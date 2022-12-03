«Подавайте в посуде с перламутром»: простые рецепты эффектных закусок с красной икрой — от бутербродов до роллов

Как подавать икру

Традиционно красную икру подают с блинами, причем не только на Масленицу. Бездрожжевые блинчики прекрасно раскрывают вкус деликатеса.

— Икра различных рыб у нас подается именно с блинами. Это исконно русский продукт, который использует красную икру для подачи. Блины с икрой характеризуют и отображают наши вековые традиции, — объяснил Николай Ильин, шеф-повар.

Как самостоятельное блюдо красную икру рекомендуют подавать также с вареными яйцами, зеленью, маслом и сметаной.

— Это дополнения к икре по классической кулинарии. В ресторане, если вы закажете красную или черную икру, то вам принесут такие кондименты (добавки к еде), — подчеркивает специалист.