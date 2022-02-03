QR-коды в гостиницах, два выходных на вакцинацию: опубликован проект документа о новых ограничениях в НСО

Андрей Травников накануне заявил, что новые ограничения примут до пятницы, 4 февраля. Помимо ситуации с коронавирусом в регионе, глава региона обсудил с главредом НГС вопрос строительства ЛДС, кадровые перестановки в правительстве и грядущие изменения в законе о местном самоуправлении. Материал выйдет в пятницу, 4 февраля.

Накануне новый подвид омикрона выявили в России. Он еще более заразен, чем прежний штамм.

