Противошоковый набор, жгуты-турникеты и средства от диареи: во сколько обойдется аптечка мобилизованного

Прежде всего в аптечке должны быть жизненно важные препараты, которые человек всегда держит при себе на случай обострения хронического заболевания (например, астма, давление). Стандартные препараты — во вторую очередь, говорит Екатерина Борисова.

Л. К. : «Сальбутамол — 100–150 рублей, Беродуал — рублей 300».

Основной набор

Это бинты разных видов — марлевые и нетканые; кровоостанавливающие (их еще называют «гемостатические повязки», антисептики: хлоргексидин, перекись водорода, йод). Обязательно нужно взять с собой жгуты (резиновый, жгут-турникет). Провизор говорит, что сейчас жгутов мало: если не получится найти — можно брать любые, какие найдутся, смысл у них один и тот же.