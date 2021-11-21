В Новосибирске начали отстранять от работы тех, кто не привился от коронавируса

Сегодня, 21 ноября, работодатели начали отстранять от работы и переводить на дистанционку тех, кто не поставил первый компонент вакцины от коронавируса. Это касается тех граждан, кому показана обязательная вакцинация.
Об этом говорится в постановлении правительства Новосибирской области:
— Отстранить от работы, перевести на дистанционный режим с 21.11.21 лица, не имеющие первого компонента прививки против новой коронавирусной инфекции, — указано в постановлении.
Это относится к людям, которые работают в сферах:
- торговли;
- салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов;
- бытовых услуг (прачечных, химчисток и подобных);
- общественного питания;
- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги связи;
- МФЦ;
- общественного транспорта, такси;
- соцзащиты и социального обслуживания населения;
- ЖКХ и энергетики;
- культурных мероприятий;
- детских игровых комнат и центров, ТРЦ;
- досуговых и развлекательных мероприятий;
- театров, кинотеатров, концертных залов;
- массовых спортивных мероприятий;
- государственным гражданским служащим, замещающим должности гражданской государственной службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, работникам органов власти и местного самоуправления и подведомственных им организаций.
Подробнее о том, кому когда обязательно нужно ставить прививку от ковида, мы писали здесь.
Кроме того, в городе действует система QR-кодов. Их требуют, например, в общепите. После введения системы рестораторы столкнулись с падением выручки и волнами ненависти в социальных сетях. Рассерженные горожане, которые считают систему QR-кодов дискриминацией, срывают злость на владельцах и управленцах заведений, призывая их не соблюдать требования властей. Между тем нарушение постановления губернатора может обернуться для предприятий общепита существенными штрафами и даже приостановлением работы. Вряд ли недовольные новыми ограничениями готовы взять оплату этих штрафов на себя.