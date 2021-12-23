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Новосибирцы стали реже приходить на вакцинацию

Сейчас полностью закончили вакцинацию 1,25 миллиона человек в НСО

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В регионе первым компонентом уже привиты более 1,35 миллиона жителей

В регионе первым компонентом уже привиты более 1,35 миллиона жителей

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Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что жители региона стали реже прививаться от коронавируса. Это касается вакцинации вторым компонентом.

По словам министра, первым компонентом привиты 1,35 миллиона, закончили вакцинацию 1,25 миллиона.

— За последние сутки, 22 декабря, привиты 13 544 человека, из них первым компонентом — 6415 человек. Мы видим определенное снижение количества вакцинированных, но, что пока радует, количество привитых первым компонентов не снижается, остается стабильным. Конечно, хотелось бы, чтобы показатели были выше, — отметил министр здравоохранения Константин Хальзов на брифинге 23 декабря.

Например, в октябре, после введения массовой вакцинации, в сутки прививалось более 16 тысяч человек.

Константин Хальзов также отметил, что пока коечного фонда для пациентов с ковидом в регионе хватает: на следующей неделе будет решаться вопрос об обратном перепрофилировании некоторых учреждений.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области начали отстранять от работы тех, кто не сделал второй компонент вакцины.

СЮЖЕТ

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Если вас отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации, сообщите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

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