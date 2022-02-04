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Число заболевших коронавирусом новосибирцев за сутки приблизилось к 2 тысячам — свежая статистика оперштаба

Зафиксировано 11 умерших от ковида

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За сутки госпитализировано 417 человек

За сутки госпитализировано 417 человек

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В Новосибирской области выявлено 1874 новых случая коронавируса за сутки — данные опубликовал сайт «Стопкоронавирус». За время пандемии в регионе зафиксировали 108 800 заболевших.

На 4 февраля из-за коронавируса умерли еще 11 человек. Всего от ковида скончалось 4684 человека.

За сутки госпитализированы 417 человек. Выздоровели за сутки 358 пациентов, всего — 76 581.

Сегодня правительство Новосибирской области одобрило введение новых ограничений из-за коронавируса. Ожидается, что постановление подпишут на следующей неделе.

В интервью НГС вирусолог Сергей Нетесов рассказал, станет ли пятая волна коронавируса последней.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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