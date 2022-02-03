«Эволюционный потенциал у омикрона есть»: вирусолог — о том, станет ли пятая волна ковида последней

Пятая волна коронавируса может стать не последней — об этом сегодня во время прямого эфира в аккаунте НГС в Instagram заявил вирусолог Сергей Нетесов.
— Нужно не забывать, что у нас еще дельта не закончилась, когда начался омикрон. Это более типичная ситуация, когда не закончится омикроновая волна и пойдет уже следующая. Поэтому те люди, которые говорят, что омикрон пройдет и можно не вакцинироваться, — у них недальновидная политика, — объяснил Сергей Нетесов. — Шестая волна вполне возможна, потому что эволюционный потенциал у омикрона есть, и он является, судя по всему, продолжением варианта альфа. Так может продолжение и у вариантов гамма, дельта и т. д. Так что нужно готовиться к худшему, но надеяться на лучшее.
Ученый предлагает использовать в подготовке два доказанных метода — вакцинацию и масочный режим.
Сергей Нетесов — доктор биологических наук, член-корреспондент РАН и заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета.
СЮЖЕТ
В Новосибирске пятая волна коронавируса может продлиться больше месяца. Как рассказал новосибирский вирусолог Сергей Нетесов, рост заболеваемости будет еще минимум две недели.
Сегодня правительство Новосибирской области опубликовало проект постановления с новыми ограничениями в связи с коронавирусной ситуацией.