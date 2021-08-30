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Роспотребнадзор назвал дату начала вакцинации от гриппа в Новосибирской области

Новосибирцам рекомендуют привиться до начала эпидемиологического сезона

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Прививки рекомендуют ставить до начала эпидсезона

Прививки рекомендуют ставить до начала эпидсезона

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В сентябре в Новосибирске начнется вакцинация от гриппа

Сегодня, 30 августа, стало известно, что вакцинация от гриппа в Новосибирской области начнется на этой неделе.

— Идет активная подготовка к эпидсезону по заболеваемости ОРВИ и гриппом. 2 сентября официально стартует компания по вакцинации от гриппа, — рассказала глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов во время оперативного совещания в правительстве региона.

Он отметил, что важно привиться до начала эпидемиологического сезона.

В регионе также продолжается прививочная компания от коронавирусной инфекции. НГС поговорил со специалистами и выяснил, какой препарат можно выбрать для повторной вакцинации — «Спутник Лайт» или «ЭпиВакКорона». Читайте об этом в нашем материале.

В прошлом году главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева рассказывала, с каким интервалом можно привиться от ковида и коронавируса.

— Между разными вакцинами в Российской Федерации, в соответствии с санитарными правилами, есть интервал в месяц, — рассказывала специалист.

Здесь можно прочитать ответы на 10 главных вопросов про прививки от ковида и гриппа.

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