Накопить успеете? Смотрите, сколько придется потратить на новогодний стол

Экономить на новогоднем столе не то чтобы не принято — не получается. Разве только в том случае, если в ночь на 1 января вы работаете или в принципе ведете аскетичный образ жизни и не привыкли отмечать праздники — выпили чаю, послушали президента, посмотрели шоу (опционально) и легли спать.



Мы попросили Росстат предоставить данные по ценам на продукты, которые все обычно покупают к столу, чтобы узнать, как они изменились за последний год, и что стало с ними за пятилетку. В среднем по России. Понятно, что за пять лет все позиции прибавили в стоимости. А вот по сравнению с прошлым годом есть даже такие, что подешевели. Правда, это всего одна категория — яблоки. В 2020 году они стоили 102,89 рубля за килограмм, в этом — 100,42 рубля.

