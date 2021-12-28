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«Будем готовиться к новым волнам»: губернатор НСО — о прогнозе по ситуации с ковидом в 2022 году

При этом Андрей Травников не исключает спада заболеваемости

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Пока новый штамм ковида «омикрон» мало изучен, поэтому губернатор не исключает спада заболеваемости в 2022 году, но отмечает, что регион будет готов к новым волнам

Пока новый штамм ковида «омикрон» мало изучен, поэтому губернатор не исключает спада заболеваемости в 2022 году, но отмечает, что регион будет готов к новым волнам

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сказал, что власти будут готовиться к новым волнам коронавируса.

— Конечно, мне сложно делать прогнозы, пусть это делают специалисты. Я только передам их слова: они говорят, что возвращение традиционных инфекций — это, скорее всего, некий предвестник ослабевания коронавируса. Вполне возможно, в следующем году пандемия пойдет на спад. Но я бы не стал расслабляться, потому что и сам коронавирус мутирует. На всякий случай будем готовиться к новым волнам, хотя сегодня принято решение ряд клиник перепрофилировать обратно к основному профилю. Но мы будем готовы в любой момент вернуть их в ковид-госпитали, — рассказал Андрей Травников в прямом эфире ОТС.

Письменную расшифровку трансляции можно посмотреть здесь.

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Он добавил, что традиционные инфекции — ОРВИ и грипп — тоже не очень приятные. В этом году есть тяжелые случаи заболеваниями ими среди новосибирцев. И напомнил, что важно соблюдать меры предосторожности — тщательная дезинфекция и ношение масок.

Ранее мы рассказывали о том, что новосибирцы стали реже прививаться от гриппа и коронавируса.

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