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«Было похоже на постапокалиптический фильм»: сибиряки — о том, как сейчас зимуют в Таиланде и сколько тратят на жизнь

Большинство продуктов стоит дешевле, чем в Новосибирске, но цены на жилье растут

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Сейчас в Таиланде тепло и можно купаться

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Этой осенью новосибирцы снова могут уезжать в Таиланд на отдых и зимовку после долгого пандемийного перерыва. Пока самой затратной и сложной частью такой жизни является перелет. А сколько стоит жизнь в жаркой стране, журналист НГС Мария Тищенко узнала у тех, кто уже начал свою зимовку.

«Ничего удивительного, кроме отсутствия китайцев»

Сибирячка Татьяна с мужем впервые после пандемийных ограничений была в Таиланде в январе 2022 года, когда въезд был разрешен еще по Thai pass.

— Здесь было очень малолюдно: улицы, которые мы знали оживленными раньше, просто вымерли. Было похоже на постапокалиптический фильм, а сейчас все по-старому: магазины и кафе заново открываются, отели ремонтируются после ковидной консервации, — рассказала она.

Еще в январе 2022 года правила въезда в Таиланд из-за ковида были гораздо строже

Еще в январе 2022 года правила въезда в Таиланд из-за ковида были гораздо строже

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Недавно они снова улетели в Таиланд, но уже на зимовку. Татьяна рассказывает, что сейчас там все ковидные ограничения сняты.

— Все как в старые добрые времена, а штамп с ноября по март ставят даже на 45 дней, а не на 30, как раньше, — поделилась она наблюдением. — В общем, ничего удивительного сейчас нет, кроме отсутствия китайцев. Все остальное — как в доковидные времена.

Сейчас, говорит Татьяна, цены на жилье сильно выросли

Сейчас, говорит Татьяна, цены на жилье сильно выросли

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Стоимость жизни не изменилась: продукты, аптеки, такси, аренда байков и так далее стоит, как прежде. Но цены на жилье выросли в 2–3 раза в сравнении с началом года.

— Тут сказывается больше сезонность и ситуация в мире, по атмосфере — будто и не уезжал из России: повсюду русская речь! Жилье в связи с этим найти сложно, чтобы цена и качество были адекватны, — заметила девушка. — Спрос сейчас намного превышает предложение, соответственно, и цены продолжают расти. Арендодатели просят двойной депозит и согласны только на годовой контракт по аренде.

При этом, замечает Татьяна, цены на продукты, проезд и так далее остались прежними

При этом, замечает Татьяна, цены на продукты, проезд и так далее остались прежними

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«Все на чилле, на расслабоне»

Юрий Пчелинцев с семьей тоже недавно уехал в Таиланд, на Пхукет, на зимовку. Но раньше они не были в этой стране, поэтому сравнить, как было раньше, не могут. Зато заметили, что люди вокруг очень дружелюбные.

— Какого-то негатива не замечал, все «на чилле, на расслабоне», — шутит Юрий. — Вообще, очень нравится среда здесь: все мегадружелюбны, не боишься оставлять сумку с деньгами в машине, кражи тут — большая редкость. Да и вообще преступность. Это очень подкупает. На машине нет сигнализации, и часто забываю ее закрыть. Даже если в машине ценные вещи, и вспомнил, что не закрыл, нет мысли пойти и сделать это.

Юрий с семьей

Юрий с семьей

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Юрию очень нравится тайский менталитет: по его словам, это какая-то смесь доброты и детскости.

— Я работал здесь с тайцами, они очень специфичные. Тайцы в основной массе необразованны, и работа фарангов (иностранцев), как правило, связана с их обучением — так было и в моем случае. Они чем-то похожи на детей: легко обижаются. Чтобы был положительный эффект, их нужно больше хвалить, от ругани нужно воздерживаться, — пояснил он.

Детям тоже нравится жизнь у моря

Детям тоже нравится жизнь у моря

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Несмотря на то, что Юрий раньше не был в Таиланде, он заметил рост цен за последний месяц.

