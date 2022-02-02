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Новый подвид омикрона выявили в России

Он еще более заразен, чем прежний штамм

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Новый вирус быстро распространяется

Новый вирус быстро распространяется

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Новый подтип омикрона BA.2 уже обнаружили в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Недавно стало известно, что штамм BA.2 был обнаружен в 57 странах мира. Главные симптомы новой разновидности омикрона: высокая температура, частый кашель, потеря вкуса или обоняния. Также новый подвид намного более заразен, чем обычный омикрон, заявляют врачи. Роспотребнадзор внимательно отслеживает мутации омикрон-штамма коронавируса, в том числе линии BA.3 и BA.2, которые иначе называют стелс-омикрон.

По словам Анны Поповой, в 83 регионах РФ зафиксировано 15 287 случаев заражения омикроном, 70% из заразившихся не были привиты от ковида, а 95% не болели им ранее. Заражение омикроном вызывает пневмонию в 6,5% случаев.

— По клиническим формам из этого количества наблюдений на ОРВИ приходится 77,5%, на пневмонию — 6,5%, на бессимптомные формы — 16%, — отметила Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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