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Тема дняДата зимних каникул в Новосибирске
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А низкие цены есть? Куда улететь из Новосибирска на новогодние каникулы и сколько это стоит

Можно выбрать тур от 37 тысяч рублей и до 352 на двоих

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Перед Новым годом туры и авиабилеты традиционно стоят дороже, чем обычно, но еще можно успеть найти выгодные варианты

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Туристическая отрасль к этому Новому году восстанавливается после практически двух лет ковидных ограничений с еще большей скоростью. Многие новосибирцы ждали беспрепятственных поездок в Таиланд, которые сейчас стали возможными. Сколько стоит это направление и можно ли успеть выбрать выгодный тур или авиабилеты на Новый год и январские праздники в другие страны, узнала журналист НГС Мария Тищенко.

Цены на туры

Сооснователь туристической компании «Тукан-тур» Надежда Горбунова рассказывает, что главной новинкой 2022 года стала полетная программа в Таиланд: снятие всех запретов и запуск прямых перелетов простимулировали большое количество запросов на Новый год в эту страну.

— Как говорят путешественники, Таиланд очистился, тайцы еще больше улыбаются, а цены в батах остались почти такими же, как были до пандемии. Еще в сентябре поступали просьбы с просчетом вариантов перелетов как на короткие туры, так и на возможную зимовку. Бронирование началось на полетной программе через Казахстан. Но многие ждали прямые перелеты, высокие цены на которые туристов удивили и некоторых заставили пересмотреть варианты отдыха, — рассказывает Надежда Горбунова.

На данный момент, по ее словам, есть возможность улететь на прямых рейсах авиакомпаний «Аэрофлот», Azur Airlines и «Икар» в Бангкок — Утапао (аэропорт рядом с Паттайей) и Пхукет. Вылеты есть каждый день.

Туры в Таиланд дешевле брать в Паттайю, а цены на авиабилеты могут быть разными: Пхукет может оказаться более выгодным

Туры в Таиланд дешевле брать в Паттайю, а цены на авиабилеты могут быть разными: Пхукет может оказаться более выгодным

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— На новогодние даты стоимость туров в Паттайю на одного человека при двухместном размещении начинается от 70 тысяч рублей за человека: вылет 25 декабря на 7 ночей. Вылеты на январских праздниках будут уже дороже — от 82 тысяч рублей за человека — 5 января на 11 ночей. Пхукет традиционно держит ценовую планку выше: тур на 10 ночей с 25 декабря с празднованием Нового года обойдется в 103 тысячи рублей за человека при двухместном размещении, — приводит пример Надежда Горбунова.

Альтернативным направлением, которое, по ее словам, любят сибиряки, является Египет. Туры с вылетом 31 декабря на 10 ночей начинаются от 91 600 рублей, но уже включают минимум полупансион, в отличие от завтраков в Таиланде:

— Отдых по системе «всё включено» без дополнительных трат обойдется в итоге значительно дешевле. Но погода может быть переменчивой: в 2021 году некоторые туристы днем надевали куртки.

Популярной новинкой этого сезона является Шри-Ланка на прямом рейсе из Новосибирска, которая привлекает теплым океаном, серфингом, фруктами и большим количеством разных экзотических животных: здесь можно увидеть даже китов. Новогодние туры с вылетом 30 декабря начинаются от 154 тысяч рублей за человека.

Те, кто уже успел побывать в Таиланде после пандемии, говорят, что страна очистилась, а цены остались прежними

Те, кто уже успел побывать в Таиланде после пандемии, говорят, что страна очистилась, а цены остались прежними

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Стоимость туров в Объединенные Арабские Эмираты с вылетом 31 декабря на 7 ночей начинается от 72 400 рублей за человека при двухместном размещении без питания. На этой же полетной программе есть удобные стыковочные рейсы из Новосибирска через Дубай на Мальдивы, что позволяет скомбинировать сразу две страны.

Например, туры на Мальдивы из Новосибирска через Дубай на 6 ночей с вылетом 31 декабря начинаются от 352 тысяч рублей на двоих, а со стыковкой в Москве на порядок дешевле — от 250.

