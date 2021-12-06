В Новосибирской области нашли первых заболевших гриппом — в прошлом году вирус не регистрировали

В Новосибирской области обнаружили пациентов, заболевших гриппом. В прошлом году вирус не фиксировался.
— Мы зарегистрировали первые случаи гриппа на территории Новосибирской области. 23 человека, — рассказал сегодня,
Глава ведомства добавил, что всего в регион поступило
— Сейчас пошли первые случаи гриппа — это беспрецедентно: прошлый год мы прожили без гриппа. Не было ни одного лабораторного случая гриппа. Не исключено, что ковид, как любая живая субстанция, мог подавить грипп. Как поведет себя сейчас грипп с ковидом? Мы не встречались с этой ситуацией, — об этом рассказала Лада Самойлова, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, на встрече с рестораторами.
В этом году вакцинация от этого вируса началась