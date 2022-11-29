За ночь целая зарплата: стоимость аренды новосибирских коттеджей перед Новым годом резко подскочила

В Новосибирске вырос спрос на аренду коттеджей на Новый год — дом на двое суток может стоить
Высокий спрос на аренду дома для празднования Нового года начинается с октября, и по мере приближения праздника цена растет, а количество предлагаемых вариантов уменьшается: так на популярном сайте weekend-house.su осталось не так много свободных домов — на момент подготовки материала их было всего семь.
К примеру, коттедж «Швейцария» в Нижней Ельцовке (вместимость — 12 человек) в обычные дни стоит
Отметить праздник за
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— На Новый год у нас всегда дома сдаются на двое суток,
Сервис «Авито» предлагает нам 201 объявление на выбранные даты с 31 декабря по 1 января. За те же двое суток можно отыскать варианты гораздо бюджетнее, стоимость указана от 2000 рублей за сутки, правда, с пометкой: вечеринки запрещены. При этом во многих объявлениях итоговая цена разная — написано от 6000 рублей за сутки, а в описании мы видим совершенно иное.
— Новый год 31.12–02.01 —
Сервис N1 показывает нам 71 объявление, без возможности выбрать необходимую дату. В приличного вида доме аренда начинается от 6000 рублей и выше. Самый дорогой дом —
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