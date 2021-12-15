Новосибирцы стали реже прививаться от гриппа: сравниваем показатели 2020 и 2021 годов

Около 850 тысяч новосибирцев привились от гриппа в 2021 году: в прошлом, судя по статистике, желающих было больше. Об этом Минздрав региона рассказал журналисту НГС.
— В текущем эпидсезоне, по состоянию на 12 декабря 2021 года, против гриппа в Новосибирской области за счет бюджетных средств вакцинировано
Мониторинг заболеваемости гриппом ведется по неделям: первые случаи гриппа в регионе были зарегистрированы на
— Всего, по данным на 12 декабря, зарегистрирован 101 случай гриппа: в возрастной группе 0–2 года — 20 случаев, 3–6 лет — 20 случаев, 7–14 лет — 31 случай, 15 лет и старше — 30 случаев. Более подробную разбивку по возрастам дать невозможно, статистика ведется в таком виде совместно с Роспотребнадзором, — уточнили в Минздраве.
В ведомстве журналисту НГС напомнили, что грипп является острым респираторным вирусным заболеванием и вызывает симптоматику, характерную практически для любой респираторной вирусной инфекции.
В прошлом году не было зафиксировано ни одного случая гриппа. Ранее новосибирские эксперты рассказывали, почему грипп появился после годового перерыва, и как он будет сочетаться с новым штаммом ковида «омикроном».