Также с вылетом из Москвы добавляются туры на Новый год по следующим направлениям: Куба, Венесуэла, Сейшелы, Индия, Израиль, горнолыжные курорты Турции.

Цены указаны на одного человека с вылетом из Москвы

Цены указаны на одного человека с вылетом из Москвы

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— Регулярные рейсы в Анталию и Стамбул из Новосибирска от авиакомпании S7 открыли возможности бюджетного новогоднего отдыха в любимой россиянами Турции. Турагенты комбинируют индивидуальные туры, которые начинаются от 60 тысяч рублей за человека на неделю с вылетом 28 декабря. В это время можно снять машину и колесить вдоль бирюзового побережья Ликийской тропы или изучать ароматные рынки и переулки Стамбула, — описывает Надежда Горбунова.

Из Новосибирска сейчас есть прямые рейсы в Таиланд

Из Новосибирска сейчас есть прямые рейсы в Таиланд

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Но самый бюджетный отдых, по ее словам, можно устроить в Абхазии, вылетев 27 декабря на 13 ночей за 37 209 рублей за человека.

Руководитель турагентства «География» в Новосибирске Антон Захаркин говорит, что из Новосибирска не так уж и много вариантов слетать на новогодние праздники за границу: прямые вылеты в Паттайю, Бангкок, на Пхукет, Шри-Ланку, в Дубай и Хургаду.

— На 29 ноября самый недорогой вариант — Египет. Отпраздновать Новый год можно в Хургаде — тур с вылетом утром 31 декабря на 10 ночей будет стоить от 176 тысяч рублей за двоих с питанием «всё включено». Самый дорогой вариант — Шри-Ланка. Тур с вылетом 30 декабря на 9 ночей будет стоить от 306 тысяч рублей за двоих. Причем это вариант без питания.

По словам Антона Захаркина, если вылетать в Таиланд ближе к новогодней дате, то тур в Паттайю на двоих будет стоить от 254 тысяч рублей (вылет 30 декабря на 9 ночей), на Пхукет — от 208 тысяч рублей (вылет 25 декабря на 10 ночей).

— В Эмираты сейчас заявлено 5 рейсов из Новосибирска в неделю. Можно улететь 27 декабря на 7 ночей: тур на двоих выйдет от 212 тысяч рублей. Если готовы встретить Новый год в трансфере из аэропорта в отель, то тур с 31 декабря на 10 ночей на двоих будет стоить от 184 тысяч. Если рассматривать встречу Нового года в Сочи, то тур с вылетом 31 декабря на 6 ночей обойдется от 78 тысяч рублей за двоих.

К Новому году тур в Паттайю на одного начинается от 70 тысяч рублей

К Новому году тур в Паттайю на одного начинается от 70 тысяч рублей

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Руководитель туристического агентства «Ананас-Тур» Анастасия Сахно приводит свои примеры:

— Можно улететь на Пхукет из Новосибирска 21 декабря на 11 ночей — от 149 тысяч рублей на двоих. Если такой вариант не совсем нравится, то можно немного задержаться и вернуться уже 6 января 2023: с 24 декабря на 13 ночей — от 250 тысяч рублей на двоих. А для тех, кто хочет вылетать перед самым Новым годом, можно рассмотреть вариант вылета 29 декабря на 6 ночей за 189 тысяч рублей или на 9 ночей за 260 тысяч.

По ее словам, Новый год в Египте обойдется уже от 207 тысяч рублей на двоих с вылетом 31 декабря на 10 ночей.

— Для тех, кто не хочет далеко улетать, есть прекрасный тур в Санкт-Петербург 31 декабря на 5 ночей за 47 тысяч на двоих. И для тех туристов, которые никогда не отмечали Новый год в самолете, наблюдая с высоты птичьего полета за фейерверками, этот вариант как раз подойдет: ОАЭ с вылетом 31 декабря на 7 ночей — от 185 тысяч.

