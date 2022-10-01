20idei
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 2/10
usd 55.30
eur 52.74
Тема дняПризыв начнется на месяц позже
Все новости
Все новости
Спецоперация на УкраинеИнструкция

Противошоковый набор, жгуты-турникеты и средства от диареи: во сколько обойдется аптечка мобилизованного

Надеемся, что все эти средства не пригодятся, но лучше иметь их при себе

46
ds

В аптечке мобилизованного должны быть обязательно кровоостанавливающие средства и средства для обработки ран

Поделиться

В Новосибирской области продолжается частичная мобилизация — мужчин сажают в автобусы и увозят на учения. Сейчас много разговоров о том, что должен иметь с собой призывник. Также в Сети появились видео, где мобилизованным рассказывают о том, что должно быть с собой в аптечке. Новосибирский провизор Екатерина Борисова в своем блоге рассказывает о лекарствах и их применении. Она составила список препаратов и расходников, которые могут понадобиться в зоне боевых действий. А мы спросили, сколько они стоят, у заведующей аптеки № 48 Любови Котовой — она назвала примерные цены, которые могут отличаться в разных аптеках.

Прежде всего в аптечке должны быть жизненно важные препараты, которые человек всегда держит при себе на случай обострения хронического заболевания (например, астма, давление). Стандартные препараты — во вторую очередь, говорит Екатерина Борисова.

Л. К.: «Сальбутамол — 100–150 рублей, Беродуал — рублей 300».

Основной набор

Это бинты разных видов — марлевые и нетканые; кровоостанавливающие (их еще называют «гемостатические повязки», антисептики: хлоргексидин, перекись водорода, йод). Обязательно нужно взять с собой жгуты (резиновый, жгут-турникет). Провизор говорит, что сейчас жгутов мало: если не получится найти — можно брать любые, какие найдутся, смысл у них один и тот же.

Л. К.: «Бинты тканые, нетканые — их цена зависит от размера. Гемостатическая губка размером 5 на 5 — примерно 110 рублей. Перекись водорода, хлоргексидин: если в объеме 100 мл, получится около 30 рублей, если в ампулах, в буфусах — будет немного дороже (70–100 рублей — 10 ампул по 10 мл). Йод: если в виде фломастера, цена будет около 110 рублей, но он бывает не во всех аптеках. Жидкий с палочкой тоже стоит в районе 100 рублей».

Пластыри разных видов и форматов

Если в аптеке нет пластырей именно таких наименований, можно попросить аналоги.

  • гидроколлоидный «Компид» — спасет от влажных мозолей;
  • пластырь «Космопор» прикроет крупные ранения;
  • лейкопластырь бактерицидный (в коробочках);
  • лейкопластырь рулонный.

Л. К.: «Гидроколлоидный пластырь стоит в районе 500 рублей за упаковку из 5 пластырей. Гидрогелевый карандаш от мозолей тоже в районе 500–600 рублей, это именно карандаш. Пластырь "Космопор" — от 10 до 50 рублей, в зависимости от размера. Бактерицидные пластыри в коробках — разные. Если "Космос", то 20 штук в коробке — обычные, от мозолей — стоят 150–170 рублей. Есть еще нерезаные пластыри, но это не очень удобно».

Препараты (либо указанные, либо аналоги)

  • обезболивающие, жаропонижающие таблетки («Ибупрофен 400»);
  • скорая помощь при повышенном давлении («Каптоприл»);
  • средства для восполнения жидкости и электролитов в организме («Регидрон», «Гидровит») — они могут понадобиться при диарее и предотвратить обезвоживание;
  • противодиарейные средства («Лоперамид»), если температура ниже 38 градусов и в стуле нет крови (если при диарее есть кровь, это повод срочно ехать за медицинской помощью, уточняет провизор);
  • антигистаминные средства («Лоратадин», «Фексофенадин», «Цетиризин», «Дезлоратадин», «Левоцетиризин»);
  • антациды (при изжоге): «Фосфалюгель», «Ренни», «Гевискон».

Л. К.: «Из антигистаминных препаратов можно взять обычный "Супрастин", он быстро действует, но вызывает сонливость (120–150 рублей). Антигистаминные препараты с одним названием есть разных производителей — от 100 до 800 рублей.

Фосфалюгель 20 пакетиков стоит около 600 рублей, их часто делят по два пакетика (около 60–80 рублей)».

Капли, спреи, мази


  • антибактериальная мазь, а также крем или эмульсия (с бацитрацином/неомицином);
  • противогрибковая мазь (например, «Клотримазол»);
  • спрей от насморка («Оксилометазолин»);
  • увлажняющие капли для глаз и на случай бактериального конъюнктивита — глазные капли «Левомицетин» (если есть гной!);
  • «Пантенол» и гидрокортизоновая мазь — это мазь при различных крапивницах, аллергиях. Также ее можно применять при ожогах;
  • средства от насекомых (если надо защититься от комаров, клещей и прочей мелкой живности). Например, ДЭТА, он же — диэтилтолуамид («Дэта», Gardex), или IR3535, он же —этилбутилацетиламинопропионат («Москитол»);
  • дезинфицирующие средства.

Л. К.: «Антибактериальная мазь — это "Банеоцин", например, но его сейчас нет. Либо "Офломелид" (не хранится в холодильнике) — ранозаживляющая и антибактериальная, у нее широкий спектр (200–250 рублей за 30 граммов). Если просто антибактериальная мазь, то "Левомиколь" (хранится в холодильнике, поэтому может не подойти). Противогрибковая мазь стоит в районе 110–150 рублей. Можно взять "Тербинафин" — цена около 200 рублей.

Спреи от насморка можно купить оригинальные — они стоят 250–300 рублей, можно остановиться и на аналогах, лучше, конечно, в виде спрея. Увлажняющие капли для глаз лучше "Систейн Ультра", но они дорогие (700–800 рублей). Если остановитесь на каплях "Левомицитин", помните, что их нужно хранить в холодильнике. Можно взять противомикробные хорошие капли "Флоксал".

Средства от насекомых стоят от 180 до 250 рублей. "Пантенол" — от 100 до 600 рублей, в зависимости от производителя, гидрокортизоновая мазь — в районе 80 рублей. Дезинфицирующие средства лучше брать в виде спрея — лучше что-то типа "Кутасепта" (около 350 рублей)».

Цены в аптеках различаются. Общую примерную сумму на основные средства составили, учитывая средние цены с сайтов по поиску лекарств

Цены в аптеках различаются. Общую примерную сумму на основные средства составили, учитывая средние цены с сайтов по поиску лекарств

Поделиться

Противошоковый набор и тампоны


  • шприцы (инсулиновые и обычные);
  • специальные тампоны для ран (есть в аптеках). Если нет специальных, можно заменить обычными женскими тампонами;
  • термометр (практичнее брать не электронные, а безртутные, которые выглядят так же, как привычные ртутные термометры).

В условиях боевых действий может очень пригодиться «противошоковый набор»: ампула дексаметазона, ампула «Кетарола» и ампула «Кордиамина» + шприц.

Л. К.: «Ампула "Кардиамина" — в районе 180 рублей, "Кетарола" — в районе 110 рублей, дексаметазон (5 ампул) — около 60 рублей».

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

— Надеемся, что ничего из этого списка вам не понадобится, но лучше всё это иметь с собой, — пожелала Екатерина Борисова. Что точно понадобится мобилизованным, недавно рассказал врио свердловского военкома Сергей Чирков.

По теме

АптечкаЛекарстваМобилизационные сборы
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2