Обойдетесь без икры: какие продукты новогоднего стола подорожали сильнее всего (пострадали и любители роскоши)

Столько стоит минимальный набор для блюд, в который не включены расходы на электричество, воду и почасовая оплата труда повара.

Какие продукты выросли в цене сильнее

Чтобы выгодно купить всё необходимое к празднику, экономист рекомендует обращать внимание на акции в магазинах, которые идут на снижение цен в борьбе за покупателей.

— Что касается покупки продуктов заранее, если мы говорим о стандартном продовольственном наборе для приготовления салата оливье, который на 80% состоит из овощей, мясных или колбасных изделий, то приобретать продукты сильно заранее нет никакого смысла, потому что цены на овощи уже выросли на 10%, мясные полуфабрикаты и деликатесы подорожали более чем на 25%, и в этом сегменте стоимость уже не изменится, — уверена Елена Разомасова.