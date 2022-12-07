А низкие цены есть? Куда улететь из Новосибирска на новогодние каникулы и сколько это стоит

Сооснователь туристической компании «Тукан-тур» Надежда Горбунова рассказывает, что главной новинкой 2022 года стала полетная программа в Таиланд: снятие всех запретов и запуск прямых перелетов простимулировали большое количество запросов на Новый год в эту страну.



— Как говорят путешественники, Таиланд очистился, тайцы еще больше улыбаются, а цены в батах остались почти такими же, как были до пандемии. Еще в сентябре поступали просьбы с просчетом вариантов перелетов как на короткие туры, так и на возможную зимовку. Бронирование началось на полетной программе через Казахстан. Но многие ждали прямые перелеты, высокие цены на которые туристов удивили и некоторых заставили пересмотреть варианты отдыха, — рассказывает Надежда Горбунова.

