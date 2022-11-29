«На прилавках 60% фальсификата»: как правильно выбрать красную икру и не отправиться в реанимацию

Почему всё больше некачественных продуктов

На фальсификат или икру плохого качества можно наткнуться даже в больших супермаркетах. Яков Новоселов, эксперт по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз, уверен, что это связано с ослаблением государственного контроля над производителями.

— У нас продукты подделывают постоянно и практически все, в том числе и икру. Потому что государственный надзор отсутствует в принципе по сути. Роспотребнадзор по федеральному законодательству имеет право проверить организацию один раз в три года по предварительному уведомлению. То есть компания будет за полгода знать, что придет проверка, — объяснил Яков Новоселов. — Внеплановые проверки организовывать не имеют права. Только если есть справка из больницы у человека, что он отравился именно этим продуктом. Остальные меры контроля запрещены.