«Будем готовиться к новым волнам»: губернатор НСО — о прогнозе по ситуации с ковидом в 2022 году

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сказал, что власти будут готовиться к новым волнам коронавируса.



— Конечно, мне сложно делать прогнозы, пусть это делают специалисты. Я только передам их слова: они говорят, что возвращение традиционных инфекций — это, скорее всего, некий предвестник ослабевания коронавируса. Вполне возможно, в следующем году пандемия пойдет на спад. Но я бы не стал расслабляться, потому что и сам коронавирус мутирует. На всякий случай будем готовиться к новым волнам, хотя сегодня принято решение ряд клиник перепрофилировать обратно к основному профилю. Но мы будем готовы в любой момент вернуть их в ковид-госпитали, — рассказал Андрей Травников в прямом эфире ОТС.

