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После приезда московских экспертов в отделении детской онкогематологии сменился заведующий

Этого долго добивались родители пациентов

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Отделение закрыли на ремонт, а пациетов перевезли в областную больницу

Отделение закрыли на ремонт, а пациетов перевезли в областную больницу

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В отделении детской онкогематологии в Новосибирске сменился заведующий

В отделении детской онкогематологии в Новосибирске сменился заведующий — это произошло после того, как в городе поработали московские эксперты из центра Рогачева. Об этом журналисту НГС сообщили родители пациентов.

По словам нескольких родителей, дети которых проходили лечение или продолжают это делать, они очень ждали этого: хотели, чтобы Карен Хасикян ушел.

Умида Абдуллаева, у которой недавно умер ребенок, Эвелина Гурьянова, считает, что у ее дочери внутрибольничная инфекция усугубила состояние, врачи упустили время и не сразу перевели дочь в другую больницу:

— Я думаю, конечно, это из-за того, что подняли шумиху после нашего случая. Это уже давно должно было случиться, ведь всё должно идти от заведующего: как он поставит правила в больнице, так и будет. Я думаю, это решение Москвы. Теперь никто уже не может просто так оставить нашу ситуацию без каких-то действий. Надеюсь, это не последнее их решение. Моей крошке исполнилась бы 10 лет вчера. Я не успокоюсь, пока они не ответят перед законом.

По словам одной из мам, которая пожелала остаться анонимной, заведующего отделением уволили без предоставления места.

В Минздраве Новосибирской области журналисту НГС ответили, что Карен Хасикян уволился по собственному желанию:

— В настоящее время обязанности исполняет заведующая отделением детской онкологии и гематологии, врач — детский онколог и гематолог Ксения Гостева.

СЮЖЕТ

Внутрибольничные инфекции в детской больнице

Напомним, что на этой неделе в Новосибирске работала делегация из центра Рогачева во главе с его директором Галиной Новичковой. Этот центр в том числе занимается курированием работы детской гематологии, онкологии в регионах.

Представители центра Рогачева пояснили, что хотели бы, чтобы отделение детской онкогематологии осталось в областной больнице и для него построили бы новый корпус. Кроме того, эксперты предложили проводить телемедицинские консультации для всех пациентов.

Ранее мы рассказывали, что Минздрав НСО назвал число умерших детей в онкогематологии Краснообска за 2021 год.

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МинздравдетионкогематологияКарен Хасикян
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