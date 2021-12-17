Какие запреты из-за ковида сейчас действуют в НСО — 10 полезных карточек (не забывайте про маски и QR-коды!)

1
Нужно ли носить маски?
Носить маски по-прежнему нужно во всех общественных местах — от магазинов до общественного транспорта. Масочный режим никто не отменял.
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2
Запрещены ли массовые мероприятия?
Да, они до сих пор запрещены, но с некоторыми оговорками.
Разрешены мероприятия, проводимые в соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Новосибирской области на уличных оборудованных сценических площадках, посвященных государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам России.
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3
Какая сейчас заполняемость театров, кинотеатров, стадионов?
Разрешена 70% заполняемость залов.
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4
Куда не пустят без QR-кода?
Обязательно нужно предъявить код в:
- театрах, учреждениях культуры (в том числе в цирке) — при заполняемости выше 100 человек;
- кинотеатрах, концертных организациях, на фестивалях — при заполняемости выше 100 человек;
- спортивных объектах, фитнес-центрах, детских развлекательных центрах — при заполняемости выше 100 человек;
- учреждениях общепита;
- закрытых павильонах зоопарка, аквапарке;
- парикмахерских, салонах красоты, соляриях, банях, саунах, ателье, на мероприятиях в выставочных залах (с
20 декабря);
- на базах отдыха, в санаториях (с 20 декабря).
Не нужен код, если вы заказываете еду навынос, доставку или пришли поесть в кафе в аэропорту, железнодорожном вокзале, автовокзале, автостанции, автокассе, на заправке. В столовых, буфетах, кафе при предприятиях с работников тоже не должны требовать документы. На входе в торговые центры также код не требуется.
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5
Что можно показать вместо QR-кода?
Если у вас нет кода, есть еще несколько вариантов. Вы можете предоставить:
- сертификат о вакцинации в бумажном виде;
- отрицательный ПЦР, который действителен в течение 48 часов;
- справку о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией (если не прошло более 6 месяцев);
- справку о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавируса и отрицательный ПЦР, который действителен в течение 48 часов.
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6
А как пообедать на фуд-корте?
Столы на фуд-кортах должны быть размещены на расстоянии не менее 2 метров, а в общем зале не должно быть более 50 человек.
И да, в ТЦ и ТРЦ на фуд-кортах потребуется QR-код или другой заменяющий его по закону документ, если вы хотите обедать за столом.
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7
Обязан ли я предъявить паспорт вместе с QR-кодом?
Теперь да. В новом постановлении правительства НСО, которое начало действовать с 16 декабря, такое требование есть.
QR-код или другой заменяющий его по закону документ теперь должны «предъявляться гражданином на электронном устройстве или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, с одновременным предъявлением документа, удостоверяющего личность гражданина». Полный текст изменений можно прочитать здесь.
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8
Впереди Рождество. Разрешили ли массовые службы и крестные ходы?
Религиозным объединениям региона так и не разрешили проводить массовые мероприятия, обряды и церемонии с большим количеством людей.
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9
Запрещена ли работа каких-либо компаний или сфер в Новосибирской области?
Не повезло только одной сфере. С 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года запрещена работа аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат (площадок в помещениях).
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10
Нужен ли ПЦР-тест ребенка в детские лагеря на зимние каникулы?
Теперь при приеме нужен. Он действителен в течение 48 часов.
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