Не дожидаясь Нового года: что подорожает уже в декабре

— Килограмм охлажденного лосося подорожал на 27,64% и к концу декабря, скорее всего, подорожает еще на 10%. Также уже подорожали соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы (4,83%), креветки (22,09%), икра лососевых рыб на 12,5%, — отметили в Росконтроле.



Но рост цен коснется не только специфических новогодних продуктов.



— Существует некая сезонность, когда дорожают определенные виды продукции, и так происходит каждый год в одно и то же время, — говорит экономист Константин Селянин. — К примеру, сезонные овощи дешевле в сентябре, а в ноябре-декабре и далее дорожают — это закономерный процесс, поэтому корректнее сравнивать год к году. Говорить о каком-то феномене этого года я бы не стал, гораздо колоритней была ситуация в прошлом году с пресловутым борщевым набором. Будет ли продолжаться удорожание продуктов — вопрос хороший, потому что, с одной стороны, фактор привязки цен к курсу доллара стал меньше сказываться. Я бы не стал делать каких-то однозначных прогнозов, пока спрос и предложение сбалансированы. С одной стороны, люди не становятся богаче, с другой — у производителей нет какого-то большого повода завышать цены.

