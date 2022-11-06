«Цербер» наступает. Новый вариант коронавируса нашли в России — он распространяется еще быстрее

Как болеют новосибирцы

Главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова говорит, что сейчас идет сезон острых респираторных заболеваний, а их основными источниками являются 200 типов вирусов, имеющих схожую симптоматику. Но, конечно, есть и отличия, добавляет она:



— Основные симптомы коронавирусной инфекции — любое повышение температуры, сухой кашель, боль в горле, повышенная утомляемость, заложенность носа, головные боли, головокружения, боли в суставах и мышцах, диарея, тошнота. Это то, что в последнее время отмечалось при последних волнах пандемии. Возможна и внезапная потеря обоняния. Хотя последние варианты омикрона, как правило, не приводили к потере обоняния и вкуса.

