Минздрав рассказал, сколько денег требуется на ремонт кровли здания с отделением детской онкогематологии

Минздрав региона ответил на запрос журналиста НГС о том, сколько денег требуется на ремонт кровли больницы в Краснообске, на которую жаловались родители детей с онкологическими заболеваниями.



Детское отделение онкогематологии располагалось в здании Новосибирской клинической центральной больницы в Красноосбке. После резонансной истории четырехлетней Любы Усовой, мама которой пожаловалась на ухудшение состояние дочери из-за внутрибольничной инфекции и сходила на прием к первому заместителю губернатора, отделение закрыли на ремонт и помывку.