В Новосибирске начали отстранять от работы тех, кто не сделал второй компонент вакцины

В Новосибирске с 21 декабря начали отстранять от работы тех, кто не поставил второй компонент. Это касается жителей, которым рекомендована обязательная вакцинация. К ним, в частности, относятся сотрудники торговли, сферы красоты, общепита, транспорта, ЖКХ и других.
— Отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы с 21.11.2021 лиц, не имеющих первого компонента прививки против новой коронавирусной инфекции, с 21.12.2021 — лиц, не имеющих законченного курса вакцинации, — говорится в постановлении главного санитарного врача области.
Это относится к людям, которые работают в сферах:
- торговли;
- салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов;
- бытовых услуг (прачечные, химчистки и подобное);
- общественного питания;
- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги связи;
- МФЦ;
- общественного транспорта, такси;
- соцзащиты и социального обслуживания населения;
- ЖКХ и энергетики;
- культурных мероприятий;
- детских игровых комнат и центров, ТРЦ;
- досуговых и развлекательных мероприятий;
- театров, кинотеатров, концертных залов;
- массовых спортивных мероприятий;
- государственным гражданским служащим, замещающим должности гражданской государственной службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, работникам органов власти и местного самоуправления и подведомственных им организаций.
Первые отстранения были месяц назад — 21 ноября. Тогда отстранили тех, кто не привился первым компонентом. Подробнее о том, кому и когда обязательно нужно делать прививку от ковида, мы писали здесь.
Вчера, 20 декабря, в Новосибирске начали действовать новые ограничения из-за распространения коронавируса — в этот раз они коснулись сферы красоты.