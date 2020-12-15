В России пропали 26 препаратов для лечения рака — новосибирцы платят по 20 тысяч за то, что стоило 159 рублей

Побочные эффекты — не редкость при лечении «Винкристином-РОНЦ». Елена перечисляет и другие ситуации с детьми, которых лечили препаратом, — побочки вплоть до инсульта. «Слава богу, что только руки выкручивало, а некоторые дети совсем ходить после лекарства не могли», — добавляет она. После приема израильского препарата никаких побочных эффектов у своего сына она не замечала.



Корреспондент НГС запросила у регионального Минздрава информацию о том, является ли «Винбластин» достаточной заменой «Винкристину» и с чем связан дефицит противоопухолевых препаратов вообще. На момент написания статьи ответ от министерства еще не поступил.

Какой эффект от дефицита препаратов видят медики



Как говорит детский онколог, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения НСО Антон Штуткерт, эффект от нехватки определенных препаратов, вероятно, будет виден позже:



— С лечением онкологических больных ситуация не очень простая вот в каком смысле… При соблюдении всех условий лечения успешное излечение достигается при разных заболеваниях по-разному, ну, допустим, в 50% случаев. Это я взял отвлеченную цифру. И вот на каком-то этапе мы что-то исключаем из схемы. В некоторых случаях мы увидим результат сразу, то есть заболевание будет развиваться. А в некоторых случаях мы добьемся ответа, например, ремиссии, а через какое-то время получим рецидив. И вот сложно будет сказать, почему он наступил — то ли потому, что человек попал в те 50%, у которых рецидив возможен, то ли из-за того, что мы не в полной мере воспользовались схемой лечения. Возможно, через несколько лет станет понятно. Сейчас статистику мы не соберем, а, например, в 2022 году можно будет увидеть цифры за 2020 год, за июнь, когда у нас не было ни «Этопозида», ни «Винкристина», и сравнить это с 2016 годом. Возможно, тогда увидим, что годичная летальность у нас выросла.



Врач также отметил, что показатели заболеваемости среди детей довольно постоянны — примерно 3000 человек в год по всей России. Это немного по сравнению с онкобольными взрослыми. Так, по его данным, только раком молочный железы в год заболевает примерно такое же количество человек — 3000.

— Но структура заболеваемости у детей выглядит иначе, чем у взрослых. То, что мы называем раком, больше свойственно взрослым. Поскольку рак — это опухоль более взрослой ткани, эпителия. А у детей чаще всего выявляется острый лимфобластный лейкоз. Вообще злокачественные опухоли кроветворной ткани составляют примерно 50% от всех злокачественных опухолей у детей. На втором месте по частоте — опухоли ЦНС (центральной нервной системы. — Прим. ред.). И тут нужно отметить, что саркомы — злокачественные опухоли соединительной ткани — у детей встречаются чаще, чем у взрослых. А саркомы — это самые агрессивные виды опухолей. Они быстро растут, чаще дают метастазы и плохо поддаются лечению, — говорит Антон Штуткерт.

Почему такие нужные лекарства пропали в России



О критической ситуации с дефицитом противоопухолевых препаратов представители благотворительных организаций рассказали в двух открытых письмах. Их направили президенту и правительству РФ. Реакция на первое письмо, от 22 октября, была неожиданной: Минздрав, ФАС и Минпромторг вначале пообещали принять экстренные меры для спасения ситуации, но через месяц Минздрав дал другой ответ, в котором отрицается сам факт дефицита лекарств.

«Действия ФАС, Минпромторга и Минздрава регулируются правилами. Но в результате применения этих правил впервые за всю российскую историю возник беспрецедентный дефицит почти трех десятков наименований базовых онкологических препаратов, и жизни миллионов людей оказались под угрозой. Значит, эти правила нужно менять», — говорится во втором открытом письме, отправленном 30 ноября.

К нему также была приложена хронология исчезновения препаратов на территории России, которую старательно собирали представители общественных организаций, помогающих онкобольным. Первая запись в этой таблице датируется аж 2010 годом — «начало практики замораживания цен на жизненно важные препараты» — и продолжается записью 2015 года — «принятие постановления "третий лишний", ограничившего доступ зарубежных препаратов в Россию». Последние записи в документе: «ФАС принимает решение об отказе согласовать цены на "Винкристин-РОНЦ" и "Винкристин-Тева". По утверждению ведомства, дефектуры препарата нет» (16 ноября 2020 года) и «С российского рынка уходят очередные два импортных противоопухолевых препарата — на этот раз с МНН "Цисплатин" и "Эпирубицин"» (22 ноября). Есть и обнадеживающая запись: «ФАС России согласилась повысить цены на два дефицитных препарата: "Ломустин" (из вышеупомянутого списка 26) и "Азатиоприн"» (27 ноября).

В числе тех, кто подписал открытые письма, есть и новосибирский благотворительный фонд — это фонд «Защити жизнь». Его президент Евгения Голоядова называет как минимум две причины катастрофического дефицита противоопухолевых препаратов — пандемии коронавируса среди них нет:

— Во-первых, это постановление «третий лишний», которое гласит: если в России имеются два лекарственных средства с одним и тем же действующим веществом, то третий, иностранный, не может участвовать в торгах. Предпочтение отдается российским препаратам. Эта такая схема, которая, мягко говоря, выдавливает иностранные препараты. Если они есть на территории России, то в аптеках они продаваться могут, но участвовать в госзакупках — нет. И больница ничего не может сделать, чтобы это лекарство купить. Приобрести иностранный препарат можно лишь тогда, когда у пациента, например, на отечественные аллергия.

Вторая причина, по мнению Евгении, кроется в цене. Все исчезнувшие препараты — недорогие, их стоимость зарегистрирована в специальном реестре. И именно эта реестровая цена не пересматривалась с 2010 года. Поэтому производить лекарства многим заводам попросту невыгодно. Однако ФАС пересматривать цены в сторону повышения у этих 26 препаратов не планирует. Исключения — упомянутый выше «Ломустин» и «Азиатоприн», а с недавнего времени — «Винкристин» и «Этопозид».

— У нас нет российского сырья. Сейчас также возмущаются многие российские заводы-производители. Почему они не могут выпускать достаточного количества лекарств? Потому что они не могут продавать препараты по адекватной цене. И это не говоря об импорте. Ну невозможно продавать препарат дешевле, чем ты его производишь. Вот препараты и начали постепенно вымываться с рынка, — объясняет президент благотворительного фонда.

По ее словам, сейчас ведутся переговоры о ввозе части дефицитных препаратов, в частности того же «Винкристина». Этих лекарств, которые, возможно, удастся привезти в Россию, хватит ориентировочно на год.

— Да, первое требование из открытых писем о повышении минимальной закупочной цены ФАС всё же выполнила. Хотя вела себя странно — вначале топнула ножкой: «Мы повышать не будем», а когда их пожурили, все-таки согласилась повысить.