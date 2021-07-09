«Люди проскакивают жизнь»: мама 10 детей — о том, как изменилась ее реальность после страшного диагноза дочери

В известную многодетную семью Усовых из Новосибирска пришла беда — у одной из дочерей диагностировали онкологическое заболевание. Сначала Люба Усова заболела обычной простудой, но вскоре уровень гемоглобина в крови начал экстремально падать. После обследования девочке поставили диагноз «лейкоз». Сейчас Люба с мамой постоянно находятся в больнице — скорее всего, они пробудут там до зимы. Несмотря на испытания, Оксана Усова каждый вечер бегает вокруг больницы и старается верить в лучшее. Сибирячка признаётся: после болезни дочери она посмотрела на жизнь под другим углом. Публикуем ее рассказ.
После того как мы узнали о диагнозе Любаши, жизнь перевернулась с ног на голову. Болезнь ребенка, а еще и такая страшная, как онкология, — это колоссальное эмоциональное потрясение.
Я точно знаю: всё, что нам дается свыше, — это какой-то шаг вперед, а все испытания делают нас духовно сильнее, крепче и терпимее. В руки я взяла себя буквально за пару дней после диагноза и моря пролитых слёз. Я нужна дочери сильной и всегда способной поддержать ее. Бывают моменты, когда нужно мгновенно принять какое-либо решение. Сейчас я научилась это делать лучше, чем когда-либо. Жизнь нужно любить и быть благодарным за каждую минуту и каждый день. Я всегда радовалась, глядя на своих детей. Здоровые, умные, добрые и любящие ребятишки. Счастливее меня, мне казалось, только я сама. Истории о таких страшных диагнозах, услышанные где-то, — как из параллельного мира. Вроде и не коснется это тебя… Это где-то там, где нас нет и не будет. Но вот она пришла, беда. Никого не спросила.
Любаша меня покоряет своей стойкостью. Не плачет, не просится домой, потому что я сразу рассказала малышке: чтобы вылечиться и уехать домой, нужно долго лечиться. В больнице мы до зимы. Дочь настолько по-взрослому всё приняла, что я была даже обескуражена. Малышка — и дает мне силы. А я — ей. Мы друг друга поддерживаем.
Наш день в больнице обычно устроен так: с 7 утра уже приходит медперсонал и начинает делать свою работу. Иногда это капельницы, иногда — забор анализов, пункции. После завтрака продолжаются процедуры, всевозможные манипуляции и, конечно же, ежедневный обход лечащего врача. Здесь каждый день может произойти что угодно: упасть показатели крови на фоне химиотерапии, присоединиться инфекция, выявиться аллергия на лечение. Врачи всегда моментально реагируют на такие вещи.
После — обед и сончас. Затем мы выходим на прогулку с Любашей. Стараемся гулять в любую погоду. После ужина продолжаются процедуры. Мы много с малышкой читаем здесь, занимаемся творчеством, рисуем и мечтаем. Она у нас большая молодец. Очень любознательная и интересующаяся. Мечтает, кстати, стать таким же врачом, как и здесь, — детским онкологом. Иногда ставит театральные постановки, которые мне и показывает. Я каждый вечер выхожу на пробежку вокруг больницы. Спорт не дает возможности сойти с ума от грустных мыслей. Особенно в самом начале. Во время бега я оставляю всю свою боль там, на тропинке, по которой несусь с сумасшедшей скоростью каждый день. И чем тяжелее был день, тем больше, быстрее скорость. Потом холодный душ, и мысли встают на место.
Дома нас ждут. Самым маленьким тяжелее всего без мамы. Они не понимают, почему мамы вдруг с ними нет. Но периодически меняемся с папой местами в больнице, и тогда девять детей уже от меня в буквальном смысле не отходят. Кто-то просто не отлипает.
Люди часто проскакивают свою жизнь в погоне за деньгами, дорогими машинами, карьерой и так далее, не замечают главного — самое дорогое рядом. Семья. Самое ценное, что есть у человека на земле, — это его семья и дети. И как быстро они вырастают, так же быстро пролетает и сама жизнь. Обычная улыбка ребенка для многих здесь лежащих родителей — это самое огромное счастье. Обычное слово «мама» для каждой из нас здесь дороже всего на свете. Слышать, видеть, держать за ручку — нет ничего важнее, поверьте мне, пожалуйста. Когда ты видишь, как уходят другие детки навсегда, детки с таким же диагнозом, ты точно знаешь, ради чего и кого живешь. Ради кого отдашь всё на свете, лишь бы жил, лишь бы рядом был. Здесь многие детки после этого лечения заново учатся ходить, говорить, кушать. Дышать учатся заново.
Берегите себя и своих близких. Цените каждое мгновение, проведенное с ними. Ведь в любой момент всё может измениться. А вдруг ты не успеешь сказать самое важное? В вечной суете просто не успеешь произнести всего три слова: «я тебя люблю». Живите, пожалуйста. Дети не должны болеть.
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