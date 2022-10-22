Китайские капсулы от ковида заполонили интернет — их скупают россияне, но что думают врачи

Капсулы Lianhua Qingwen еще недавно кто-то заказывал через знакомых, например, на Дальнем Востоке, где они продаются уже длительное время. Но теперь они есть на разных маркетплейсах и в интернет-магазинах, а их цена уменьшилась примерно с 800 до 400–500 рублей.



Читательница Наталья говорит, что заказала такой препарат, потому что услышала положительные отзывы от знакомых, но врачи не рекомендовали его. Пока она просто хранит их на всякий случай.

Читательница Татьяна рассказала, что узнала об этом препарате от врача, работающего на Дальнем Востоке: