагноза и моря пролитых слёз. Я нужна дочери сильной и всегда способной поддержать ее. Бывают моменты, когда нужно мгновенно принять какое-либо решение. Сейчас я научилась это делать лучше, чем когда-либо. Жизнь нужно любить и быть благодарным за каждую минуту и каждый день. Я всегда радовалась, глядя на своих детей. Здоровые, умные, добрые и любящие ребятишки. Счастливее меня, мне казалось, только я сама. Истории о таких страшных диагнозах, услышанные где-то, — как из параллельного мира. Вроде и не коснется это тебя… Это где-то там, где нас нет и не будет. Но вот она пришла, беда. Никого не спросила.

Любаша меня покоряет своей стойкостью. Не плачет, не просится домой, потому что я сразу рассказала малышке: чтобы вылечиться и уехать домой, нужно долго лечиться. В больнице мы до зимы. Дочь настолько по-взрослому всё приняла, что я была даже обескуражена. Малышка — и дает мне силы. А я — ей. Мы друг друга поддерживаем.