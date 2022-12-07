А низкие цены есть? Куда улететь из Новосибирска на новогодние каникулы и сколько это стоит

Туристическая отрасль к этому Новому году восстанавливается после практически двух лет ковидных ограничений с еще большей скоростью. Многие новосибирцы ждали беспрепятственных поездок в Таиланд, которые сейчас стали возможными. Сколько стоит это направление и можно ли успеть выбрать выгодный тур или авиабилеты на Новый год и январские праздники в другие страны, узнала журналист НГС Мария Тищенко.
Цены на туры
Сооснователь туристической компании «Тукан-тур» Надежда Горбунова рассказывает, что главной новинкой 2022 года стала полетная программа в Таиланд: снятие всех запретов и запуск прямых перелетов простимулировали большое количество запросов на Новый год в эту страну.
— Как говорят путешественники, Таиланд очистился, тайцы еще больше улыбаются, а цены в батах остались почти такими же, как были до пандемии. Еще в сентябре поступали просьбы с просчетом вариантов перелетов как на короткие туры, так и на возможную зимовку. Бронирование началось на полетной программе через Казахстан. Но многие ждали прямые перелеты, высокие цены на которые туристов удивили и некоторых заставили пересмотреть варианты отдыха, — рассказывает Надежда Горбунова.
На данный момент, по ее словам, есть возможность улететь на прямых рейсах авиакомпаний «Аэрофлот», Azur Airlines и «Икар» в Бангкок — Утапао (аэропорт рядом с Паттайей) и Пхукет. Вылеты есть каждый день.
— На новогодние даты стоимость туров в Паттайю на одного человека при двухместном размещении начинается от 70 тысяч рублей за человека: вылет 25 декабря на 7 ночей. Вылеты на январских праздниках будут уже дороже — от 82 тысяч рублей за человека — 5 января на 11 ночей. Пхукет традиционно держит ценовую планку выше: тур на 10 ночей с 25 декабря с празднованием Нового года обойдется в 103 тысячи рублей за человека при двухместном размещении, — приводит пример Надежда Горбунова.
Альтернативным направлением, которое, по ее словам, любят сибиряки, является Египет. Туры с вылетом 31 декабря на 10 ночей начинаются от
— Отдых по системе «всё включено» без дополнительных трат обойдется в итоге значительно дешевле. Но погода может быть переменчивой: в 2021 году некоторые туристы днем надевали куртки.
Популярной новинкой этого сезона является Шри-Ланка на прямом рейсе из Новосибирска, которая привлекает теплым океаном, серфингом, фруктами и большим количеством разных экзотических животных: здесь можно увидеть даже китов. Новогодние туры с вылетом 30 декабря начинаются от 154 тысяч рублей за человека.
Стоимость туров в Объединенные Арабские Эмираты с вылетом 31 декабря на 7 ночей начинается от
Например, туры на Мальдивы из Новосибирска через Дубай на 6 ночей с вылетом 31 декабря начинаются от 352 тысяч рублей на двоих, а со стыковкой в Москве на порядок дешевле — от 250.
Также с вылетом из Москвы добавляются туры на Новый год по следующим направлениям: Куба, Венесуэла, Сейшелы, Индия, Израиль, горнолыжные курорты Турции.
— Регулярные рейсы в Анталию и Стамбул из Новосибирска от авиакомпании S7 открыли возможности бюджетного новогоднего отдыха в любимой россиянами Турции. Турагенты комбинируют индивидуальные туры, которые начинаются от 60 тысяч рублей за человека на неделю с вылетом 28 декабря. В это время можно снять машину и колесить вдоль бирюзового побережья Ликийской тропы или изучать ароматные рынки и переулки Стамбула, — описывает Надежда Горбунова.
Но самый бюджетный отдых, по ее словам, можно устроить в Абхазии, вылетев 27 декабря на 13 ночей за
Руководитель турагентства «География» в Новосибирске Антон Захаркин говорит, что из Новосибирска не так уж и много вариантов слетать на новогодние праздники за границу: прямые вылеты в Паттайю, Бангкок, на Пхукет, Шри-Ланку, в Дубай и Хургаду.
— На 29 ноября самый недорогой вариант — Египет. Отпраздновать Новый год можно в Хургаде — тур с вылетом утром 31 декабря на 10 ночей будет стоить от 176 тысяч рублей за двоих с питанием «всё включено». Самый дорогой вариант — Шри-Ланка. Тур с вылетом 30 декабря на 9 ночей будет стоить от 306 тысяч рублей за двоих. Причем это вариант без питания.
По словам Антона Захаркина, если вылетать в Таиланд ближе к новогодней дате, то тур в Паттайю на двоих будет стоить от 254 тысяч рублей (вылет 30 декабря на 9 ночей), на Пхукет — от 208 тысяч рублей (вылет 25 декабря на 10 ночей).
