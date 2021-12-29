В Новосибирске сворачивают работу двух ковидных больниц — они возвращаются к основному профилю

— Вполне возможно, в следующем году пандемия пойдет на спад. Но я бы не стал расслабляться, потому что и сам коронавирус мутирует. На всякий случай будем готовиться к новым волнам, хотя сегодня принято решение ряд клиник перепрофилировать обратно к основному профилю. Но мы будем готовы в любой момент вернуть их в ковид-госпитали,

Ранее мы рассказывали, что о новосибирце, который за месяц попал в два ковидария и описал, что там происходит.