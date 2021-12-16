В НСО ввели новые ограничения из-за коронавируса — публикуем постановление губернатора (оно на 14 листах!)

На сайте правительства Новосибирской области опубликовали постановление губернатора Андрея Травникова со всеми актуальными ограничениями, введенными из-за распространения коронавируса.
Документ опубликован сегодня, 16 декабря. В этот раз текст постановления был размещен заново полностью со всеми актуальными изменениями, поэтому документ получился внушительным — в него входит 14 листов. Отметим, что первый вариант постановления, который вышел 18 марта 2020 года был всего на 6 листах.
Разбираемся, что изменилось.
В регионе по-прежнему запрещены массовые мероприятия и действует масочный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах. При этом заполняемость залов театров, кинотеатров, спортивных объектов сохранили в 70%. Если гостей больше 100 человек, то нужно предъявлять QR-код или другой заменяющий его по закону документ. Обратите внимание — действие отрицательного ПЦР-теста теперь не 72 часа, а 48 часов. Важное изменение — в этом постановлении прописана обязанность вместе с этим предъявлять и документ, удостоверяющий личность. QR-код обязательно нужен, чтобы попасть в павильоны зоопарка.
Введено и новое ограничение, о котором говорили в понедельник.
— Допуск посетителей в парикмахерские, салоны красоты, косметические, спа-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, ателье, проведение мероприятий в выставочных залах, осуществление приема и размещения потребителей соответствующих услуг на базах отдыха, в санаторно-курортных организациях обеспечивается при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и при наличии у граждан (посетителей, потребителей): действующего QR-кода, — говорится в документе. Этот пункт начнет действовать с 20 декабря.
Плохие новости для родителей — с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года будет приостановлена работа аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат (площадок в помещениях). А для того чтобы отдохнуть в детском лагере, у детей должен быть отрицательный ПЦР на ковид — анализ должен быть проведен не более чем за 48 часов до дня размещения (заезда). Это требование также будет действовать с 20 декабря.
Предприниматели должны будут вести учет всех водителей, которые прибывают с грузом на территорию региона, и передавать данные в Роспотребнадзор. А Министерства транспорта и промышленности будут продолжать следить за исполнением масочного режима.
Публикуем документ полностью.
В Новосибирской области режим повышенной готовности продлили до весны. Постановление губернатора было опубликовано на сайте правительства региона сегодня, 15 декабря.