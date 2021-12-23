Новосибирцы стали реже приходить на вакцинацию

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что жители региона стали реже прививаться от коронавируса. Это касается вакцинации вторым компонентом.
По словам министра, первым компонентом привиты 1,35 миллиона, закончили вакцинацию 1,25 миллиона.
— За последние сутки, 22 декабря, привиты
Например, в октябре, после введения массовой вакцинации, в сутки прививалось более 16 тысяч человек.
Константин Хальзов также отметил, что пока коечного фонда для пациентов с ковидом в регионе хватает: на следующей неделе будет решаться вопрос об обратном перепрофилировании некоторых учреждений.
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области начали отстранять от работы тех, кто не сделал второй компонент вакцины.
Если вас отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации, сообщите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).