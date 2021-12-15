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Новосибирцы стали реже прививаться от гриппа: сравниваем показатели 2020 и 2021 годов

В этом году официально зарегистрирован 101 случай заболевания этим вирусом

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В прошлом году было примерно на 500 тысяч больше привитых от гриппа

В прошлом году было примерно на 500 тысяч больше привитых от гриппа

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Около 850 тысяч новосибирцев привились от гриппа в 2021 году: в прошлом, судя по статистике, желающих было больше. Об этом Минздрав региона рассказал журналисту НГС.

— В текущем эпидсезоне, по состоянию на 12 декабря 2021 года, против гриппа в Новосибирской области за счет бюджетных средств вакцинировано 849 882 человека, прививочная кампания еще не завершена. В 2020 году против гриппа в Новосибирской области за счет бюджетных средств было вакцинировано 1 436 217 человек, — сообщили в ведомстве и акцентировали внимание на том, что в этом году кампания еще не завершена.

Мониторинг заболеваемости гриппом ведется по неделям: первые случаи гриппа в регионе были зарегистрированы на 45-й неделе — с 8 по 14 ноября.

— Всего, по данным на 12 декабря, зарегистрирован 101 случай гриппа: в возрастной группе 0–2 года — 20 случаев, 3–6 лет — 20 случаев, 7–14 лет — 31 случай, 15 лет и старше — 30 случаев. Более подробную разбивку по возрастам дать невозможно, статистика ведется в таком виде совместно с Роспотребнадзором, — уточнили в Минздраве.

В ведомстве журналисту НГС напомнили, что грипп является острым респираторным вирусным заболеванием и вызывает симптоматику, характерную практически для любой респираторной вирусной инфекции.

В прошлом году не было зафиксировано ни одного случая гриппа. Ранее новосибирские эксперты рассказывали, почему грипп появился после годового перерыва, и как он будет сочетаться с новым штаммом ковида «омикроном».

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Минздраввакцинациягрипп
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