Китайские капсулы от ковида заполонили интернет — их скупают россияне, но что думают врачи
Разбираем состав и эффективность Lianhua Qingwen
Благодаря интернет-магазинам и маркетплейсам, по всей стране сейчас можно купить китайский препарат для зараженных ковидом. Как рассказывают сами пациенты, особенно активно его используют на Дальнем Востоке, но кто-то заказывает и в другие города — Москву, Новосибирск и так далее. Кроме того, их используют и в других странах. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала, кто и для чего принимает капсулы Lianhua Qingwen, доверяют ли им врачи и какие могут быть риски.
«Практически за три дня прошло»
Капсулы Lianhua Qingwen еще недавно кто-то заказывал через знакомых, например, на Дальнем Востоке, где они продаются уже длительное время. Но теперь они есть на разных маркетплейсах и в интернет-магазинах, а их цена уменьшилась примерно с 800 до 400–500 рублей.
Читательница Наталья говорит, что заказала такой препарат, потому что услышала положительные отзывы от знакомых, но врачи не рекомендовали его. Пока она просто хранит их на всякий случай.
Читательница Татьяна рассказала, что узнала об этом препарате от врача, работающего на Дальнем Востоке:
— Мне эти капсулы посоветовала врач, сказала, что спасаются этим китайским лекарством с 2021 года. И, как я поняла, разные страны этот препарат у Китая закупили.
Сначала Татьяна приобрела это лекарство тоже на всякий случай, чтобы использовать при необходимости, потому что у нее ослабленный иммунитет. А когда подтвердился ковид, попробовала.
— У меня заболевание развивалось по классике: сначала заболело горло, потом начался сильный насморк. Кашля почти не было, но сразу мокрый появился. Температуры не было. После приема капсул у меня все практически за три дня прошло. Сын тоже болел, но с температурой. Я его быстро на ноги поставила, — поясняет Татьяна.
Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Варвара Веретюк говорит, что не нашла регистрации этих капсул ни на сайте Роспотребнадзора, где есть информация обо всех зарегистрированных БАДах, ни на сайте Государственного реестра лекарственных средств, где есть информация обо всех зарегистрированных лекарствах.
— Это сразу поднимает вопросы о безопасности для потребителя: кто обеспечивает соблюдение качества, контроль в случае побочных эффектов, не контрафакт ли это вообще, соблюдался ли температурный режим и другие правила хранения и транспортировки. И также появляются вопросы, насколько вообще законно продавать такое средство в России вообще и на маркетплейсах. Думаю, мой ответ вам уже понятен, — задается вопросами Варвара Веретюк.
При этом, добавляет она, капсулы Lianhua Qingwen зарегистрированы в Китае как лекарственный препарат для лечения симптомов гриппа и других ОРВИ, а также как симптоматическое средство при легком течении ковида.
— На сайте производителя указано, что основное назначение препарата — облегчать лихорадку и боль в горле, уменьшать боль в мышцах и утомляемость, — описывает Варвара Веретюк.
В России сейчас, кстати, тоже нет препаратов от ковида с доказанной эффективностью.
Что из себя представляют эти капсулы
Это средство традиционной китайской медицины, согласно китайской фармакопее (сборник лекарственных средств. — Прим. ред.), Lianhua Qingwen состоит из 13 ингредиентов: например, косточки абрикоса, корневища папоротника, пачули, ревень пальчатый, родиола розовая, мята канадская, солодка уральская.
— Эти ингредиенты отваривают, перегоняют, фильтруют, охлаждают, смешивают с сахарной пудрой, декстрином или крахмалом, сушат и, наконец, превращают в Lianhua Qingwen. Побочные эффекты, указанные производителем: тошнота, рвота, боль в животе, диарея, вздутие живота, сыпь, зуд, сухость во рту, головокружение, — акцентирует внимание Варвара Веретюк.
По ее словам, отсутствуют исследования, которые сравнивают Lianhua Qingwen с противовирусными препаратами для лечения ковид, одобренными ВОЗ:
— Я нашла данные об исследовании этих капсул с плацебо у людей с легким течением коронавирусной инфекции, но исследование значится как отозванное. Также хочу особо подчеркнуть, что в состав капсул входит эфедра — источник эфедрина. Это психоактивный ядовитый алкалоид, содержащийся в различных видах эфедры, его оборот в России запрещен. Эти капсулы могут быть опасны для людей с гипертонией, нарушениями ритма сердца, курящих и употребляющих алкоголь. Кстати, сам производитель рекомендует при использовании этих капсул избегать курения, алкоголя, острой пищи.
На что нужно обратить внимание
Заведующая аптекой сети многопрофильных клиник для всей семьи
— Туда входит сушеный корень солодки, который может негативно сказаться при ряде заболеваний. Например, если люди принимают противоаритмические препараты, им даже печенье с солодкой не показано, так как она снижает действие лекарственных препаратов. Поэтому мы предупреждаем пациентов о возможных негативных последствиях при приеме отдельных лекарственных препаратов и биологически активных добавок. Также указан ряд растений, которые мы даже не знаем, их действие не изучалось российской фармакогнозией.
Варвара Веретюк говорит, что солодка может вызывать задержку жидкости и повышение давления, с ней также нужно быть аккуратным. Кроме того, такие сложные фитопрепараты способны взаимодействовать с другими лекарственными средствами. Поэтому если у человека есть хроническое заболевание, для контроля которого он уже постоянно принимает лекарства, то Lianhua Qingwen и подобные ему многокомпонентные средства могут снизить эффективность лечения и даже привести к токсическим эффектам.
— Целесообразность применения этого средства также вызывает вопросы. Если есть повышенная температура, то надежнее, безопаснее и дешевле воспользоваться парацетамолом или ибупрофеном. А если болит горло, то можно воспользоваться любыми пастилками для рассасывания, либо опять же прибегнуть к парацетамолу или ибупрофену. Противовирусные препараты назначает врач, и их перечень утвержден клиническими рекомендациями Минздрава России, в которые Lianhua Qingwen тоже не входит.
Можно ли применять другие БАДы
Заведующая отделением сети многопрофильных клиник для всей семьи
— Принимать лекарственные препараты не по назначению врача очень опасно. Тем более препараты, не зарегистрированные как лекарственные средства на территории РФ. Нам достоверно не известен ни состав препарата, ни, соответственно, возможные реакции организма на него. А последствия могут быть какие угодно, вплоть до отравления. К тому же компаний, производящих «чудо-лекарства», много, отслеживать плоды их деятельности невозможно, — считает она.
Олеся Миропольская уверена, что регистрация препарата на территории РФ гарантирует его безопасность. Если препарат допущен к применению, значит, он прошел все необходимые исследования, подтверждены его безопасность, эффективность, известны побочные действия и имеется понятный порядок его применения.
— Иностранные препараты и БАДы — это разные вещи. Если это препарат, то он принимается по назначению врача. БАДы — это все же добавка к пище или в комплекс лечебных мероприятий. Безусловно, они имеют место быть. Например, как витаминно-минеральные комплексы для восполнения суточной потребности организма, как дополнительный источник клетчатки и многое другое.
Олеся Миропольская дополняет, что применять БАДы можно, но после чекапа организма для выявления скрытой патологии и дефицитных состояний и консультации с врачом.
Елена Заречнева отмечает, что БАДы бывают разные и могут действовать как в положительную, так и в отрицательную сторону:
— Поэтому всегда, когда речь идет о препарате, который человек ранее не принимал, следует проконсультироваться с врачом, потому что последствия могут быть самые печальные.
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