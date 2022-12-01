Хороший или плохой: почему повышается уровень холестерина, какие еще показатели важны и как за ними следить

Так как липопротеины низкой плотности вредят здоровью сосудов, поясняет эксперт, холестерин в их составе называют «плохим». Чем больше уровень «плохого» холестерина в крови, тем выше риск сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений: ишемической болезни сердца, инфаркта, нарушения мозгового кровообращения.

Норма для мужчин и женщин

Существуют разные анализы для проверки холестерина. Базовое исследование — тест на общий холестерин: он даст обобщенное представление о метаболизме вещества.