Минздрав рассказал, сколько денег требуется на ремонт кровли здания с отделением детской онкогематологии

Минздрав рассказал, сколько денег нужно для ремонта больницы в Краснообске
Минздрав региона ответил на запрос журналиста НГС о том, сколько денег требуется на ремонт кровли больницы в Краснообске, на которую жаловались родители детей с онкологическими заболеваниями.
Детское отделение онкогематологии располагалось в здании Новосибирской клинической центральной больницы в Красноосбке. После резонансной истории четырехлетней Любы Усовой, мама которой пожаловалась на ухудшение состояние дочери из-за внутрибольничной инфекции и сходила на прием к первому заместителю губернатора, отделение закрыли на ремонт и помывку.
О закрытии сообщили 14 сентября. Минздрав ранее сообщал, что деньги на ремонт были выделены в июне 2021 года. После проводились работы по проектированию и экспертиза. До конца сентября информации об аукционе на сайте Госзакупок не было, но 29 сентября его объявили.
Сейчас в ведомстве уточнили, что в больнице, где располагалось отделение, запланирован капитальный ремонт кровли. На него 9 июня 2021 года из бюджета Новосибирской области было выделено 5 миллионов рублей:
— После разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации из бюджета Новосибирской области 21 сентября 2021 года на капитальный ремонт кровли здания отделения детской онкологии и гематологии Новосибирской клинической центральной больницы были дополнительно выделены денежные средства в размере 5 миллионов рублей. Подрядчик ремонтных работ на данном объекте и сроки их проведения определяются в соответствии с законодательством РФ по результатам конкурсных процедур, — объяснили в Минздраве журналисту НГС.
По данным Госзакупок, начальная цена работ — 9,4 миллиона рублей. Заявки принимаются до 7 октября.
Ранее Минздрав Новосибирской области рассказал НГС, сколько детей умерло в онкогематологии Краснообска за 2021 год. На состояние этого отделения родители жаловались неоднократно: есть среди них те, кто считает, что дети умирают там не от рака, а от внутрибольничных инфекций.