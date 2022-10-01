Противошоковый набор, жгуты-турникеты и средства от диареи: во сколько обойдется аптечка мобилизованного
Надеемся, что все эти средства не пригодятся, но лучше иметь их при себе
В Новосибирской области продолжается частичная мобилизация — мужчин сажают в автобусы и увозят на учения. Сейчас много разговоров о том, что должен иметь с собой призывник. Также в Сети появились видео, где мобилизованным рассказывают о том, что должно быть с собой в аптечке. Новосибирский провизор Екатерина Борисова в своем блоге рассказывает о лекарствах и их применении. Она составила список препаратов и расходников, которые могут понадобиться в зоне боевых действий. А мы спросили, сколько они стоят, у заведующей аптеки
Прежде всего в аптечке должны быть жизненно важные препараты, которые человек всегда держит при себе на случай обострения хронического заболевания (например, астма, давление). Стандартные препараты — во вторую очередь, говорит Екатерина Борисова.
Основной набор
Это бинты разных видов — марлевые и нетканые; кровоостанавливающие (их еще называют «гемостатические повязки», антисептики: хлоргексидин, перекись водорода, йод). Обязательно нужно взять с собой жгуты (резиновый, жгут-турникет). Провизор говорит, что сейчас жгутов мало: если не получится найти — можно брать любые, какие найдутся, смысл у них один и тот же.
Пластыри разных видов и форматов
Если в аптеке нет пластырей именно таких наименований, можно попросить аналоги.
- гидроколлоидный «Компид» — спасет от влажных мозолей;
- пластырь «Космопор» прикроет крупные ранения;
- лейкопластырь бактерицидный (в коробочках);
- лейкопластырь рулонный.
Препараты (либо указанные, либо аналоги)
- обезболивающие, жаропонижающие таблетки («Ибупрофен 400»);
- скорая помощь при повышенном давлении («Каптоприл»);
- средства для восполнения жидкости и электролитов в организме («Регидрон», «Гидровит») — они могут понадобиться при диарее и предотвратить обезвоживание;
- противодиарейные средства («Лоперамид»), если температура ниже 38 градусов и в стуле нет крови (если при диарее есть кровь, это повод срочно ехать за медицинской помощью, уточняет провизор);
- антигистаминные средства («Лоратадин», «Фексофенадин», «Цетиризин», «Дезлоратадин», «Левоцетиризин»);
- антациды (при изжоге): «Фосфалюгель», «Ренни», «Гевискон».
Фосфалюгель 20 пакетиков стоит около 600 рублей, их часто делят по два пакетика (около 60–80 рублей)».
Капли, спреи, мази
- антибактериальная мазь, а также крем или эмульсия (с бацитрацином/неомицином);
- противогрибковая мазь (например, «Клотримазол»);
- спрей от насморка («Оксилометазолин»);
- увлажняющие капли для глаз и на случай бактериального конъюнктивита — глазные капли «Левомицетин» (если есть гной!);
- «Пантенол» и гидрокортизоновая мазь — это мазь при различных крапивницах, аллергиях. Также ее можно применять при ожогах;
- средства от насекомых (если надо защититься от комаров, клещей и прочей мелкой живности). Например, ДЭТА, он же — диэтилтолуамид («Дэта», Gardex), или IR3535, он же —этилбутилацетиламинопропионат («Москитол»);
- дезинфицирующие средства.
Спреи от насморка можно купить оригинальные — они стоят 250–300 рублей, можно остановиться и на аналогах, лучше, конечно, в виде спрея. Увлажняющие капли для глаз лучше "Систейн Ультра", но они дорогие (700–800 рублей). Если остановитесь на каплях "Левомицитин", помните, что их нужно хранить в холодильнике. Можно взять противомикробные хорошие капли "Флоксал".
Средства от насекомых стоят от 180 до 250 рублей. "Пантенол" — от 100 до 600 рублей, в зависимости от производителя, гидрокортизоновая мазь — в районе 80 рублей. Дезинфицирующие средства лучше брать в виде спрея — лучше что-то типа "Кутасепта" (около 350 рублей)».
Противошоковый набор и тампоны
- шприцы (инсулиновые и обычные);
- специальные тампоны для ран (есть в аптеках). Если нет специальных, можно заменить обычными женскими тампонами;
- термометр (практичнее брать не электронные, а безртутные, которые выглядят так же, как привычные ртутные термометры).
В условиях боевых действий может очень пригодиться «противошоковый набор»: ампула дексаметазона, ампула «Кетарола» и ампула «Кордиамина» + шприц.
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— Надеемся, что ничего из этого списка вам не понадобится, но лучше всё это иметь с собой, — пожелала Екатерина Борисова. Что точно понадобится мобилизованным, недавно рассказал врио свердловского военкома Сергей Чирков.