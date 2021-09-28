Что важно, чтобы 86 % больных раком детей выздоравливали? Проблемы новосибирской больницы прокомментировал известный онколог

Георгий Менткевич работал в центре Блохина до 2019 года, сейчас он — главный врач, заместитель генерального директора по лечебной работе клинического госпиталя «Нейровита». Член Американского общества детских гематологов/онкологов (Children's Oncology Group).

«В больницах формируются устойчивые к антибиотикам штаммы»



Если говорить об онкологических заболеваниях у детей, то в общем-то они лечатся значительно лучше, чем у взрослых: химиотерапия в подавляющем большинстве случаев имеет существенное значение. Она достаточно жесткая: вызывает снижение лейкоцитов и развитие иммунодефицитных состояний. Поэтому если рассматривать успехи детской онкологии, то в зависимости от вида опухоли — достаточно большой процент пациентов выздоравливает (в некоторых случаях до 90%), а каких-то пациентов нельзя вылечить из-за биологических особенностей опухоли, которая не чувствительна к лечению и прогрессирует. Это зависит от заболевания, схемы лечения, состояния больного.



Но достаточный процент погибает и от разных осложнений терапии — после хирургических вмешательств, лучевой и химиотерапии. После химиотерапии бывают проявления кардиотоксичности, различные отдаленные последствия и, безусловно, достаточно часто развиваются инфекционные осложнения.

