QR-коды в гостиницах, два выходных на вакцинацию: опубликован проект документа о новых ограничениях в НСО

Правительство Новосибирской области опубликовало проект постановления с новыми ограничениями в связи с коронавирусной ситуацией.
На удаленку нужно перевести треть сотрудников, а в отелях и гостиницах придется предъявлять QR-коды о прохождении вакцинации. Соответствующий документ появился на сайте «Электронная демократия».
Из проекта следует, что заселяться в отели и гостиницы Новосибирской области можно будет лишь после предъявления QR-кода о вакцинации или справки о перенесенном за последние полгода заболевания COVID-19. Альтернативой может стать отрицательный ПЦР-тест (срок его действия — 48 часов).
Правительство рекомендовало на четыре недели перевести на дистанционную работу новосибирцев с хроническими заболеваниями, чтобы они смогли пройти вакцинацию. Также им нужно будет предоставить двухдневный оплачиваемый выходной.
— Рекомендуется освободить от работы в течение двух дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), — говорится в постановлении.
Организации обяжут также перевести на удаленный режим работы не мене 30% сотрудников и оказать им содействие в обеспечении бесперебойной дистанционки.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 2 февраля во время большого интервью НГС раскрыл список новых ограничительных мер, которые примут до пятницы, 4 февраля, в связи с очередной волной коронавируса. Андрей Травников сообщил также о запрете ряда массовых мероприятий (правда, в постановлении они пока не нашли отражения).
— Ожидается запрет проведения спортивных, культурных массовых мероприятий, в том числе межрегиональных и межмуниципальных, за исключением командных видов — таких как волейбол и хоккей со зрителями. Все остальные мероприятия минимизируем, проводим только в том случае, если они являются отборочными, необходимыми нам для участия в последующих федеральных или международных соревнованиях, — заявил НГС 2 февраля губернатор НСО.
Андрей Травников накануне заявил, что новые ограничения примут до пятницы, 4 февраля. Помимо ситуации с коронавирусом в регионе, глава региона обсудил с главредом НГС вопрос строительства ЛДС, кадровые перестановки в правительстве и грядущие изменения в законе о местном самоуправлении. Материал выйдет в пятницу, 4 февраля.
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