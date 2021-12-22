«Ритуалки забирали умерших. Одна за одной». Новосибирец за месяц попал в два ковидария и описал, что там происходит

«Я этот препарат в глаза не видел две недели»

26 ноября



У меня всё более-менее хорошо. Сегодня чуть тяжелее дышать, чем вчера, но настрой боевой. Несмотря на разные мелочи. Сегодня выяснилось, что я с 11 ноября получаю препарат для снижения холестерина, потому что при поступлении анализы показали, что он сильно повышен, а я этот препарат в глаза не видел две недели! Параллельно оказалось, что и от давления дают не всё, что назначил кардиолог, поэтому оно и держится уже почти месяц. Бардак.



Вообще к квалификации лечащих врачей вопросов меньше не стало. Сегодня вся палата округлила глаза, когда на обходе врач, который ведет пациента далеко не первый день и знает, что у него нет обоих почек, задает вопрос: «Как мочитесь?»



1 декабря



Мазок снова положительный вчера пришел. Сегодня взяли повторно. Антибиотики отменили, дозировку гормона снизили. Гепарин продолжают колоть — сплошной синяк, а не живот! Дышать чуть похуже стало. С пятницы в области сердца есть дискомфорт — сегодня ЭКГ выпросил. Жду результат. Скорее всего, побочки от лекарств.



2 декабря



Поскорее хочу отсюда выписаться. Обходы дежурного врача здесь большая редкость. Очень редко дежурят добросовестные врачи, особенно в выходные.



КТ мне делать отказались, сославшись на большую лучевую нагрузку, сделают только рентген. Так что динамику поражения легких в процентах не узнаю.



3 декабря



Сегодня утром мне пришло сообщение с «Госуслуг», что больничный закрыт. На обход сразу принесли выписку. Мазок отрицательный, так что я дома!



Не могу прийти в себя. Дорога домой заняла 2,5 часа. Такое ощущение, что я на другой планете, где гравитация раза в 4 сильнее! Я никогда не испытывал подобных ощущений. Мозг отказывается их принимать. Мне рассказывали переболевшие про это, но я не думал, что это так!