«Было похоже на постапокалиптический фильм»: сибиряки — о том, как сейчас зимуют в Таиланде и сколько тратят на жизнь

Сибирячка Татьяна с мужем впервые после пандемийных ограничений была в Таиланде в январе 2022 года, когда въезд был разрешен еще по Thai pass.

— Здесь было очень малолюдно: улицы, которые мы знали оживленными раньше, просто вымерли. Было похоже на постапокалиптический фильм, а сейчас все по-старому: магазины и кафе заново открываются, отели ремонтируются после ковидной консервации, — рассказала она.