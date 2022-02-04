Власти приняли новые ограничения из-за ковида — документ должны подписать в течение 10 дней

Правительство Новосибирской области одобрило введение новых ограничений из-за коронавируса. Ожидается, что постановление подпишут на следующей неделе.
— Правительство приняло решение, документ находится в стадии подготовки. В соответствии с законом, его опубликуют в течение 10 дней, — сообщил НГС Сергей Нешумов, руководитель Департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства.
Губернатор НСО Андрей Травников раскрыл список ковидных ограничений на этой неделе в разговоре с НГС. Проект постановления опубликовали накануне,
За 2 февраля в Новосибирской области ковид обнаружили у 1347 жителей. В интервью НГС вирусолог Сергей Нетесов рассказал, станет ли пятая волна коронавируса последней.