«На прилавках 60% фальсификата»: как правильно выбрать красную икру и не отправиться в реанимацию

Красная икра традиционно ассоциируется с новогодними праздниками — продукт дорогой, и многие покупают его в предвкушении отличного вкуса. К сожалению, нарваться на подделку и даже опасный продукт можно всё чаще. Как проверить красную икру и чем она полезна? Как ее хранить и почему она может горчить? Почему фальсификат может обернуться серьезными проблемами для здоровья? Разбираемся с экспертом и Роспотребнадзором.
Почему всё больше некачественных продуктов
На фальсификат или икру плохого качества можно наткнуться даже в больших супермаркетах. Яков Новоселов, эксперт по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз, уверен, что это связано с ослаблением государственного контроля над производителями.
— У нас продукты подделывают постоянно и практически все, в том числе и икру. Потому что государственный надзор отсутствует в принципе по сути. Роспотребнадзор по федеральному законодательству имеет право проверить организацию один раз в три года по предварительному уведомлению. То есть компания будет за полгода знать, что придет проверка, — объяснил Яков Новоселов. — Внеплановые проверки организовывать не имеют права. Только если есть справка из больницы у человека, что он отравился именно этим продуктом. Остальные меры контроля запрещены.
Также в прошлом году вступили в силу новые изменения в федеральное законодательство.
— По новым правилам, которые вступили в силу с прошлого года, если производитель проверяет сам себя, то его вообще нельзя проверять никогда. Поэтому на прилавках у нас в среднем 60% фальсификата и недоброкачественного продукта, — добавил эксперт. Не стоит думать, что, отдав при покупке красной икры «такие» деньги за продукт, вы хоть как-то гарантируете себе его качество или честность производителя и продавца.
Яков Новоселов — кандидат медицинских наук, врач-диетолог, эксперт по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз.
Чем полезна красная икра
В Роспотребнадзоре Новосибирской области объяснили, что красная икра — отличный источник легкоусвояемых белков.
— Красная икра богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, D, Е, группы В, фолиевой кислотой, содержит полиненасыщенные жирные кислоты, — перечислили в управлении.
При этом Яков Новоселов уточнил, что икра не является «продуктом первой необходимости» и рацион здорового питания нисколько не пострадает от ее отсутствия.
— Скорее наоборот — улучшится, поскольку данный продукт большинство любит употреблять с хлебом, количество которого (как источник легких углеводов) необходимо ограничивать, — предупреждает врач-диетолог. — По большому счету, пищевая ценность и польза икры одинакова независимо от ее цены и видовой принадлежности. Но икра, продаваемая в магазине, может вообще не иметь никакого отношения к рыбе. Это так называемая «икра-имитация».
Внимательно осмотрите баночку — на ней должно быть четко написано, что за продукт у вас в руке. И как бы ни манили ровные икринки, если написано, что это имитация, то будьте готовы к соответствующему вкусу. Ее делают обычно из морских водорослей. Сначала готовится желе, которое окрашивается в нужный цвет. В сформированные икринки добавляется жир осетровых или лососевых рыб. Так искусственная икра получает полезные полиненасыщенные жирные кислоты.
— В таком «деликатесе» тоже достаточно высокое содержание йода, полиненасыщенных жирных кислот и минеральных веществ. Однако цена у «икры» должна на порядок отличаться от настоящей. Да и честная информация о ее истинной природе тоже должна быть доступна потребителю. Вот этого как раз может и не быть, — предостерегает Яков Новоселов.
Как отличить натуральную икру от искусственной, качественную — от опасной
Проверить, настоящая у вас икра или искусственная, достаточно просто. Нужно бросить пару икринок в кипяток. Искусственная икра растворится в воде, настоящая — сварится, а жидкость побелеет. Но если икра не растворилась, а в воде появилась маслянистая пленка и возник неприятный запах, то такой продукт не стоит есть.
— Настоящие икринки также имеют жидкое содержимое и оболочку, которая при нажатии лопается. Имитированные — однородные по структуре и просто разжевываются, прилипая к зубам. Не получится и намазать ее на бутерброд, потому что она не обладает вязкой консистенцией натуральной икры, — подчеркнул Яков Новоселов.
В Роспотребнадзоре уточнили, что качественная красная икра — рассыпчатая, блестящая, однородного цвета. На этикетке обязательно должно быть указано название рыбы, дата изготовления и фасовки. Если вы покупаете икру в жестяной банке, посмотрите, как выдавлены буквы и цифры, — должны быть изнутри.
— Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надпись должна быть выбита изнутри, — подчеркнули в Роспотребнадзоре Новосибирской области.
Лучше брать икру в стеклянной таре: так проще осмотреть ее и у нее нет вероятности окисления.
— Контрафактную продукцию выдают некачественная полиграфия и отсутствие на этикетке подробной информации о продукте и изготовителе, — объяснил Яков Новоселов, кандидат медицинских наук, врач-диетолог.
Можно ли замораживать красную икру и как ее правильно хранить
Красную икру можно замораживать, но делать это нужно правильно. Засоленный продукт раскладывают в небольшие контейнеры и складывают в морозилке. Нужно следить, чтобы не было колебаний температур. Свежую икру перед заморозкой промывают и, добавив немного растительного масла и сорбиновой кислоты, отправляют в морозилку.
Размораживать икру нужно постепенно — сначала переложить из морозилки в холодильник и только через несколько часов переносить в комнату. При покупке также можно определить, размораживали ли икру несколько раз:
— Если икра истекает соком, а икринки — сдувшиеся, вероятно, икру уже размораживали, — объяснили в Роспотребнадзоре Новосибирской области.
Лучше всего хранить икру на нижней полке холодильника и точно не в жестяной банке. В обычном холодильнике ее можно держать не более 10 суток.
Чем может быть опасна красная икра и почему она горчит
Некоторые недобросовестные производители могут использовать опасный консервант Е-239 — уротропин. Он придает горечь икре. Неприятный вкус — признак того, что с консервантами производитель точно переборщил.
— Уротропин как пищевая добавка с 2008 года был запрещен, так как при разложении в кислой среде желудка из него выделяются ядовитые токсические вещества — формальдегиды. Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213, — перечислили в Роспотребнадзоре Новосибирской области.
Горькую икру лучше выбросить сразу же.
— На вкус красная икра не должна горчить, пахнуть подсолнечным маслом или прогорклым жиром — это признаки нарушения технологии производства и хранения. Пересоленная икра может быть признаком вторичной переработки, — объяснил Яков Новоселов.
Качественная красная икра едва пахнет свежей рыбой, подделку же выдаст сильный рыбный запах.
— В подделках часто в качестве отдушки используют селедочные молоки, — отметил эксперт. — О многом расскажет дата упаковки продукции. Обычно икру добывают в июле-августе. Так что если на крышке указан любой другой месяц, значит солили мороженую икру либо фасовали произведенную ранее, то есть не первой свежести. В любом случае качество продукта будет сравнительно ниже.
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