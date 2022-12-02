Не дожидаясь Нового года: что подорожает уже в декабре

По последним данным Росстата, потребительские цены в среднем в России выросли на 11,07% с начала этого года. Однако год еще не закончился, и хотя до его завершения остался всего месяц, некоторые товары и услуги успевают подорожать до праздников. Мы поговорили с экономистами, чтобы разобраться, на что будут расти цены в декабре 2022 года.
Коммуналка
С 1 декабря по всей стране внепланово подняли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. По правилам индексация тарифов на ЖКУ проходит раз в год, в июле. 2022 год не был исключением — с 1 июля тарифы выросли в среднем на 4%. В декабре предельный рост составил 9% (в каждом регионе свой процент индексации). Повышение коснулось тарифов на холодную и горячую воду, электроэнергию, отопление, газ и вывоз мусора (обращение с ТКО).
— Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц при реализации этих тарифных решений (предельный уровень индексации 9%. — Прим. ред.) вырастет на 324 рубля, с 1 июля 2024 года — на 248 рублей в месяц, с 1 июля 2025 года — на 221 рубль в месяц, — привели пример в Минэкономразвития РФ.
В 2023 году власти пообещали не поднимать тарифы — в счет повышения в этом декабре. Преждевременная индексация, по информации Минэкономразвития, понадобилась для «обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов».
Продукты
Перед праздниками традиционно дорожают товары, без которых эти праздники представить невозможно: в канун
— Килограмм охлажденного лосося подорожал на 27,64% и к концу декабря, скорее всего, подорожает еще на 10%. Также уже подорожали соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы (4,83%), креветки (22,09%), икра лососевых рыб на 12,5%, — отметили в Росконтроле.
Но рост цен коснется не только специфических новогодних продуктов.
— Существует некая сезонность, когда дорожают определенные виды продукции, и так происходит каждый год в одно и то же время, — говорит экономист Константин Селянин. — К примеру, сезонные овощи дешевле в сентябре, а в ноябре-декабре и далее дорожают — это закономерный процесс, поэтому корректнее сравнивать год к году. Говорить о каком-то феномене этого года я бы не стал, гораздо колоритней была ситуация в прошлом году с пресловутым борщевым набором. Будет ли продолжаться удорожание продуктов — вопрос хороший, потому что, с одной стороны, фактор привязки цен к курсу доллара стал меньше сказываться. Я бы не стал делать каких-то однозначных прогнозов, пока спрос и предложение сбалансированы. С одной стороны, люди не становятся богаче, с другой — у производителей нет какого-то большого повода завышать цены.
Константин Селянин — кандидат экономических наук, независимый финансовый аналитик.
Что будет с другими товарами?
Экономисты утверждают, что сейчас нет никаких предпосылок для скачка цен в ближайший месяц, особенно если говорить о крупных покупках. Люди начали экономить.
— Тенденция такая, что у населения падают реальные располагаемые денежные доходы, — говорит экономист Георгий Остапкович. — Как правило, в такие периоды население с низкими и средними доходами меняет модель своего потребительского поведения — дорогостоящие покупки переходят в отложенный спрос. На первом месте стоят продукты питания и жизненно необходимые товары. Это показывает и статистика — в октябре розничная торговля показала снижение продаж непродовольственных товаров на 15%.
Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
Экономят не только на так называемых непродовольственных товарах — около четверти участников опроса ВЦИОМ отметили, что сократили траты на продукты. На чем и как экономят читатели Городских порталов, мы тоже поинтересовались: истории и советы можете найти в этом материале.
Есть и еще одна причина, почему продавцы не повышают цены на некоторые товары: просто их уже повысили.
— Весной цены были в шоковом состоянии завышены в два, а где-то и в три раза — из расчета, что доллар будет стоить 150 или 200 рублей, — говорит экономист Андрей Бунич. — Потом, когда этого не произошло, цены понизились, но не до прежнего уровня. Завышение было чрезмерным, цены должны были бы упасть еще на 15–20%, поэтому, я думаю, фактически еще не отыгран эффект весеннего завышения цен.
Андрей Бунич — кандидат экономических наук, глава «Союза предпринимателей и арендаторов России».
А что будет после Нового года?
В 2023 году уже точно можно ожидать рост цен на алкоголь из-за роста акцизов. Появятся акцизы на сладкие напитки, так что газировка тоже вырастет в цене довольно скоро. Позже могут подтянуться и другие товары, причем не только из продуктов.
— Я не ожидаю какого-то скачка инфляции в ближайшие месяцы, но дальше он всё-таки возможен, потому что зависимость от западного оборудования и компонентов может привести к подорожанию вследствие дефицита или инфляции издержек, потому что ту же запчасть придется покупать в виде параллельного импорта обходными путями, — говорит экономист Константин Селянин. — Но это не вопрос ближайшего месяца или двух, это проявится, скорее, в первом квартале следующего года.
К сожалению, на уровне жизни в России в следующем году скажется не только уровень цен. Среди других факторов эксперты называют уменьшение стоимости нефти, падение выручки от продажи углеводородов, падение объемов импорта, снижение доходов домохозяйств и милитаризацию экономики. Подробнее обо всех этих процессах мы рассказывали в этом материале.