«Мы в начале очень большой волны»: когда ждать спада заболеваемости ковидом — прогноз вирусолога

В Новосибирске пятая волна коронавируса может продлиться больше месяца. Как рассказал новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов — рост заболеваемости будет еще минимум две недели.
— Ситуация такова — мы находимся в начале очень большой волны. Такой не было еще. В Великобритании, например, ее максимум в три раза превысил максимум волны дельты. В основном тяжелые случаи в больницах — это пациенты не вакцинированы или те, кто сделал прививку давно. Летальность год назад и сейчас отличаются по своей природе. Среди тех, кто умер от ковида, — 90% не были привиты никогда. Похоже, что омикрон действительно менее летален в 1,5–2 раза, но это не должно никого успокаивать, — рассказал Сергей Нетёсов.
Он добавил, что в регионе число выявляемых случаев ковида в день может превысить и 1000.
— Это можно прогнозировать по странам, в которых омикрон появился 1,5 месяца назад. Но нужно готовиться к худшему. И готовить койки, как и для дельты. И оперштаб сейчас действует стратегически правильно, — отметил ученый. — Я смотрю на аналоги — например, как было в Великобритании. Еще две недели минимум будет рост. Но у нас может продолжаться дольше из-за недостаточного коллективного иммунитета — даже три недели, а не две. И снижение может быть тоже дольше из-за того, что коллективный иммунитет существенно ниже, чем в Великобритании.
Сегодня правительство Новосибирской области опубликовало проект постановления с новыми ограничениями в связи с коронавирусной ситуацией.
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