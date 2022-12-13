Обойдетесь без икры: какие продукты новогоднего стола подорожали сильнее всего (пострадали и любители роскоши)

Цены на продукты в этом году продукты значительно выросли, а к Новому году неизбежен предпраздничный скачок. Насколько дороже будет стоить оливье? Как изменилась стоимость мясных деликатесов и полуфабрикатов, а также красной икры и алкоголя? Журналист НГС Мария Тищенко узнала у экономистов.
Насколько подорожал новогодний стол
Выбор продуктов для новогоднего стола ограничивает не столько фантазия, сколько платежеспособный спрос. В прошлом году, по данным НГС, семье из 4 человек новогодний стол обходится в среднем в 7 тысяч рублей, то есть по 1750 рублей на одного.
Заведующая кафедрой экономики предпринимательской деятельности и логистики НГУЭУ Елена Разомасова по просьбе НГС проанализировала популярное меню «на все времена»: салат оливье, горячее блюдо из мяса птицы, шампанское, газированный напиток, булка хлеба и мандарины:
— Итак, возьмем салат оливье на четверых человек в 2022 году с учетом цен на овощи, майонез, куриное яйцо, зеленый горошек, колбасные изделия, а также куриное мясо, шампанское «Брют» и газированные напитки. Для простоты расчета возьмем продукты каждого вида по 500 граммов, в среднем на четырех человек такой набор составит 8400 рублей, что на 18% больше показателя 2021 года. В таком минимальном наборе средний рост цен на продукты и напитки к Новому году 2023 колеблется от 10 до 20%, что полностью соответствует данным официальной статистики.
Столько стоит минимальный набор для блюд, в который не включены расходы на электричество, воду и почасовая оплата труда повара.
Какие продукты выросли в цене сильнее
Чтобы выгодно купить всё необходимое к празднику, экономист рекомендует обращать внимание на акции в магазинах, которые идут на снижение цен в борьбе за покупателей.
— Что касается покупки продуктов заранее, если мы говорим о стандартном продовольственном наборе для приготовления салата оливье, который на 80% состоит из овощей, мясных или колбасных изделий, то приобретать продукты сильно заранее нет никакого смысла, потому что цены на овощи уже выросли на 10%, мясные полуфабрикаты и деликатесы подорожали более чем на 25%, и в этом сегменте стоимость уже не изменится, — уверена Елена Разомасова.
Если же говорить о
Старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН и Центра исследований проблем безопасности РАН Тлеш Мамахатов говорит, что, по последним, уточненным данным Министерства экономики, инфляция в этом году составит 12%, что немного меньше заявленного прогноза в 12,4%. Конечно, эта инфляция отразится на всех продуктах и товарах, включая традиционные для празднования Нового года у нас в стране.
К тому же, добавляет он, на это сверху наложится сезонное подорожание овощей и фруктов, которые часто можно увидеть на праздничном столе — порядка 5–15% в зависимости от экзотичности.
— Также уже с 1 января вырастет розничная цена алкоголя как минимум на 7–8% в связи с предложением Минфина о повышении минимальной стоимости крепкого алкоголя, — объясняет Тлеш.
Почему пострадают любители роскоши
Экономист добавляет, что, по заверению специалистов Росстата, усредненная базовая стоимость компонентов для оливье в торговых сетях к середине ноября составила 281 рубль. Это на 30% ниже уровня индекса оливье Росстата за 2021 год и может говорить о том, что все максимумы цен уже пройдены и к концу декабря подорожания продуктов питания не будет.
— К тому же в последние месяцы торговый оборот в рознице уже упал на 10%, что не способствует повышению цен. Исключение, конечно же, будет в виде продуктов и товаров роскоши: на них инфляция составила более заявленных 12%, достигая по некоторым позициям и 30%, — замечает Тлеш Мамахатов.
Например, это шоколад и элитный алкоголь, ввозимый теперь посредством параллельного импорта.
— Подведя итог, можно сказать, что праздник подорожал на 15–20%: меньше всего пострадали так называемые народные блюда вроде салатов оливье или селедки под шубой. А главный удар инфляция нанесет по богатому столу любителей элитного алкоголя и дорогих подарков: товарная инфляция и рост спроса под Новый год сыграли свою роль. Будущий же год в экономическом и социальном плане таит в себе множество неопределенностей, поэтому население старается жить одним днем, встретив Новый год в соответствии с традициями сегодня, — подытоживает Тлеш.
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