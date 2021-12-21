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В Новосибирске начали отстранять от работы тех, кто не сделал второй компонент вакцины

Отстранения коснутся сотрудников торговли, сферы красоты, общепита, транспорта, ЖКХ и других

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Постановление было опубликовано <nobr class="_">12 октября</nobr>

Постановление было опубликовано 12 октября

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В Новосибирске с 21 декабря начали отстранять от работы тех, кто не поставил второй компонент. Это касается жителей, которым рекомендована обязательная вакцинация. К ним, в частности, относятся сотрудники торговли, сферы красоты, общепита, транспорта, ЖКХ и других.

— Отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы с 21.11.2021 лиц, не имеющих первого компонента прививки против новой коронавирусной инфекции, с 21.12.2021 — лиц, не имеющих законченного курса вакцинации, — говорится в постановлении главного санитарного врача области.

Это относится к людям, которые работают в сферах:

  • торговли;
  • салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов;
  • бытовых услуг (прачечные, химчистки и подобное);
  • общественного питания;
  • клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги связи;
  • МФЦ;
  • общественного транспорта, такси;
  • соцзащиты и социального обслуживания населения;
  • ЖКХ и энергетики;
  • культурных мероприятий;
  • детских игровых комнат и центров, ТРЦ;
  • досуговых и развлекательных мероприятий;
  • театров, кинотеатров, концертных залов;
  • массовых спортивных мероприятий;
  • государственным гражданским служащим, замещающим должности гражданской государственной службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, работникам органов власти и местного самоуправления и подведомственных им организаций.

Первые отстранения были месяц назад — 21 ноября. Тогда отстранили тех, кто не привился первым компонентом. Подробнее о том, кому и когда обязательно нужно делать прививку от ковида, мы писали здесь.

Вчера, 20 декабря, в Новосибирске начали действовать новые ограничения из-за распространения коронавируса — в этот раз они коснулись сферы красоты.

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