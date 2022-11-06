«Цербер» наступает. Новый вариант коронавируса нашли в России — он распространяется еще быстрее
Медики рассказали, какие симптомы у ковида сейчас и что ждать от нового варианта вируса
Сейчас идет сезон ОРВИ, но заболеваемость коронавирусной инфекцией низкая, несмотря на то что вирусологи ожидали очередного пика в ноябре. Многие новосибирцы перестали тратить деньги на ПЦР-тесты: потому что симптомы ОРВИ и омикрона очень похожи. Вместе с тем в России уже обнаружили новый вариант коронавируса, который назвали «цербером», и доктора предрекают ему еще большую скорость распространения. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, какие симптомы коронавируса распространены сейчас, чем грозит «цербер» и когда он появится в Новосибирске.
Как болеют новосибирцы
Главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова говорит, что сейчас идет сезон острых респираторных заболеваний, а их основными источниками являются 200 типов вирусов, имеющих схожую симптоматику. Но, конечно, есть и отличия, добавляет она:
— Основные симптомы коронавирусной инфекции — любое повышение температуры, сухой кашель, боль в горле, повышенная утомляемость, заложенность носа, головные боли, головокружения, боли в суставах и мышцах, диарея, тошнота. Это то, что в последнее время отмечалось при последних волнах пандемии. Возможна и внезапная потеря обоняния. Хотя последние варианты омикрона, как правило, не приводили к потере обоняния и вкуса.
По словам Татьяны Овсянниковой, в основном коронавирусом сейчас болеют в легкой форме:
— Большинство пациентов ощущает протекание коронавирусной инфекции как обычного респираторного заболевания. Симптомы заболевания средней и высокой степени тяжести включают и одышку, и затрудненное дыхание, и усиление кашля с мокротой, с болями в грудной клетке, потерю аппетита, повышение температуры более 5 дней.
Врач-терапевт «Здравицы» Евгения Шутович также отмечает легкое течение заболевания у пациентов с ОРВИ, коронавирусом:
— Первые пару дней возможно повышение температуры, потом она обычно идет на спад. Также встречаются признаки ринита (заложенность или течение из носа), боли и першение в горле, кашель. Значительно реже встречаются так называемые затянувшиеся формы, когда у пациентов, после стихания признаков ОРВИ, сохраняются сухой кашель («подкашливание»), общая слабость.
По словам доктора, при совместном ведении пациентов с офтальмологами, оториноларинголагами иногда встречаются формы, осложняющие течение ОРВИ, например конъюнктивитом или отитом.
Евгения Шутович уточняет, что в большинстве случаев пациенты не хотят сдавать ПЦР на ковид.
Инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков отмечает, что ковид до сих пор не является сезонной инфекцией. За все годы пандемии прослеживается одна из немногих закономерностей: подъемы заболеваемости возникают через 4–6 месяцев, то есть тогда, когда в популяции увеличивается прослойка давно не иммунизированных людей — не переболевших, не вакцинированных.
— Последний явный подъем заболеваемости был в августе-сентябре. Сейчас идет спад, поскольку популяционная масса населения проиммунизировалась. Очередной подъём, вероятно, будет зимой. Вопрос еще и в том, как активно будут расшифровывать этиологию. В последний подъём использовались преимущественно антигенные экспресс-тесты, обладающие худшими аналитическими характеристиками, чем ПЦР. И сузились показания к назначению, — отмечает Андрей Поздняков.
По его словам, с клинической точки зрения это совершенно оправдано: обследовать начали по показаниям, а не всех подряд. Но выявляемость в количественном исчислении, естественно, уменьшилась, комментирует Андрей Поздняков.
В лаборатории «Гемотест» тоже акцентируют внимание на том, что подъём был в августе и сентябре, однако затем динамика спроса стала отрицательной.
Когда будет новая волна и что ждать от «цербера»
Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев замечает, что в ноябре можно было ожидать начало ухудшения эпидситуации, потому что пик у нас в стране был только в сентябре, связанный с распространением варианта
По его словам, с начала октября было понятно, что у нас появление новых вариантов задерживается, поэтому пока нового роста нет.
— К сожалению, Роспотребнадзор РФ оперативно не загружает информацию в международную базу данных геномного мониторинга, но тем не менее у нас идет процесс появления новых мутаций вируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила неделю назад о том, что у нас появился «цербер» —
Эксперт говорит, что «цербер» еще легче передается от человека к человеку, то есть инфицирование происходит быстрее. И увеличивается вероятность инфицирования, потому что новые варианты еще лучше уклоняются от антител.
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