— Цены на продукты и бытовые товары немного подросли за последний месяц из-за небольшого падения батта к доллару. Что же касается жизни экспатов, то сильно выросли цены на визы: мы делали годовую за 39 тысяч батт, сейчас там же она уже 56, — рассказывает Юрий. — Жилье сильно подскочило в цене: вырос поток — и рынок отреагировал. Также прокат и авто, и байков прилично подрос. У нас годовой контракт на машину — 10 тысяч батт в месяц, сейчас таких вариантов просто нет: старт от 12 тысяч — и то редкость.

По данным на 11 ноября, 1 батт равен 1,65 рубля. Например, 12 тысяч батт — 19 800 рублей.

Статуя Будды

Статуя Будды

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Он считает, что снять жилье в Таиланде — не проблема, но цены ощутимо выросли.

— Весной мы смотрели варианты на четверых, мы с женой и двое детей. За 10–15 тысяч батт было много вариантов, сняли в итоге за 12. К осени уже планка была от 20. Сейчас старт, думаю, от 25–30 тысяч на варианты с двумя спальнями и двумя санузлами.

Юрий рассказывает также о питании в общепите и приводит пример для сравнения: в тайском заведении уровня новосибирского «Шашлыкофф» они взяли свиные ребра гриль, рис, 2 банки колы, арбузный сок и 2 бутылки пива и отдали за всё 1050 батт (около 1700 рублей). Курс на тот момент составлял 1,79 рубля за 1 батт. Правда, порции были огромными, уточняет Юрий.

— Весь Пхукет — одно большое, красивое место: тут можно просто ехать из точки в точку, оказаться на побережье и остановиться, открыв рот, — говорит Юрий

— Весь Пхукет — одно большое, красивое место: тут можно просто ехать из точки в точку, оказаться на побережье и остановиться, открыв рот, — говорит Юрий

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— Обычно я обедаю в тайских забегаловках. Это очень дешево. Обед — второе, бульон, прохладительный напиток — стоит в пределах 100 батт, с салатом — 120, в дорогих районах может стоить 150 (около 247 рублей. — Прим. ред.), — радуется Юрий.

Он с семьей покупает на Пхукете свежие морепродукты: самые крупные креветки стоят 240 батт за килограмм (396 рублей).

Юрию нравится то, что цены, как правило, ниже, чем в России, а качество продуктов выше

Юрию нравится то, что цены, как правило, ниже, чем в России, а качество продуктов выше

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— У нас в Новосибирске приличные креветки в пачках без тонны льда стоили 2000 рублей по акции. Еще берем здесь красную рыбу тушками без головы в заморозке, обычно морскую форель — стоит 370 батт за килограмм, тут же режут на стейки. Лосось стоит примерно столько же. В России цены могут быть разными, но саму рыбу не сравнить! Тут из нее не вытекает куча непонятной жижи, сама структура не разваливается и после разморозки вес практически не меняется, — описывает Юрий.

Курица, по его словам, стоит до 100 батт, свинина — до 200 батт, говядина — от 400 и выше.

Курица стоит меньше, чем остальные виды мяса

Курица стоит меньше, чем остальные виды мяса

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Юрий прислал фотографии из пхукетского гипермаркета Macro. Публикуем снимки с ценами ниже.

Прокладки стоят около 60 рублей

Прокладки стоят около 60 рублей

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Шоколад Ritter Sport стоит около 160 рублей

Шоколад Ritter Sport стоит около 160 рублей

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Молоко и молочные напитки стоят около 40 рублей

Молоко и молочные напитки стоят около 40 рублей

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Упаковка туалетной бумаги стоит около 140 рублей

Упаковка туалетной бумаги стоит около 140 рублей

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Чипсы стоят около 100 рублей

Чипсы стоят около 100 рублей

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Дезодоранты стоят около 90 рублей

Дезодоранты стоят около 90 рублей

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Ополаскиватели стоят около 140 рублей

Ополаскиватели стоят около 140 рублей

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На полках представлены как знакомые товары, так и местные

На полках представлены как знакомые товары, так и местные

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Масло стоит около 165 рублей

Масло стоит около 165 рублей

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Ранее мы рассказывали, что в ноябре 2022 года из Новосибирска запустили прямые рейсы в Таиланд — они не летали туда более двух лет.

Если вы тоже уехали на зимовку, расскажите об этом журналисту НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

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