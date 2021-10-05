После резонансного закрытия детской онкогематологии и жалоб родителей в Новосибирск прилетели важные эксперты из Москвы

В Новосибирск прилетела делегация из центра Рогачева
После резонансного закрытия детской онкогематологии и жалоб родителей на больницу в Краснообске в Новосибирск прилетела делегация из центра Рогачева во главе с его директором — Галиной Новичковой.
Журналиста НГС в пресс-службе Минздрава Новосибирской области заверили, что это плановое выездное мероприятие ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева». Специалисты федерального центра с таким же визитом были в Новосибирске в 2019 году.
— Очередной визит был запланирован на февраль 2021 года, но его перенесли на октябрь из-за эпидемической ситуации. В программе визита — посещение всех медорганизаций, участвующих в оказании медицинской помощи детям по онкологическому профилю, — прокомментировали этот приезд журналисту НГС в пресс-службе Минздрава.
Центр Рогачева в том числе занимается организационно-методическим сопровождением и курированием работы детской гематологии, онкологии в регионах. Периодически экспертные комиссии проводят плановые обследования работы онкогематологической службы в учреждениях здравоохранения страны и не просто дают рекомендации по совершенствованию этой работы, но и отслеживают их исполнение.
По информации журналиста НГС, специалисты центра Рогачева также встречались с родителями детей с онкологическими заболеваниями, чтобы обсудить существующие проблемы. Присутствия представителей СМИ на этой встрече не хотели.
Среди главных вопросов рабочего совещания с губернатором региона и другими экспертами было строительство детского корпуса областной клинической больницы, где хотят развернуть все специализированные отделения, в том числе — детской онкологии и детской гематологии.
Пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области сообщила, что детский корпус областной больницы будет спроектирован с учетом рекомендаций специалистов Национального центра имени Дмитрия Рогачева.
Галина Новичкова положительно оценила перевод пациентов из закрывшегося на ремонт отделения в больнице Краснообска в областную больницу, потому что в ней есть вся диагностика, хорошая лабораторная служба, МРТ, КТ, детская реанимация и очень много узких специалистов.
— Мы хотели бы, чтобы это отделение навсегда осталось в областной больнице: там планируется строительство нового высокотехнологичного корпуса, мы дали свои рекомендации. Здесь мединститут большой, город большой, мы надеемся, что всё получится. По всем показателям это должен быть хороший крупный межрегиональный центр, где сложную высокотехнологичную терапию смогут получать дети не только из Новосибирской области, но и из соседних регионов, где не проводится такая терапия. Инфраструктура есть в областной больнице — где-то ее надо усилить, подготовить специалистов. Мы поможем в этом. Мы готовы помогать во всем, — передает слова Галины Новичковой пресс-служба губернатора.
В пресс-службе уточнили, что медико-техническое задание на строительство детского корпуса областной клинической больницы, где предполагается развертывание всех специализированных отделений, уже готово. Проектно-сметная документация будет скорректирована с учетом рекомендаций экспертов центра Рогачева.
Ранее Минздрав рассказывал, сколько денег выделено на ремонт здания в Краснообске, где ранее располагалось детское отделение онкогематологии. А родители детей, которые были пациентами этого отделения, считают, что в больнице дети часто умирали не от рака, а от внутрибольничных инфекций.