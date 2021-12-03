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Накопить успеете? Смотрите, сколько придется потратить на новогодний стол

Считаем, во сколько обойдутся продукты и что подорожало больше всего

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Вы не поверите, но больше остальных подорожали совсем не икра и алкоголь

Вы не поверите, но больше остальных подорожали совсем не икра и алкоголь

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Экономить на новогоднем столе не то чтобы не принято — не получается. Разве только в том случае, если в ночь на 1 января вы работаете или в принципе ведете аскетичный образ жизни и не привыкли отмечать праздники — выпили чаю, послушали президента, посмотрели шоу (опционально) и легли спать.

Мы попросили Росстат предоставить данные по ценам на продукты, которые все обычно покупают к столу, чтобы узнать, как они изменились за последний год, и что стало с ними за пятилетку. В среднем по России. Понятно, что за пять лет все позиции прибавили в стоимости. А вот по сравнению с прошлым годом есть даже такие, что подешевели. Правда, это всего одна категория — яблоки. В 2020 году они стоили 102,89 рубля за килограмм, в этом — 100,42 рубля.

Как изменилась стоимость продуктов за год


Традиционно дорого обойдется красная икра — в этом году она вообще подорожала до исторического максимума. Незадолго до Нового года ее цена выросла на 23% по сравнению с прошлым годом и превысила отметку в пять тысяч рублей за килограмм. До такого уровня стоимость красной икры не поднималась ни разу за всю доступную историю наблюдений с 2000 года. Росстат посчитал, что за 20 лет икра подорожала в 7,4 раза: в октябре 2000-го 1 килограмм икры стоил в рознице 675,2 рубля.

Но из всего новогоднего набора икра далеко не на первом месте в рейтинге самых подорожавших продуктов. Ее даже можно назвать аутсайдером в десятке самых взлетевших в цене. А вот в лидеры выбился картофель. С картошкой в этом году у нас всё плохо — год назад она стоила 25 рублей, в этом — 44. Мы недавно, кстати, разбирались, почему растут цены на картошку и когда они придут в норму.

Продукты, которые за год подорожали больше остальных

Продукты, которые за год подорожали больше остальных

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Зато в списке самых дорогих продуктов к новогоднему столу икра занимает почетное первое место. И рыбные деликатесы, которые за последний год прибавили в среднем по России чуть меньше 80 рублей за кило (1644,91 рубля в 2020-м году против 1724,79 рубля — в этом).

Самый богатый стол на Новый год можно узнать по этим продуктам

Самый богатый стол на Новый год можно узнать по этим продуктам

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При этом в абсолютных числах, если сравнивать с прошлым годом, в этом году мы серьезного удара по кошельку не почувствуем — среднестатистический новогодний стол для семьи из четырех человек обойдется в районе семи тысяч рублей. Дальше всё зависит от ваших предпочтений. Кто-то, например, ограничится бокалом шампанского, а кому-то не хватит и ящика коньяка, кто-то будет налегать на домашние соленья, другие — на мясо с икрой, тут всё ситуативно. Гораздо интереснее сравнить цены с 2016 годом.

Как изменилась стоимость продуктов за последние пять лет


Если брать опять же средние цифры, по сравнению с 2016 годом продуктовый набор для встречи 2022 года стал дороже на среднестатистические 1323 рубля.

Вот как изменились цены на продукты с 2016 по 2021 год

Вот как изменились цены на продукты с 2016 по 2021 год

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Соответственно, прибавили в цене и главные герои любого новогоднего стола — салаты «Оливье» и «Селедка под шубой».

Как изменилась стоимость «Оливье» за пять лет

Как изменилась стоимость «Оливье» за пять лет

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В рублях «Сельдь под шубой» прибавила, кажется, немного, но в процентном соотношении весомо

В рублях «Сельдь под шубой» прибавила, кажется, немного, но в процентном соотношении весомо

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А если с учетом каникул?


Если брать в расчет траты за время новогодних каникул, то, как подсчитали эксперты сервиса SuperJob, за первые дни января среднестатистический россиянин собирается потратить 18,5 тысячи рублей на одного человека без учета подарков. По мнению респондентов (в опросе принимали участие пять тысяч человек из 767 населенных пунктов страны), высокая инфляция не оставляет им выбора: в этом году праздничные расходы неизбежно вырастут.

Больше остальных на новогодние каникулы планируют потратиться в Москве, меньше всего — в Волгограде

Больше остальных на новогодние каникулы планируют потратиться в Москве, меньше всего — в Волгограде

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Самый большой бюджет на праздники планируют жители Москвы. В столице средняя сумма предполагаемых расходов в праздники составляет 23,2 тысячи рублей на одного человека без учета подарков. На втором месте по размеру праздничного бюджета — Санкт-Петербург (в среднем 20,4 тысячи рублей), на третьем — Красноярск и Самара (по 19,3 тысячи рублей). Меньше всего планируют потратить жители Волгограда (14,3 тысячи), Нижнего Новгорода (15,8 тысячи) и Новосибирска (16,2 тысячи).

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