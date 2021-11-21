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В Новосибирске начали отстранять от работы тех, кто не привился от коронавируса

С 21 ноября работодатели должны снять с работы или перевести на дистант сотрудников, у которых нет первого компонента

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На сегодня прививка — единственный способ избежать серьезных последствий от болезни

На сегодня прививка — единственный способ избежать серьезных последствий от болезни

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Сегодня, 21 ноября, работодатели начали отстранять от работы и переводить на дистанционку тех, кто не поставил первый компонент вакцины от коронавируса. Это касается тех граждан, кому показана обязательная вакцинация.

Об этом говорится в постановлении правительства Новосибирской области:

— Отстранить от работы, перевести на дистанционный режим с 21.11.21 лица, не имеющие первого компонента прививки против новой коронавирусной инфекции, — указано в постановлении.

Это относится к людям, которые работают в сферах:

  • торговли;
  • салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов;
  • бытовых услуг (прачечных, химчисток и подобных);
  • общественного питания;
  • клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги связи;
  • МФЦ;
  • общественного транспорта, такси;
  • соцзащиты и социального обслуживания населения;
  • ЖКХ и энергетики;
  • культурных мероприятий;
  • детских игровых комнат и центров, ТРЦ;
  • досуговых и развлекательных мероприятий;
  • театров, кинотеатров, концертных залов;
  • массовых спортивных мероприятий;
  • государственным гражданским служащим, замещающим должности гражданской государственной службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, работникам органов власти и местного самоуправления и подведомственных им организаций.

Подробнее о том, кому когда обязательно нужно ставить прививку от ковида, мы писали здесь.

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Кроме того, в городе действует система QR-кодов. Их требуют, например, в общепите. После введения системы рестораторы столкнулись с падением выручки и волнами ненависти в социальных сетях. Рассерженные горожане, которые считают систему QR-кодов дискриминацией, срывают злость на владельцах и управленцах заведений, призывая их не соблюдать требования властей. Между тем нарушение постановления губернатора может обернуться для предприятий общепита существенными штрафами и даже приостановлением работы. Вряд ли недовольные новыми ограничениями готовы взять оплату этих штрафов на себя.

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