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В Новосибирске сворачивают работу двух ковидных больниц — они возвращаются к основному профилю

В регионе за сутки регистрируют около 380 новых случаев заражения коронавирусом

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При этом власти готовы при изменении ситуации снова развернуть новые инфекционные госпитали

При этом власти готовы при изменении ситуации снова развернуть новые инфекционные госпитали

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В Новосибирске закрываются два ковидных госпиталя — учреждения постепенно возвращаются к основному профилю работы.

— В настоящий момент на территории Новосибирской области ситуация с коронавирусной инфекцией расценивается как стабильная мы отмечаем некоторое снижение ежедневных случаев заражения, так же отмечается некоторый спад обращений с ОРВИ и пневмониями. Но, по данным оперштаба, каждый день мы фиксируем определённое количество заражённых, поэтому все службы наши начиная от первичного звена работают. Учитывая такую положительную динамику нами принято решение о восстановлении нормальной деятельности двух стационаров, — рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова на брифинге 29 декабря.

По её данным, прежней работе вернется третья городская больница и обская центральная городская больница.

— Они принимают у нас пациентов до 30 декабря, 31 декабря они начинают этап восстановления который включает в себя долечивание поступивших пациентов, все необходимые санитарные требования к восстановлению, заключительную дезинфекцию. Мы ожидаем, что в течение первой недели после праздников они полностью восстановят свою деятельность и начнут приём профильных пациентов, — заключила Аксенова.

О решении перевести некоторые учреждения в нормальную работу впервые рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников 28 декабря:

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— Вполне возможно, в следующем году пандемия пойдет на спад. Но я бы не стал расслабляться, потому что и сам коронавирус мутирует. На всякий случай будем готовиться к новым волнам, хотя сегодня принято решение ряд клиник перепрофилировать обратно к основному профилю. Но мы будем готовы в любой момент вернуть их в ковид-госпитали,

Ранее мы рассказывали, что о новосибирце, который за месяц попал в два ковидария и описал, что там происходит.

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