Если из Новосибирска нет прямого рейса в <nobr class="_">какую-то</nobr> страну, то туроператоры предлагают варианты через Москву

Если из Новосибирска нет прямого рейса в какую-то страну, то туроператоры предлагают варианты через Москву

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Цены на авиабилеты

По данным сервиса путешествий Туту.ру, у самостоятельных путешественников из Новосибирска в период с 25 декабря по 8 января около 88,4% покупок авиабилетов приходится на внутренние направления, а 11,6% — на зарубежные.

— Три самых популярных маршрута — Москва, Санкт-Петербург и Сочи. На них суммарно приходится около 55% бронирований на данный момент среди внутренних направлений из Новосибирска. Также востребованы авиабилеты в Иркутск, Сургут, Мирный, Кызыл, Нижневартовск, Абакан, — объяснили в компании.

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По данным авиабронирований сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, совершённых клиентами на новогодние праздники (с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023), самым популярным внутренним направлением с вылетом из Новосибирска стала Москва: на столицу пришлось 36,6% от всех заказов по стране.

— Второе место разделили южный Сочи и северный Санкт-Петербург, на каждый их которых пришлось 12,9% бронирований. Попасть к Черному морю можно в среднем за 10 500 рублей, а улететь в город на Неве — за 11 400 рублей. Замыкают пятерку популярных новогодних направлений Сургут, Томск и Иркутск. В топ-10 также вошли Мирный, Якутск, Минеральные Воды и Кызыл.

Среди зарубежных направлений, но без теплого моря, сейчас популярна Турция

Среди зарубежных направлений, но без теплого моря, сейчас популярна Турция

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В пресс-службе Aviasales рассказали о заграничных направлениях, по которым можно улететь напрямую из Новосибирска:

— Прямые рейсы в Бишкек (Кыргызстан) и обратно этой зимой можно найти от 12 тысяч рублей. Из Новосибирска лететь примерно 2,5 часа. В Бишкеке есть чем заняться зимой — любители горнолыжного спорта оценят базу «Каракол», где открывается вид на озеро Иссык-Куль. В столицу соседнего Узбекистана Ташкент можно улететь напрямую, начиная от 15 тысяч рублей туда-обратно за 3,5 часа. В Ташкенте, кроме архитектуры и местной кухни, путешественников могут заинтересовать необычные парки города: парк Tashkent City с планетарием и ресторанами, Экопарк, где два дня в неделю проводится звукотерапия, или Magic City — азиатский «Диснейленд».

В столицу Таджикистана, Душанбе, можно улететь туда и обратно, начиная от 17 тысяч рублей. Прямой перелет займет примерно 3,5 часа.

Указан средний чек в одну сторону

Указан средний чек в одну сторону

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И Ташкент, и Душанбе, отмечают в Aviasales, можно использовать как пересадочный хаб в разные страны.

— Прямые рейсы в армянскую столицу Ереван этой зимой стоят от 44 тысяч туда-обратно. Время полета — 4–5 часов. В городе стоит посетить собор Григория Просветителя, музей коньяка, смотровую площадку с видом на гору Арарат и другие достопримечательности. За четыре-пять часов новосибирцы могут напрямую долететь до азербайджанской столицы Баку — от 44 тысяч туда-обратно, — объясняют в Aviasales.

В Турцию — Анталья и Стамбул — можно улететь напрямую от 16 и 18 тысяч рублей соответственно за билеты туда и обратно на одного человека. В Таиланд: Бангкок — от 35 тысяч, Пхукет — от 43, Паттайя — от 53.

Новосибирцы сейчас бронируют билеты в разные города стран ближнего зарубежья и либо остаются там, либо используют их как пересадочный хаб

Новосибирцы сейчас бронируют билеты в разные города стран ближнего зарубежья и либо остаются там, либо используют их как пересадочный хаб

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Ранее мы рассказывали о том, как новосибирцы сейчас зимуют в Таиланде и сколько тратят на жизнь.

Если вы встретили Новый год в аэропорту или самолете, расскажите свою историю журналисту НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

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