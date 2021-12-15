Новосибирцы стали реже прививаться от гриппа: сравниваем показатели 2020 и 2021 годов

Около 850 тысяч новосибирцев привились от гриппа в 2021 году: в прошлом, судя по статистике, желающих было больше. Об этом Минздрав региона рассказал журналисту НГС.



— В текущем эпидсезоне, по состоянию на 12 декабря 2021 года, против гриппа в Новосибирской области за счет бюджетных средств вакцинировано 849 882 человека, прививочная кампания еще не завершена. В 2020 году против гриппа в Новосибирской области за счет бюджетных средств было вакцинировано 1 436 217 человек, — сообщили в ведомстве и акцентировали внимание на том, что в этом году кампания еще не завершена.