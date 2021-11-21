В Новосибирске начали отстранять от работы тех, кто не привился от коронавируса

Сегодня, 21 ноября, работодатели начали отстранять от работы и переводить на дистанционку тех, кто не поставил первый компонент вакцины от коронавируса. Это касается тех граждан, кому показана обязательная вакцинация.

Об этом говорится в постановлении правительства Новосибирской области:

— Отстранить от работы, перевести на дистанционный режим с 21.11.21 лица, не имеющие первого компонента прививки против новой коронавирусной инфекции, — указано в постановлении.

Это относится к людям, которые работают в сферах: