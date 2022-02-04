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Власти приняли новые ограничения из-за ковида — документ должны подписать в течение 10 дней

Постановление вступит в силу с момента опубликования

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Заселяться в отели можно будет с QR-кодом

Заселяться в отели можно будет с QR-кодом

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Правительство Новосибирской области одобрило введение новых ограничений из-за коронавируса. Ожидается, что постановление подпишут на следующей неделе.

— Правительство приняло решение, документ находится в стадии подготовки. В соответствии с законом, его опубликуют в течение 10 дней, — сообщил НГС Сергей Нешумов, руководитель Департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства.

Губернатор НСО Андрей Травников раскрыл список ковидных ограничений на этой неделе в разговоре с НГС. Проект постановления опубликовали накануне, 3 февраля. Согласно ему, заселяться в гостиницы и отели можно будет при предъявлении QR-кода или ПЦР-теста. На удаленную работу планируется перевести не менее 30% работников. Также правительство рекомендует на две недели перевести на дистанционку работников с хроническими заболеваниями, чтобы они смогли вакцинироваться.

За 2 февраля в Новосибирской области ковид обнаружили у 1347 жителей. В интервью НГС вирусолог Сергей Нетесов рассказал, станет ли пятая волна коронавируса последней.

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