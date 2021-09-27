«Смерть моего ребенка на его совести». Как в детской онкологии умирают не от рака — страшные истории родителей

— В 18:00 я звонила, со мной не хотели говорить, просили не беспокоить. Мне тогда так плохо стало, а потом я узнала, что в это время у нее остановилось сердце. Она впала в кому и умерла. 17:55 — клиническая смерть, 18:20 — остановка сердца, — со слезами рассказывает Умида.



Потом Умида боялась звонить в больницу, и ей тоже никто не звонил. Приехал ее бывший супруг, отец Эвелины, и в 22:00 позвонил в областную.



— Ему сказали: «Присядьте» — я только это услышала. Потом я не поверила, что это правда, и сама позвонила. А они даже не позвонили сами! Это со всеми так делают или только со мной?! Я не стала делать вскрытие, потому что она так намучилась. Я забрала ее и увезла на родину — на Алтай. Там похоронила. Из-за гепатобластомы — так написано в справке о смерти, то есть ни слова о сепсисе и инфекции. Согласна, такое может быть: организм не справился, печень, но я считаю, что можно было ее спасти. Я выбирала гроб, и у меня спрашивали, какой рост. Я говорю, что 140. Мне отвечают: «А после смерти они вытягиваются, значит, 150». Но я не знаю. «Каким цветом хотите?» — не знаю, — с болью пересказывает Умида.



У Умиды есть еще двое детей: старшая дочь Ангелина и младший сын Мустафа, поясняет она:



— Они не дают мне умереть. Как хвостики за мной: если я плачу, то младший подбегает и вытирает слезы. Я толком и не наплакалась! Я была в декрете: маленькому 2 года, я хотела до трех посидеть, Эвелину за год восстановить. Но сейчас поговорила с командиром — вернусь на службу. Я военнослужащая. Мы с бывшим мужем военные, прошли Чечню — ветераны боевых действий. А эта беда за три месяца у меня всё перевернула. Я по кусочкам разлетелась и не знаю, когда соберусь.



У Эвелины день рождения 8 октября: они с мамой мечтали, что ее прооперируют 5 октября и что она будто заново родится.



— Недавно она мне сказала, что мечтает о собачке — маленьком лабрадоре. Я спросила, почему именно такая порода. Эвелина ответила: «Мам, ты что не знаешь? Они же дольше живут!» Мы хотели назвать ее Жизнью, — поясняет Умида.



Подписчицы Эвелины в Instagram нашли черного лабрадора, родившегося 15 сентября — в день смерти девочки. Умида скоро заберет эту собаку домой.



С чего всё началось?

Большой резонанс получила история многодетной мамы Оксаны Усовой: у ее 3-летней дочери Любы, которая борется с онкологическим заболеванием, ухудшилось состояние. У нее диагностировали параректальный абсцесс, виной которому, по словам мамы, стала внутрибольничная инфекция.

После того, как Оксана Усова подняла вопрос о состоянии отделения на приеме у первого заместителя губернатора НСО Юрия Петухова, было принято решение, что всех детей переведут в областную больницу на три месяца, чтобы начать ремонт и помывку.

Саму Любу Усову перевели в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, ее главный врач Ростислав Заблоцкий рассказал журналисту НГС, что после перевода врачи произвели все необходимые хирургические вмешательства, удалось стабилизировать состояние и несколько улучшить гематологические показатели. При этом они остаются нестабильными и требуют постоянной коррекции, в том числе трансфузии различных компонентов донорской крови.

— Состояние также тяжелое: девочка находится в реанимации под постоянным наблюдением и наших специалистов, и консультантов-гематологов при необходимости. По поводу инфекции пока нет результатов посевов, но антибактериальная терапия подобрана так, что прикрывает все возможные тяжелые инфекции. По местному воспалительному процессу могу отметить положительную динамику и хороший результат работы хирургов, — замечает Ростислав Заблоцкий.