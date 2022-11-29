За ночь целая зарплата: стоимость аренды новосибирских коттеджей перед Новым годом резко подскочила

Высокий спрос на аренду дома для празднования Нового года начинается с октября, и по мере приближения праздника цена растет, а количество предлагаемых вариантов уменьшается: так на популярном сайте weekend-house.su осталось не так много свободных домов — на момент подготовки материала их было всего семь.