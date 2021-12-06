6 декабря понедельник
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 3/10
usd 73.74
eur 83.24
Тема дняVolkswagen влетел в столб, погиб 21-летний парень
Все новости
Все новости

В Новосибирской области нашли первых заболевших гриппом — в прошлом году вирус не регистрировали

Сейчас в регионе продолжается вакцинация

2 735
32Обсудить

Поделиться

Прививки сделали более 610 тысяч жителей региона

Прививки сделали более 610 тысяч жителей региона

Поделиться

В Новосибирской области обнаружили пациентов, заболевших гриппом. В прошлом году вирус не фиксировался.

— Мы зарегистрировали первые случаи гриппа на территории Новосибирской области. 23 человека, — рассказал сегодня, 6 декабря, глава Минздрава НСО Константин Хальзов.

Глава ведомства добавил, что всего в регион поступило 930 810 доз вакцины гриппа, прививки сделали 610 583 человека.

— Сейчас пошли первые случаи гриппа — это беспрецедентно: прошлый год мы прожили без гриппа. Не было ни одного лабораторного случая гриппа. Не исключено, что ковид, как любая живая субстанция, мог подавить грипп. Как поведет себя сейчас грипп с ковидом? Мы не встречались с этой ситуацией, — об этом рассказала Лада Самойлова, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, на встрече с рестораторами.

В этом году вакцинация от этого вируса началась 2 сентября. Ранее новосибирский вирусолог Татьяна Ивлева ответила на вопросы читателей НГС про прививки от ковида и гриппа. Мы собрали 10 самых интересных из них.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

вакцина от гриппагрипп
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться