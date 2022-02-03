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Тема дня1347 новосибирцев за сутки заболели ковидом
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1347 новосибирцев за сутки заболели коронавирусом — это на 351 случай больше, чем вчера

В отделениях реанимации находятся 253 человека

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На ИВЛ находятся 34 пациента

На ИВЛ находятся 34 пациента

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В Новосибирской области зафиксировали 1347 новых случаев ковида, сообщил оперштаб региона по коронавирусу. Накануне число заболевших составило 996 — на 351 случай больше, чем сегодня.

— На утро 3 февраля в регионе зарегистрировано еще 1347 новых случаев за сутки, из них — 307 среди детей, — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу. — 379 пациентов выписаны с выздоровлением.

За пандемию в регионе 106 926 человек перенесли ковид, в том числе 12 740 детей.

От ковида скончались еще 14 пациентов: мужчины в возрасте 49 лет, 59 лет, 68 лет, 79 лет, 84 лет, 88 лет и женщины в возрасте 59 лет, 64 лет, 64 лет, 68 лет, 71 года, 71 года, 82 лет, 100 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4673 человека.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2937 пациентов, в том числе 200 детей. В отделениях реанимации находятся 253 человека. На ИВЛ — 34 пациента.

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