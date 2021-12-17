Какие запреты из-за ковида сейчас действуют в НСО — 10 полезных карточек (не забывайте про маски и QR-коды!)

Да, они до сих пор запрещены, но с некоторыми оговорками.

Разрешены мероприятия, проводимые в соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Новосибирской области на уличных оборудованных сценических площадках, посвященных государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам России.

