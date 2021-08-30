Роспотребнадзор назвал дату начала вакцинации от гриппа в Новосибирской области

Сегодня, 30 августа, стало известно, что вакцинация от гриппа в Новосибирской области начнется на этой неделе.



— Идет активная подготовка к эпидсезону по заболеваемости ОРВИ и гриппом. 2 сентября официально стартует компания по вакцинации от гриппа, — рассказала глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов во время оперативного совещания в правительстве региона.

Он отметил, что важно привиться до начала эпидемиологического сезона.

В регионе также продолжается прививочная компания от коронавирусной инфекции. НГС поговорил со специалистами и выяснил, какой препарат можно выбрать для повторной вакцинации — «Спутник Лайт» или «ЭпиВакКорона». Читайте об этом в нашем материале.