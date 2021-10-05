После резонансного закрытия детской онкогематологии и жалоб родителей в Новосибирск прилетели важные эксперты из Москвы

После резонансного закрытия детской онкогематологии и жалоб родителей на больницу в Краснообске в Новосибирск прилетела делегация из центра Рогачева во главе с его директором — Галиной Новичковой.



Журналиста НГС в пресс-службе Минздрава Новосибирской области заверили, что это плановое выездное мероприятие ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева». Специалисты федерального центра с таким же визитом были в Новосибирске в 2019 году.

— Очередной визит был запланирован на февраль 2021 года, но его перенесли на октябрь из-за эпидемической ситуации. В программе визита — посещение всех медорганизаций, участвующих в оказании медицинской помощи детям по онкологическому профилю, — прокомментировали этот приезд журналисту НГС в пресс-службе Минздрава.