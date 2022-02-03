«Эволюционный потенциал у омикрона есть»: вирусолог — о том, станет ли пятая волна ковида последней

В Новосибирске пятая волна коронавируса может продлиться больше месяца. Как рассказал новосибирский вирусолог Сергей Нетесов, рост заболеваемости будет еще минимум две недели.



Сегодня правительство Новосибирской области опубликовало проект постановления с новыми ограничениями в связи с коронавирусной ситуацией.