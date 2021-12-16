В НСО ввели новые ограничения из-за коронавируса — публикуем постановление губернатора (оно на 14 листах!)

На сайте правительства Новосибирской области опубликовали постановление губернатора Андрея Травникова со всеми актуальными ограничениями, введенными из-за распространения коронавируса.



Документ опубликован сегодня, 16 декабря. В этот раз текст постановления был размещен заново полностью со всеми актуальными изменениями, поэтому документ получился внушительным — в него входит 14 листов. Отметим, что первый вариант постановления, который вышел 18 марта 2020 года был всего на 6 листах.

Разбираемся, что изменилось.