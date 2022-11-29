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Обзор

За ночь целая зарплата: стоимость аренды новосибирских коттеджей перед Новым годом резко подскочила

Выясняем, какие минимальные суммы запрашивают арендаторы за свои дома

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В праздники на аренды домов действует повышенный прайс

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В Новосибирске вырос спрос на аренду коттеджей на Новый год — дом на двое суток может стоить 70 000 рублей и даже выше, повышенный прайс действует с 18 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

Высокий спрос на аренду дома для празднования Нового года начинается с октября, и по мере приближения праздника цена растет, а количество предлагаемых вариантов уменьшается: так на популярном сайте weekend-house.su осталось не так много свободных домов — на момент подготовки материала их было всего семь.

К примеру, коттедж «Швейцария» в Нижней Ельцовке (вместимость — 12 человек) в обычные дни стоит 15 000 рублей за сутки в выходные, в праздничные цена увеличилась в 2,5 раза — 35 000 рублей.

Отметить праздник за 95 000 рублей можно в коттедже с громким названием «Боярский» в поселке Ленинском — вместимость — 30 человек. Просторный холл, бильярд и два часа бани бесплатно.

Выглядит привлекательно

Выглядит привлекательно

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В 110 000 рублей вам обойдется аренда коттеджа «Шале-1», также расположенный в зоне Нижней Ельцовке. Помещение рассчитано на 20 человек. Плюс — отсутствие соседей поблизости, самое то для шумной компании.

— На Новый год у нас всегда дома сдаются на двое суток, 70 000 рублей сейчас — минимальная цена. За неделю до Нового года, если дом свободен, цена может опуститься до 60 000 рублей, — говорит риелтор Дарья Смолик.

Сервис «Авито» предлагает нам 201 объявление на выбранные даты с 31 декабря по 1 января. За те же двое суток можно отыскать варианты гораздо бюджетнее, стоимость указана от 2000 рублей за сутки, правда, с пометкой: вечеринки запрещены. При этом во многих объявлениях итоговая цена разная — написано от 6000 рублей за сутки, а в описании мы видим совершенно иное.

— Новый год 31.12–02.01 — 50 000 рублей. Предновогодние и праздничные новогодние дни — 15 000 рублей, — пишет собственник.

Цена, указанная в объявлении, не совпадает с итоговой

Цена, указанная в объявлении, не совпадает с итоговой

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Сервис N1 показывает нам 71 объявление, без возможности выбрать необходимую дату. В приличного вида доме аренда начинается от 6000 рублей и выше. Самый дорогой дом — 40 000 рублей за сутки в Кудряшовском районе.

Вариант для большой компании

Вариант для большой компании

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В 2020 году НГС делал большой обзор небольших скромных домиков и больших роскошных домов на зимние праздники — пять интересных вариантов коттеджей и самые смешные правила для вечеринок.

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