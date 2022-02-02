Новый подвид омикрона выявили в России

Новый подтип омикрона BA.2 уже обнаружили в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Недавно стало известно, что штамм BA.2 был обнаружен в 57 странах мира. Главные симптомы новой разновидности омикрона: высокая температура, частый кашель, потеря вкуса или обоняния. Также новый подвид намного более заразен, чем обычный омикрон, заявляют врачи. Роспотребнадзор внимательно отслеживает мутации омикрон-штамма коронавируса, в том числе линии BA.3 и BA.2, которые иначе называют стелс-омикрон.
По словам Анны Поповой, в 83 регионах РФ зафиксировано
— По клиническим формам из этого количества наблюдений на ОРВИ приходится 77,5%, на пневмонию — 6,5%, на бессимптомные формы — 16%, — отметила Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.
СЮЖЕТ
В 19 регионах РФ заболеваемость ковидом превышает среднероссийский показатель.
Ранее в Минздраве заявили, что 21% от общего количества новых пациентов с коронавирусом, то есть каждый пятый зараженный — это ребенок. За последнюю неделю число заболевших детей выросло в 2,2 раза.