1347 новосибирцев за сутки заболели коронавирусом — это на 351 случай больше, чем вчера

В Новосибирской области зафиксировали 1347 новых случаев ковида, сообщил оперштаб региона по коронавирусу. Накануне число заболевших составило 996 — на 351 случай больше, чем сегодня.
— На утро 3 февраля в регионе зарегистрировано еще 1347 новых случаев за сутки, из них — 307 среди детей, — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу. — 379 пациентов выписаны с выздоровлением.
За пандемию в регионе
От ковида скончались еще 14 пациентов: мужчины в возрасте 49 лет, 59 лет, 68 лет, 79 лет, 84 лет, 88 лет и женщины в возрасте 59 лет, 64 лет, 64 лет, 68 лет, 71 года, 71 года, 82 лет, 100 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4673 человека.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2937 пациентов, в том числе 200 детей. В отделениях реанимации находятся 253 человека. На ИВЛ — 34 пациента.
СЮЖЕТ
В Новосибирске пятая волна коронавируса может продлиться больше месяца. Как рассказал новосибирский вирусолог Сергей Нетесов, рост заболеваемости будет еще минимум две недели.
Сегодня правительство Новосибирской области опубликовало проект постановления с новыми ограничениями в связи с коронавирусной ситуацией.