— В Эмираты сейчас заявлено 5 рейсов из Новосибирска в неделю. Можно улететь 27 декабря на 7 ночей: тур на двоих выйдет от 212 тысяч рублей. Если готовы встретить Новый год в трансфере из аэропорта в отель, то тур с 31 декабря на 10 ночей на двоих будет стоить от 184 тысяч. Если рассматривать встречу Нового года в Сочи, то тур с вылетом 31 декабря на 6 ночей обойдется от 78 тысяч рублей за двоих.
Руководитель туристического агентства «Ананас-Тур» Анастасия Сахно приводит свои примеры:
— Можно улететь на Пхукет из Новосибирска 21 декабря на 11 ночей — от 149 тысяч рублей на двоих. Если такой вариант не совсем нравится, то можно немного задержаться и вернуться уже 6 января 2023: с 24 декабря на 13 ночей — от 250 тысяч рублей на двоих. А для тех, кто хочет вылетать перед самым Новым годом, можно рассмотреть вариант вылета 29 декабря на 6 ночей за 189 тысяч рублей или на 9 ночей за 260 тысяч.
По ее словам, Новый год в Египте обойдется уже от 207 тысяч рублей на двоих с вылетом 31 декабря на 10 ночей.
— Для тех, кто не хочет далеко улетать, есть прекрасный тур в Санкт-Петербург 31 декабря на 5 ночей за 47 тысяч на двоих. И для тех туристов, которые никогда не отмечали Новый год в самолете, наблюдая с высоты птичьего полета за фейерверками, этот вариант как раз подойдет: ОАЭ с вылетом 31 декабря на 7 ночей — от 185 тысяч.
Цены на авиабилеты
По данным сервиса путешествий Туту.ру, у самостоятельных путешественников из Новосибирска в период с 25 декабря по 8 января около 88,4% покупок авиабилетов приходится на внутренние направления, а 11,6% — на зарубежные.
— Три самых популярных маршрута — Москва, Санкт-Петербург и Сочи. На них суммарно приходится около 55% бронирований на данный момент среди внутренних направлений из Новосибирска. Также востребованы авиабилеты в Иркутск, Сургут, Мирный, Кызыл, Нижневартовск, Абакан, — объяснили в компании.
По данным авиабронирований сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, совершённых клиентами на новогодние праздники (с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023), самым популярным внутренним направлением с вылетом из Новосибирска стала Москва: на столицу пришлось 36,6% от всех заказов по стране.
— Второе место разделили южный Сочи и северный Санкт-Петербург, на каждый их которых пришлось 12,9% бронирований. Попасть к Черному морю можно в среднем за
В пресс-службе Aviasales рассказали о заграничных направлениях, по которым можно улететь напрямую из Новосибирска:
— Прямые рейсы в Бишкек (Кыргызстан) и обратно этой зимой можно найти от 12 тысяч рублей. Из Новосибирска лететь примерно 2,5 часа. В Бишкеке есть чем заняться зимой — любители горнолыжного спорта оценят базу «Каракол», где открывается вид на озеро Иссык-Куль. В столицу соседнего Узбекистана Ташкент можно улететь напрямую, начиная от 15 тысяч рублей туда-обратно за 3,5 часа. В Ташкенте, кроме архитектуры и местной кухни, путешественников могут заинтересовать необычные парки города: парк Tashkent City с планетарием и ресторанами, Экопарк, где два дня в неделю проводится звукотерапия, или Magic City — азиатский «Диснейленд».
В столицу Таджикистана, Душанбе, можно улететь туда и обратно, начиная от 17 тысяч рублей. Прямой перелет займет примерно 3,5 часа.
И Ташкент, и Душанбе, отмечают в Aviasales, можно использовать как пересадочный хаб в разные страны.
— Прямые рейсы в армянскую столицу Ереван этой зимой стоят от 44 тысяч туда-обратно. Время полета — 4–5 часов. В городе стоит посетить собор Григория Просветителя, музей коньяка, смотровую площадку с видом на гору Арарат и другие достопримечательности. За четыре-пять часов новосибирцы могут напрямую долететь до азербайджанской столицы Баку — от 44 тысяч туда-обратно, — объясняют в Aviasales.
В Турцию — Анталья и Стамбул — можно улететь напрямую от 16 и 18 тысяч рублей соответственно за билеты туда и обратно на одного человека. В Таиланд: Бангкок — от 35 тысяч, Пхукет — от 43, Паттайя — от 53.
Ранее мы рассказывали о том, как новосибирцы сейчас зимуют в Таиланде и сколько тратят на жизнь.
Если вы встретили Новый год в аэропорту или самолете, расскажите свою историю журналисту НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).