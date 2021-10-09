После приезда московских экспертов в отделении детской онкогематологии сменился заведующий

В отделении детской онкогематологии в Новосибирске сменился заведующий — это произошло после того, как в городе поработали московские эксперты из центра Рогачева. Об этом журналисту НГС сообщили родители пациентов.

По словам нескольких родителей, дети которых проходили лечение или продолжают это делать, они очень ждали этого: хотели, чтобы Карен Хасикян ушел.

Умида Абдуллаева, у которой недавно умер ребенок, Эвелина Гурьянова, считает, что у ее дочери внутрибольничная инфекция усугубила состояние, врачи упустили время и не сразу перевели дочь в другую больницу: