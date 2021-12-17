17 декабря пятница
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 7/10
usd 73.57
eur 83.16
Тема дняКакие запреты действуют в НСО
Какие запреты из-за ковида сейчас действуют в НСО — 10 полезных карточек (не забывайте про маски и QR-коды!)

Какие запреты из-за ковида сейчас действуют в НСО — 10 полезных карточек (не забывайте про маски и QR-коды!)

Собрали в одном материале ответы на самые главные вопросы по ограничениям

6 591
173Обсудить

Поделиться

Требования по QR-кодам только ужесточили

Требования по QR-кодам только ужесточили

Поделиться

Пандемия коронавируса длится уже почти два года, и за это время власти принимали с десяток различных ограничений, а потом вводили послабления. Запутаться очень легко. Мы собрали в карточках всю самую актуальную информацию, что можно и нельзя делать в Новосибирской области из-за распространения коронавируса и куда вас не пустят без QR-кодов.

1

Нужно ли носить маски?

Носить маски по-прежнему нужно во всех общественных местах — от магазинов до общественного транспорта. Масочный режим никто не отменял.

Поделиться

2

Запрещены ли массовые мероприятия?

Да, они до сих пор запрещены, но с некоторыми оговорками.

Разрешены мероприятия, проводимые в соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Новосибирской области на уличных оборудованных сценических площадках, посвященных государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам России.

Поделиться

3

Какая сейчас заполняемость театров, кинотеатров, стадионов?

Разрешена 70% заполняемость залов.

Поделиться

4

Куда не пустят без QR-кода?

Обязательно нужно предъявить код в:

  • театрах, учреждениях культуры (в том числе в цирке) — при заполняемости выше 100 человек;
  • кинотеатрах, концертных организациях, на фестивалях — при заполняемости выше 100 человек;
  • спортивных объектах, фитнес-центрах, детских развлекательных центрах — при заполняемости выше 100 человек;
  • учреждениях общепита;
  • закрытых павильонах зоопарка, аквапарке;
  • парикмахерских, салонах красоты, соляриях, банях, саунах, ателье, на мероприятиях в выставочных залах (с 20 декабря);
  • на базах отдыха, в санаториях (с 20 декабря).

Не нужен код, если вы заказываете еду навынос, доставку или пришли поесть в кафе в аэропорту, железнодорожном вокзале, автовокзале, автостанции, автокассе, на заправке. В столовых, буфетах, кафе при предприятиях с работников тоже не должны требовать документы. На входе в торговые центры также код не требуется.

Поделиться

5

Что можно показать вместо QR-кода?

Если у вас нет кода, есть еще несколько вариантов. Вы можете предоставить:

  • сертификат о вакцинации в бумажном виде;
  • отрицательный ПЦР, который действителен в течение 48 часов;
  • справку о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией (если не прошло более 6 месяцев);
  • справку о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавируса и отрицательный ПЦР, который действителен в течение 48 часов.

Поделиться

6

А как пообедать на фуд-корте?

Столы на фуд-кортах должны быть размещены на расстоянии не менее 2 метров, а в общем зале не должно быть более 50 человек.

И да, в ТЦ и ТРЦ на фуд-кортах потребуется QR-код или другой заменяющий его по закону документ, если вы хотите обедать за столом.

Поделиться

7

Обязан ли я предъявить паспорт вместе с QR-кодом?

Теперь да. В новом постановлении правительства НСО, которое начало действовать с 16 декабря, такое требование есть.

QR-код или другой заменяющий его по закону документ теперь должны «предъявляться гражданином на электронном устройстве или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, с одновременным предъявлением документа, удостоверяющего личность гражданина». Полный текст изменений можно прочитать здесь.

Поделиться

8

Впереди Рождество. Разрешили ли массовые службы и крестные ходы?

Религиозным объединениям региона так и не разрешили проводить массовые мероприятия, обряды и церемонии с большим количеством людей.

Поделиться

9

Запрещена ли работа каких-либо компаний или сфер в Новосибирской области?

Не повезло только одной сфере. С 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года запрещена работа аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат (площадок в помещениях).

Поделиться

10

Нужен ли ПЦР-тест ребенка в детские лагеря на зимние каникулы?

Теперь при приеме нужен. Он действителен в течение 48 часов.

Поделиться

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ23
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

QR-кодкоронавирускоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter